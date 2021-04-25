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Данаа Батгерел нокаутировал Кевина Нативидада на турнире UFC 261 25 апреля 2021, видео

Батгерел оформил самый быстрый нокаут на UFC 261
Алла Князева
Пудовый кулак из Монголии. Батгерел оформил самый быстрый нокаут на UFC 261. Видео
В этом ему помогли эмоции и безрассудство соперника.
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Прошедший в Джексонвилле (штат Флорида, США) турнир UFC 261 определённо надолго запомнится фанатам смешанных единоборств. Долгожданное возвращение зрителей на трибуны и нокауты в трёх титульных поединках — ну просто сказка! Да и в прелимах было на что посмотреть. Яркую и самую быструю победу турнира одержал боец из Монголии Данаа Батгерел. Уже на 50-й секунде боя он отправил спать американца Кевина Нативидада.

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Для Батгерела этот поединок стал третьим в UFC. Первый бой в лиге он проиграл решением, а второй выиграл нокаутом в первом раунде. Всего в активе монгольского бойца с рекордом 8-2 было четыре победы нокаутами и по две сабмишенами и решениями. Нативидад с почти идентичным рекордом в своём дебюте в промоушене Даны Уайта также потерпел поражение, и теперь ему просто необходимо было реабилитироваться, чтобы с треском не вылететь из организации. Но Батгерел не дал ему такой возможности, причём обрубить её он решил довольно быстро.

Сначала Батгерел пробил корявенький удар ногой — что-то среднее между хай-киком и фронт-киком. Этим гибридом попасть по сопернику ему не удалось. Зато выброшенный следом правый боковой пришёлся как раз в цель. Это очень разозлило Нативидада. Он безрассудно полетел на монгольского бойца с кулаками, чтобы поквитаться.

За свою опрометчивость он тут же поплатился. Размашистым хуком слева Батгерел попал прямо в челюсть Нативидада. Американец хотел было ответить тем же, но не смог — удар оппонента уже отключил его. Нативидад упал на колени, а Батгерел кинулся его добивать. От мощных ударов бойца из Монголии Нативидад начал валиться назад, пока не оказался лежащим на спине. Рефери Хёрб Дин бросился к парням, чтобы остановить это избиение.

Данаа Батгерел положил начало своей победной серии в UFC и порадовал болельщиков из родной страны. Нативидад же потерпел второе досрочное поражение подряд. Вполне вероятно, что этот поединок станет для американца последним в лиге. Так или иначе бойцу нужно всерьёз задуматься над манерой ведения боя и научиться брать под контроль эмоции. Они могут в очередной раз сыграть с ним злую шутку, если ему снова попадётся боец с такими пудовыми кулаками, как Батгерел.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Alex Menendez/Getty Images

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