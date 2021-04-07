Победный дебют за 67 секунд. Конор буквально издевался над соперником. Видео

10 июля 2021 года в главном событии турнира UFC 264 на T-Mobil Arena завершат трилогию бывший чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и один из главных претендентов на титульный поединок в лёгком дивизионе Дастин Порье. Ирландский боец провёл за последние четыре года с небольшим всего три поединка по правилам ММА, в двух из них потерпев сокрушительные поражения.
К четвёртому десятку Конор утратил страсть к поединкам, прилагая массу усилий к тому, чтобы максимально улучшить своё благосостояние. Он подался в бокс, где был показательно наказан легендарным Флойдом Мейвезером. Но всех бы так наказывали, чтобы по итогам вечера твой банковский счёт пополнился на $ 70 млн. Фанаты Макгрегора, наверное, рады за своего кумира, он купается в роскоши и живёт как король. А вот у фанатов ММА Печально известный вызывает именно её – печаль.
А ведь ровно 8 лет назад в статусе чемпиона Cage Warriors FC пришёл неистовый и голодный до побед, денег и славы ирландец. Шумиха вокруг его персоны в Европе началась задолго до этого эпохального события. Именно потому Дана Уайт и дал новобранцу первый бой в Европе. Дело было поздним вечером 6 апреля 2013 года в Стокгольме на забитой до отказа «Globe Arena».
Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC.
В октагон Макгрегор вышел в четвёртой паре. Соперником 24-летнего ирландца был американский боец Маркус Бримейдж. На счету Бамского зверя тогда было 6 побед в семи поединках. Однако же разница в классе бросилась в глаза с первых же секунд. Американец на правах более опытного бойца (до этого он успел одержать в UFC 3 победы в 3 поединках) захватил центр восьмиугольника и начал теснить Ноториуса к сетке.
Конор был суше, выше и имел преимущество в размахе рук. Преимущество в скорости и молниеносные удары очень быстро начали приносить свои плоды. Двумя контратаками Макгрегор погасил атакующий пыл своего соперника, а затем перешёл к планомерному избиению. По ощущениям, Конор вполне мог уложиться в 45-50 секунд. Но было видно, что ирландец получает истинное наслаждение от процесса, никуда не торопится и буквально издевается над соперником.
Однако продлить удовольствие ему не удалось. Американец настырно лез в атаку и пропускал навстречу — раз, другой, третий. Наконец, Маркус поплыл и после двух мощных ударов оказался на настиле. Конор пошёл на добивание, и судья немедленно остановил поединок, зафиксировав историческую победу Макгрегора, положившую начало его триумфальному восхождению.
Что же касается его соперника, то поражение от будущего чемпиона в двух дивизионах столкнуло его на чёрную полосу в карьере. В UFC Бамский зверь проиграл три боя из следующих четырёх, плюс ещё два — после увольнения из промоушена. После этого Бримейдж бесславно завершил так позитивно начинавшуюся профессиональную карьеру.
Что касается Конора, то на данном этапе он переполнен надеждами и оптимизмом. Не так давно предложил президенту UFC разработать в его честь специальный пояс, чтобы поставить его на кон в поединке против Порье. Назвал пояс ирландец «Король PPV», намекая на то, что лига больше всего денег заработала с продаж именно его поединков.
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