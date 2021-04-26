Немков разобрал американца на запчасти. Россиянин — лучший боец Bellator в апреле

Перед стартом апрельских турниров Bellator впервые в истории организации презентовал рейтинги бойцов — в каждом дивизионе и pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории). Теперь следить за каждым атлетом лиги ещё интереснее, так как система претендентов на титул становится прозрачней.

У российской красавицы в кулаках – динамит! Лучший нокаут апреля в Bellator Имело смысл ждать возвращения Дианы Авсараговой в октагон, чтобы насладиться феноменальным выступлением!

В первых трех турнирах Bellator 2021 года отметились многие звезды ММА — Райан Бэйдер, Кори Андерсон, Вадим Немков, Фил Дэвис, Патрисиу Питбуль. Чемпионы защищали пояса, дебютанты уверенно разбирали соперников, но кого можно назвать лучшим бойцом промоушена за апрель?

Джейсон Джексон

Боец из Ямайки имеет все шансы на то, чтобы стать новой звездой полусреднего веса в Bellator. Чего только стоит одно прозвище Джейсона — «Машина для надирания задниц». Профессиональную карьеру Джексон начал еще в 2012 году, во втором официальном бою встретившись с нынешним топом UFC Колби Ковингтоном. Вторым легендарным соперником ямайца станет Бэнсон Хендерсон, но только через восемь лет. Всё это время представитель популярного зала Stanford MMA провёл во второсортных промоушенах вроде Titan FC, но после провала на шоу Даны Уайта, флоридец отправился под крыло Скотта Кокера.

Британец выжил под градом ударов и вернул должок нокаутом. Лучший бой месяца в Bellator Невероятный камбэк Пола Дейли затмил даже историческую победу Вадима Немкова!

После победы над Бэнсоном Хендерсоном в прошлом году, Джексону достался третий номер рейтинга полусредневесов Нейман Грейси — боец уже четвертого поколения великого клана. Естественно, у бразильца автоматически черный пояс по джиу-джитсу и всего одно поражение при 10 победах. После встречи с Джейсоном их станет два. Забавно, что Машина проиграл во всех аспектах статистически, нанеся меньше ударов и меньше контролируя, но при этом судьи единогласно отдали победу ямайцу. Рефери впечатлило, как андердог справлялся с давлением фаворита в борьбе. Да и в стойке у потомка уже мифического Ройса Грейси возникли проблемы. Джексон бил редко, но метко.



Уже в первом раунде поединок оказался на волоске, потому что после пропущенного тейкдауна Джексон чуть не травмировал левый глаз об сетку. Оригинально, а то в последнее время задан тренд на техническую победу после удара в пах. На второй раунд Джейсон выходил с заплывшим глазом, а в третьем получил тычок от Неймана, но уже в правый. Это не помешало Машине бросать неоднократного медалиста чемпионатов мира по борьбе, как будто на мастер-классе со спарринг-партнером. Судейское решение было неожиданным и для самого ямайца, ведь, услышав о своей победе, боец искренне радовался подъëму на третье место.

Вадим Немков

Первый бой между Филом Дэвисом и Вадимом Немковым оставил вопросы к российскому бойцу. Главный из них — хватит ли ученику Федора Емельяненко кардио на пять раундов, когда он станет чемпионом? Уже в третьем раунде первого поединка против американца Вадим задышал, а после этого провёл две встречи, которые не прошли отрезок и в 10 минут.

Дэвис был уверен в своей победе ещё и в первом бою, посчитав, что судьи вынесли неверное решение. Фил был уверен и в победе в реванше. Основания так считать были. После их встречи с Немковым в 2018-м Вадим выступил дважды, но ни разу не показал себя в новой версии. Рафаэль Карвалью оказался физически слабее, потому был задушен уже во втором раунде. Райан Бэйдер, который владел титулом чемпиона полутяжелого веса, упал на седьмой минуте противостояния после убийственного хай-кика.



Мистер Великолепный ещё ни разу в профессиональной карьере не побывал в нокауте, поэтому не боялся досрочного решения от Немкова. Оказалось всё проще — Вадим не выдохся, исключив энергозатратные броски из первого боя, подчистую забрав первые три раунда. В последние 10 минут Дэвис был активней, но итоговый результат — двукратное статистическое преимущество чемпиона. Немков разобрал американца на запчасти.

Дэн Морет

Дэн Морет подавал большие надежды ещё будучи любителем, проведя серию из пяти побед в первых пяти боях в профессионалах. Затем американец миксовал неудачи с успешными результатами в местных промоушенах, но этого хватило, чтобы попасть в UFC. Однако в лучшей лиге мира полулегковес проиграл трижды, за что в детище Даны Уайта полагается увольнение.

Bellator принял некогда перспективного бойца, и, как оказалось, не зря. В первом же поединке Дэн заслужил встречу с третьим номером рейтинга Гоити Ямаучи. Хитман считался андердогом, потому что вообще не входил в число топовых полулегковесов лиги, тогда как бразилец японского происхождения числился в топ-3.

Ямаучи шел на серии из трёх побед подряд. Вообще же в карьере Гоити 20 побед сабмишенами, при этом все поражения 28-летнего бойца были после судейского решения. Морет отправил японца в нокдаун уже в первом раунде, а оставшуюся часть матча защищался от борьбы, что судьи посчитали достаточным для победы. Гоити не поверил, когда услышал о поражении. Его смутило, как только он узнал про раздельное решение, так ещё и в пользу соперника. Дэну можно только похлопать за молниеносный взлет в топ рейтинга.

Выбор «Чемпионата»

Джексон и Морет только поднялись на третью строчку в своих дивизионах, поэтому основная жарень с их участием только впереди. Немков же защищал титул, что всегда сложнее, чем завоевывать пояс. Тем более в бою против соперника, с которым у вас уже есть история очных противостояний. Самое главное, что Вадим поработал над пробелами, именно это и позволило ему пробиться в полуфинал Гран-при полутяжеловесов.

Лучшая девушка-боец апреля в Bellator просит у фанатов денег на жизнь. Как такое возможно? Диана Авсарагова покорила сердца поклонников ММА, но первое место «Чемпионат» отдаёт бразильянке Ногейре.

За проход в следующий раунд плей-офф и защиту титула Немкова можно признать лучшим бойцом лиги в апреле. Такими же достижениями могут похвастаться и Бейдер с Питбулем, но Райан пять раундов возился с 42-летним Мачидой, а Патрисиу удосрочил Санчеса за три минуты, изначально считаясь серьёзным фаворитом, как Усман в реванше с Масвидалем.