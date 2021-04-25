Пудовый кулак из Монголии. Батгерел оформил самый быстрый нокаут на UFC 261. Видео

Прошедший в Джексонвилле (штат Флорида, США) турнир UFC 261 определённо надолго запомнится фанатам смешанных единоборств. Долгожданное возвращение зрителей на трибуны и нокауты в трёх титульных поединках — ну просто сказка! Да и в прелимах было на что посмотреть. Яркую и самую быструю победу турнира одержал боец из Монголии Данаа Батгерел. Уже на 50-й секунде боя он отправил спать американца Кевина Нативидада.

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Для Батгерела этот поединок стал третьим в UFC. Первый бой в лиге он проиграл решением, а второй выиграл нокаутом в первом раунде. Всего в активе монгольского бойца с рекордом 8-2 было четыре победы нокаутами и по две сабмишенами и решениями. Нативидад с почти идентичным рекордом в своём дебюте в промоушене Даны Уайта также потерпел поражение, и теперь ему просто необходимо было реабилитироваться, чтобы с треском не вылететь из организации. Но Батгерел не дал ему такой возможности, причём обрубить её он решил довольно быстро.

Сначала Батгерел пробил корявенький удар ногой — что-то среднее между хай-киком и фронт-киком. Этим гибридом попасть по сопернику ему не удалось. Зато выброшенный следом правый боковой пришёлся как раз в цель. Это очень разозлило Нативидада. Он безрассудно полетел на монгольского бойца с кулаками, чтобы поквитаться.

За свою опрометчивость он тут же поплатился. Размашистым хуком слева Батгерел попал прямо в челюсть Нативидада. Американец хотел было ответить тем же, но не смог — удар оппонента уже отключил его. Нативидад упал на колени, а Батгерел кинулся его добивать. От мощных ударов бойца из Монголии Нативидад начал валиться назад, пока не оказался лежащим на спине. Рефери Хёрб Дин бросился к парням, чтобы остановить это избиение.

Данаа Батгерел положил начало своей победной серии в UFC и порадовал болельщиков из родной страны. Нативидад же потерпел второе досрочное поражение подряд. Вполне вероятно, что этот поединок станет для американца последним в лиге. Так или иначе бойцу нужно всерьёз задуматься над манерой ведения боя и научиться брать под контроль эмоции. Они могут в очередной раз сыграть с ним злую шутку, если ему снова попадётся боец с такими пудовыми кулаками, как Батгерел.