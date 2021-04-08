Россиянин атаковал и пропустил навстречу. Судья не поверил в нокаут и заставил добить

Кард турнира Bellator 256 наконец-то полностью укомплектован, и в ночь на 10 апреля мск бойцы выйдут в клетку на «Мохеган Сан Арене» в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Ивент возглавят четвертьфиналисты Гран-при в полутяжёлом весе – Райан Бейдер и Лиото Мачида. Но прежде в октагоне встретятся полулегковесы Адам Борич и Джереми Кеннеди. Здесь, как и при просмотре главного поединка, тоже не нужно зевать. Особенно если знать, на что способен в бою Джереми Кеннеди.
В Bellator 28-летний канадец стартовал успешно. Ранее он успел попробовать себя в нескольких известных промоушенах: UFC, Brave CF и PFL. Причём до своего поражения от Алекса Волкановски Кеннеди оставался непобеждённым и находился на серии из 11 побед. Собственно, проигрывал он всего два раза, зато побед одержал в 8 раз больше, и 6 из них – нокаутами. Одна из наиболее зрелищных викторий случилась в бою против Марата Магомедова на Brave CF 21.
Права на видео принадлежат Brave CF. Ролик можно посмотреть на странице Джереми Кеннеди в «Инстаграме».
Кеннеди атаковал россиянина первым, но промахнулся. Магомедов тут же полетел на соперника с джебами и наткнулся на встречный хук слева, которым канадец попал точно в челюсть. Россиянин попытался отойти к сетке, но ноги его не слушались и заплетались, и в итоге он всё же свалился на канвас. Кеннеди поднял руки вверх и начал праздновать победу, но не тут-то было. Подошедший к Магомедову рефери дал понять, что бой не окончен. Канадец развёл руками – мол, не вопрос. А после набросился на оппонента и нанёс ещё несколько мощных ударов локтями. Теперь судья был удовлетворён и объявил об окончании поединка.
Кстати, локти Кеннеди довольно часто использовал и в других своих боях. При этом бьёт он быстро и много. Если ему и не удавалось финишировать соперников таким образом, то нанести существенный урон – вполне. Боричу нужно быть очень осторожным, чтобы в ночь с пятницы на субботу их с Кеннеди рекорды не сравнялись.
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