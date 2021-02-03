Джоли поблагодарила Макгрегора за щедрое пожертвование в их с мужем благотворительный фонд.

«Спасибо вам за всё». Жена Порье посетила раздевалку Конора после его боя с Дастином

24 января 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби Дастин Порье сенсационно нокаутировал экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Бриллиант взял реванш за поражение, которое он потерпел в 2014 году.

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В отличие от большинства других боёв последних лет, в противостоянии Печально известного и его американского оппонента не было провокационных заявлений и взаимных оскорблений. Во время битвы взглядов соперники держались дружелюбно и улабались. Дастин подарил Конору бутылочку фирменного луизианского соуса, который производит компания Порье.

Конор же обещал сопернику свой фирменный виски. Нам не ведомо, отправил ли Макгрегор чете Порье ящик напитка, который сейчас можно встретить на прилавках и в России, но зато стало известно о другом широком жесте ирландского бойца. Как оказалось, он пожертвовал фонду, который основали Дастин и Джоли 500 000 долларов. Причём сделал это ещё до поединка с Бриллиантом.

Организация под названием «Good Fight Foundation» призвана помочь в борьбе с продовольственной бедностью, проблемами здравоохранения и экологическими катастрофами в родном городе четы Порье — Луизиане.

На своей странице в «Инстаграме» UFC опубликовала очередное видео из-за кулис турнира UFC 257. И мы увидели кадры, на которых Джоли Порье зашла в раздевалку Конора сразу после их поединка с Дастином. Зашла для того, чтобы поблагодарить поверженного соперника за столь широкий жест.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице UFC Europe в «Инстаграме».

«Я просто хотела сказать вам огромное спасибо», — обратилась к бойцу, который не мог наступать на отбитую её мужем ногу.

Конор с улыбкой встретил её и сказал в ответ: «Поздравляю, сегодня вечером он провел отличный бой».

Легко понять смущение, которое испытывала в этот момент Джоли. Она произнесла лишь: «Спасибо вам за все. Это поможет изменить жизни многих людей». После чего покинула раздевалку проигравшей в тот вечер стороны.

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Мы постепенно отвыкает от долго формировавшегося образа дебошира и сноба, который складывался у болельщиков. Особенно, нейтральных к ирландцу или откровенно враждебных. За последний год он раскрылся совершенно по-новому. Во время тяжёлого апрельского отрезка пандемии в его родной Ирландии, Макгрегор раздал 920 тысяч фунтов стерлингов специализированным клиникам.

А не так давно Конор пожертвовал 4500 фунтов стерлингов на покупку нового медицинского оборудования для тяжелобольной женщины. 43-летняя Кэтрин О'Лири страдает синдромом деэфферентации. Её семья пыталась собрать средства для монитора жизненно важных функций, который помог бы им в уходе за больной, и Макгрегор сделал их мечту реальностью.

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Несмотря на тяжёлое поражение, экс-чемпион UFC планирует уже в 2021 году провести один или два боя. В том числе, рассчитывает на трилогию с Дастином Порье. Да и сам Бриллиант не отказывается от подобной перспективы. В лёгком дивизионе сейчас весьма запутанная ситуация, которая не станет понятнее после того, как действующий чемпион Хабиб Нурмагомедов сдаст пояс.

Орёл заявил об окончании профессиональной карьеры бойца ещё 24 октября, когда удушением во втором раунде победил Джастина Гэтжи. У фанатов ММА, а также у президента UFC были иллюзии того, что в случае победы Макгрегора над Порье, состоится их долгожданный реванш с дагестанским воином, но Дастин, похоже, закрыл эту страницу навсегда.