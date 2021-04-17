Братьям Немковым шведский Король не по зубам. Виктор проиграл в одну калитку

Виктор Немков — это живая история из грязи в князи. Вот он еще маленький помогает родителям в огороде в казахстанском поселке, а вот уже и обладатель Кубка мира по боевому самбо. Вот они вместе с младшим братом дерутся на сельских дискотеках — а вот уже старший — чемпион в лиге М-1, которая в начале десятых была самой престижной в СНГ. Вот они вроде еще недавно переезжали всей семьей в маленькую Белгородскую область — а уже вот он в команде одного из величайших бойцов в истории человечества Федора Емельяненко.

Американец хочет забрать у России последний титул. Не отступать и не сдаваться! LIVE! Дэвис идёт не просто за реваншем с Вадимом, он может оставить нас вообще без чемпионов в мировом ММА! Подробности — на «Чемпионате»!

Теперь Немков-старший идёт покорять новую вершину — Bellator. Перед дебютным турниром Виктор дал понять, что его не интересует статус претендента на пояс, как минимум потому, что на данный момент чемпионом является его родной брат. Задача — показывать зрелищные махачи, чтобы зарабатывать солидные гонорары. И соперник достался лучший из возможных, ведь топы задействованы в Гран-при, тогда как Карл Албректссон был свободен. Да и общая история у этих парней длится уже пять лет.

Для Виктора поединок прошел также, как и проходит его карьера. Упал — встал. В первом раунде россиянин большую часть находился снизу, вспоминая как не смог защитить титул чемпиона М-1 в бою с Штефаном Пютцем. Вторая пятиминутка дарит Немкову привычную для него стихию, стойку, в которой он брал реванш у немца и возвращал пояс чемпиона в российском промоушене. Но сейчас он в США. Не проходит и минуты, как Виктор снова падает, а в голове флэшбэк поражения от Рашида Юсупова сразу же после второго чемпионства.

Смотрите Bellator и Brave CF эксклюзивно на ОККО спорт.

Команда Карла Албректссона изучила соперника не хуже, чем оппонент изучил их. Хотя, у дружины из Старого Оскола было преимущество, ведь в 2016-м году со шведским Королем подрались Вадим Немков и Валентин Молдавский. Неудивительно, что именно голос последнего (Валентин, как раз, одержал победу) чаще всего слышался из-за угла Виктора: “Связывай руки, не давай посечь”. С каждой секундой на лице Немкова становится все больше и больше покраснений, которые вскоре превращаются в открытые сечки.

В стойке Немков смотрелся интересней, постоянно доставая джебом и подхватывая ногу после мидлкика шведа. Дастин Порье отлично поймет Виктора, ведь он попал в ту же ловушку, когда противостоял Хабибу. Было очевидно, что Нурмагомедов пройдет в ноги, на что американец ответил гильотиной. Бриллиант тогда взял Орла на удушающий, весь мир замер на полминуты — а вдруг у него получится провести сабмишн? Но дагестанец выбирается из захвата и начинается день сурка — ударник лучше на ногах, борец лучше в партере.

5 лет назад шведский Король победил Вадима Немкова. Брат Виктор идёт возвращать долги Наказывать обидчиков одноклубников — отличная традиция парней из Fedor Team.

Но вернёмся в Анкассвиль. При каждом проходе в ноге от Албректссона Немков прихватыл шею Карла. В первый раз казалось, что ещё пара секунд и швед постучит, но все было под контролем Короля. Руки Виктора забиваются, как в октябре 2018-го забивались и у Порье. И чем больше россиянину кажется, что дело в шляпе, тем дальше его кучерявый визави вытаскивает голову из гильотины. И снова партер.

30:27 по судейским запискам и 2:1 против Fedor Team в пользу Карла Альбректссона. Отомстить за брата, который проиграл шведу раздельным решением еще в RIZIN, не получилось. Но сколько раз мы видели подобный сюжет со спортсменами из клуба имени Александра Невского? Сколько раз ученики Федора Емельяненко брали реванш у своих обидчиков? Особенно это касается Виктора, который едва ли не лучше всех умеет совершать камбэки.