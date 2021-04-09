«Смит – простой и предсказуемый боксер». Власов снова недооценивает противника?

Самоуверенность однажды уже подвела Максима. Он рискует снова наступить на те же грабли.

Утром 11 апреля по московскому времени на арене «OsageCasino» в Талсе (штат Оклахома, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу. В главном бою вечера за вакантный титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO сойдутся россиянин Максим Власов (45-3, 26 КО) и американец Джо Смит-младший (26-3, 21 КО). Это уже вторая попытка свести боксёров в ринге. Ранее поединок был перенесён из-за обнаруженного у россиянина COVID-19.

Накануне боя спортсмены поделились мнением друг о друге. Смит, хотя и выразил уверенность в своей победе, назвал россиянина «агрессивным парнем с плотной работой и большим опытом». Максим же показал явное пренебрежение по отношению к сопернику. «Смит – очень прямолинейный боец. Он очень простой и предсказуемый боксер. Он всегда одинаковый», – сказал Власов.

В ближайшее время нам предстоит узнать, были ли это всего лишь традиционные трешток-игрища со стороны россиянина или реальная недооценка оппонента. Но нельзя не вспомнить события трёхлетней давности. Тогда российский боец шёл на блестящей серии из 12 побед, 10 из которых одержал досрочно, владел поясами WBCRegular и WBAContinental, а ещё стал участником второго сезона Всемирной боксерской суперсерии. Первым его конкурентом стал поляк Кшиштоф Гловацкий.

«Гловацкий – крепкий боксер как физически, так и ментально. Это будет достаточно сложный бой для меня. По поводу техники: у него много пробелов, в техническом арсенале он уступает мне очень сильно», – рассуждал перед поединком Власов. Однако итог боя был неутешителен для россиянина. После 12 раундов судьи единогласным решением отдали предпочтение представителю Польши, а тренер Кшиштофа, Фёдор Лапин, в интервью иронично прокомментировал победу.

«В нашей ситуации вышло так: Гловацкий не пришел боксировать. Он пришел воевать. В этом была основная разница между ним и Власовым. Что я думаю о Власове? Это соперник высокого уровня, который был уверен в своей победе. Даже признаюсь, что я читал российские СМИ еще в день поединка и накручивал Гловацки. Говорю: «Смотри, Власов считает себя техничнее и так далее», – сказал Лапин».

Да, по сравнению со Смитом, преимуществ у Власова действительно больше. Во-первых, он существенно превосходит американца по антропометрическим данным: его рост составляет 192 сантиметра, а размах рук – 194 сантиметра, в то время как рост Смита – 183 сантиметра при размахе рук 185 сантиметров. Во-вторых, россиянин имеет больше опыта в профессиональных поединках, у него есть преимущества в движении и комбинационных атаках.

Однако и у американца есть свои козыри. Он обладает куда большей мощью и ведёт агрессивную манеру боя с постоянным прессингом. Главная задача Максима – навязать бой на дальней дистанции. В откровенной рубке же перевес однозначно будет за Смитом. Это обязательно стоит учитывать российскому боксёру, чтобы сценарий поединка против Гловацкого не повторился.

Конечно, мы от всей души болеем за соотечественника. Тем более, что в случае завоевания им пояса WBO весь пьедестал полутяжёлого дивизиона мирового бокса окрасится в бело-сине-красный триколор: чемпионами в полутяжёлом весе являются непобеждённые Артур Бетербиев (IBF и WBC) и Дмитрий Бивол (WBA). Возможно, один из них в ближайшие несколько лет удостоится звания абсолютного чемпиона мира в этом дивизионе, коим в последний раз становился легендарный Рой Джонс. Но чтобы присоединиться к этим парням, Власову 11 апреля нужно быть максимально собранным и показать всё, на что он способен.