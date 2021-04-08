Порье собрался «душить» Конора? Тренируется на 180-килограммовом стронгмене

Бывший временный чемпион UFC Дастин Порье продолжает пожинать плоды популярности, которая резко пошла вверх после его победы над Конором Макгрегором. Так недавно луизианец пообщался с четырёхкратным победителем турнира «Сильнейший человек планеты», гигантом из Колорадо Брайаном Шоу. Сначала Бриллиантовый побывал в зале стронгмена, где дал ему интервью. А вскоре уже сам Шоу пожаловал на территорию Дастина – в зал единоборств. Порье не стал познавать профессию журналиста и не собирался брать ответное интервью. Вместо этого спортсмены провели небольшую совместную тренировку. Точнее, это Порье тренировал новичка единоборств Шоу.

Начиналось всё достаточно спокойно. Дастин показал самые классические удары по мешку. Джеб, два прямых, а также троечку – два прямых и боковой. Конечно, двухметровый Шоу, с весом в 180 кг смотрелся очень тяжело. Ему не хватало ни техники, ни скорости. Впрочем, ожидать сверхрезультатов за пять минут никто и не собирался. Затем Порье принялся показывать свой фирменный калф-кик, которым он отбил ногу Макгрегора в последнем бою, что в итоге стало решающим фактором в той схватке.

Сенсация! Порье нокаутировал Конора. Макгрегор, и ты требовал Хабиба?! Видео Ирландец проиграл и стойку, и борьбу. На какой пояс он вообще рассчитывал?

Тогда Шоу отметил, что хочет почувствовать силу этого удара. Взяв макивару (подушку для защиты), он держал её у икроножной мышцы, позволяя Дастину отрабатывать один из коронных ударов. Порье объяснял своему ученику, что преимущество этого удара не только в разрушительной силе, но и в том, что он помогает наносить сопернику урон на дистанции. Затем спортсмены поменялись ролями. У Шоу почти ничего не получалось. Брайан валился вслед за своим ударом. Но его масса всё же давала о себе знать. Порье отскакивал от неуклюжих атак стронгмена, а по завершении отработки этого удара отметил, что сила в ногах Шоу ощущается.

А затем началось самое интересное. Бывший временный чемпион UFC и стронгмен принялись отрабатывать удушающий приём. Сначала роль атакующего на себя взял Порье. Упражняться они начали из позиции бокового контроля. Порье было невероятно сложно справиться с огромной массой Шоу. Но когда тот пытался встать и сбросить с себя Дастина, луизианец, повисая на могучих плечах силача, провёл удушение сзади, заставив соперника постучать.

Видео доступно на официальном канале Брайана Шоу (SHAWSRENGTH) в YouTube.

После этого Порье выразил уверенность, что и сам выйдет из-под бокового контроля от соперника. Когда бойцы начали отрабатывать позицию, всё оказалось не так просто. Это был единственный момент, когда вес Шоу сыграл свою роль. Невзирая на все попытки Дастина, Брайан его просто задавил своей массой. В итоге Порье вынужден был постучать, объяснив это тем, что «давление такого веса слишком велико». После Бриллиантовый отметил, что такое давление сопоставимо с тем, что делает Хабиб. Шоу был в восторге от своего успеха и разве что не прыгал от счастья.

Дастин, тяжело дыша, объяснил, что после такого ему нужно буквально расправить свои лёгкие. Позже Порье умело показал ученику, как проводить армбар, а затем мини-тренировка подошла к концу.

Подводя итог, Шоу снова сказал, что таки заставил Порье постучать, отметив, что извлёк выгоду из своих габаритов. Дастин ответил, что контролировал всё, что делал Брайан, но под такой массой ничего поделать с этим не мог.

В целом, видео получилось достаточно интересным и забавным. Понятно, что во многом оно скорее призвано популяризировать здоровый образ жизни. Но всё же нельзя не отметить, что Порье становится очень разнообразен в своих тренировках.

Не так давно Дастин задавался вопросом, неужели Конор и впрямь думает, что в их третьем бою главным испытанием для него станет снова калф-кик? Бриллиантовый дал понять, что подготовит для ирландца новый сюрприз. И, судя по рвению бороться на тренировках с соперниками весом почти в два центнера, не исключено, что Порье готовит на третий бой сразу несколько сценариев. Похоже, на этот раз он отрабатывает худший для Макгрегора план. Традиционную работу в стойке он будет совмещать с давлением в борьбе. Готов ли к этому будет Конор? Узнаем через три месяца.