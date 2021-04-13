5 лет назад шведский Король победил Вадима Немкова. Брат Виктор идёт возвращать долги

В ночь с 16 на 17 апреля мск на «Мохеган Сан Арене» в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится один из самых интересных турниров весны Bellator 257. В восьмом бое предварительного карда турнира, старший брат Вадима — Виктор Немков (38 боёв — 30 побед, 7 поражений и одна ничья) проведёт свой дебютный поединок в лиге. Его соперником станет швед Карл Албректссон по прозвищу Король.

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Кто такой Виктор Немков и его биография

Виктор Немков хоть и считается менее известным широкой публике бойцом чем его брат Вадим, но в плане опыта он значительно превосходит практических всех своих партнёров по команде «Fedor Team». С раннего детства, сразу после переезда в Томаровку, отец отдал братьев в секцию дзюдо. Виктору было на тот момент 12, а Вадиму всего 7 лет. Роль требовательных и справедливых родителей отразилась и на старшем брате.



С детства его приучали упорно трудиться, поблажек от родителей он не получал и в раннем возрасте был более целеустремлённым, чем его младший брат. Работал на стройке в первые годы своего спортивного становления, совмещая тяжкий труд с тренировками. В 2007 году принял участие в первых турнирах по смешанным правилам — боевому самбо и армейскому рукопашному бою, за что удостоился приглашения известного клуба «Red Devil» в котором и стал тренироваться. В 2009 году стал победителем Кубка Мира по боевому самбо.

Наследник по прямой. Вадим Немков — достойный преемник Фёдора Емельяненко Действующий чемпион Bellator в расцвете сил и сможет достичь даже больших результатов, чем наставник.

Профессиональный дебют

Немков старший, как и его младший брат, умеет делать правильные выводы и исправлять свои ошибки. Профессиональный дебют Виктору не удался, дебютировал он с поражения в Нижнем Новгороде. Но на статного бойца обратили внимание матчмейкеры М-1 Global. Случилось это в далёком 2008 году. И вот тут Немков уже не подвёл, задушив в первом раунде опытного американца Кристиана Бомбея. Это победа во многом стала для него судьбоносной. На очень долгие годы судьба свяжет его с организацией М-1, и он станет одним из главных лиц в стремительно развивающихся смешанных единоборств в России.

Титулы М-1 Global

Виктор Немков является двукратным чемпионом организации М1-Global в полутяжёлом весе. Но и тут гладкой и проторённой тропы у него не было. Первый раз выиграть титул в сильнейшей на тот момент российской организации он смог только в 2013 году, победив Василия Бабича рычагом локтя во втором раунде. Счастье было не долгим, и уже в первой защите он попал под немецкий танк под названием Штефан Пютц, проиграв тому решением судей. Проведя работу над ошибками, Немков уже в следующем бою вернул себе пояс.

Вадим эффектным маваши отомстил за учителя! Развязка, как в лучших боевиках Ван Дамма Счастливая улыбка Фёдора Емельяненко и чемпионский пояс Bellator стали достойной наградой за шикарный бой Немкова.

Дебют в Беллатор и месть за брата

Как уже повелось по доброй традиции, всех обидчиков команды «Fedor Team» неминуемо ждёт расплата. Так было в бою Вадима Немкова против Райана Бейдера, когда действующий чемпион Bellator отомстил за Последнего императора. Так, надеемся, будет и в бою Виктора против Карла Албректссона. Именно шведский Король нанёс младшему Немкову последнее на данный момент поражение в карьере. Случилось это аккурат 17 апреля 2016 года. Расплата настанет спустя ровно 5 лет, Виктор вернёт должок?

Форма бойцов

Простой Виктора составляет ровно полтора года. Но этому есть очень крутая причина. 2020 год старший брат посвятил подготовке Вадима к чемпионскому бою. Как мы знаем, получилось всё в лучшем виде. Перед этим у Виктора в четырёх поединках 3 победы и одна ничья. Его оппонент из Швеции в пяти последних боях одержал 4 победы и проиграл нокаутом Филу Дэвису. По иронии судьбы, Вадиму и предстоит сражение с экс-чемпионом Bellator.