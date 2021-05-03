«Это Акт Алджофейка». Экс-чемпион UFC сравнил бойцов-симулянтов с футболистами

Прошло уже два месяца после поединка Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга, в котором Фанкмастер получил запрещённый удар коленом в голову и был признан новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Однако страсти вокруг этого боя не просто не утихают, но и вспыхивают ещё сильнее с каждой новой подобной ситуацией. А таковые в последнее время стали происходить слишком уж часто. Причём о возможной симуляции при вынесении решения даже не думают и присуждают «обиженным» бойцам победу.

Не так давно молдавский тяжеловес Александр Романов получил удар в пах от испанца Хуана Эспино. Многие зрители пересматривали этот момент и приходили к выводу, что бил Эспино не очень-то сильно. Однако Романов скорчился от боли, долго лежал на канвасе и говорил секундантам, что даже не может выпрямить ногу. В итоге бой молдаванин продолжить не смог, но победу техническим раздельным решением присудили именно ему.



Эта «болезнь» затронула и мир бокса. В конце апреля прошёл поединок между украинцем Иваном Редкачом и американцем Реджисом Прогрейсом. В шестом раунде Прогрейс мощно пробил по корпусу Редкача, который уже проигрывал этот бой в одну калитку. Иван упал и уверял всех, что удар пришёлся ниже пояса. Украинца унесли на носилках. Однако тут решение судей было иным: Реджису засчитали победу техническим решением, а позже поменяли результат на технический нокаут.

«Ради хайпа берегов не видишь». Редкач попытался столкнуть лбами Гвоздика и Ломаченко Скандалист из Украины вывел на эмоции даже всегда интеллигентного Александра Гвоздика.

Похожая ситуация произошла чуть позже на одном из турниров ONE Championship. Белорус Кирилл Грищенко одновременно с гонгом пробил Умару Кейну мощный хук правой, который отправил его на настил. Кейн не вставал и продолжать бой отказался, хотя врачи серьёзных повреждений у него не нашли. Однако, если это и был трюк, то он не удался: победу нокаутом присудили Грищенко. В этом же промоушене тремя неделями ранее Эдди Альварес проиграл дисквалификацией за удары по затылку Юрия Лапикуса.

Многие считали, что проигрывавший бой Лапикус специально подставлял свой затылок американцу. К счастью Альвареса, позже поединок признали несостоявшимся.

«Дайте уже парню Оскар!» Восходящая звезда ONE странным образом «слился» с боя. Видео Сенегалец Кейн посчитал, что может драться каждый месяц. Белорус Грищенко его жёстко переубедил.

Последний случай этой эпидемии был зафиксирован буквально в минувшие выходные. Бразильянка Луана Пинейро получила два сильных ап-кика в подбородок от Ранды Маркос, пока стояла на коленях. Пинейро отказалась продолжать поединок, а осмотревший её врач подтвердил, что девушка не может биться дальше. Маркос получила поражение дисквалификацией. И вот тут-то и рвануло: к обсуждению решения комиссии и судей присоединились те, с кого всё и началось.



Пётр Ян в своём «твиттере» отметил, что поединок Маркос и Пинейро обслуживал тот же рефери, который работал на его бое с Алджэмейном Стерлингом. «Проклятие Марка Смита», — пошутил Ян. Ответочка от его последнего оппонента прилетела моментально. «Нет, дурачок. Ты это начал. Контролируй себя, а не вини тренеров в собственной глупости, болван. Чёртов идиот», — написал Стерлинг. А потом решил высказаться и экс-чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо.



«Сколько наград киноакадемии будет вручено в этом году! Они хуже, чем футболисты на чемпионате мира. Ненавижу это говорить, но эра Алджэмейна Стерлинга продолжается», — написал в «Твиттере» Сехудо. А позже обратился к Дане Уайту и добавил, что некоторых бойцов нужно отправлять прямиком в Голливуд. А поскольку владельцы UFC имеют долю в киноиндустрии США, это прозвучало особенно тонко. «Меня тошнит от того, куда движется этот спорт. Начните уже увольнять людей, которым не хватает мужества сражаться. Я официально называю это Актом Алджофейка», — закончил свою тираду Сехудо.



Очень сложно понять, действительно ли бойцам, получившим запрещённые удары, чертовски больно. Однако стремительное возрастание подобных случаев не может не настораживать. Возможно, если бы в таких ситуациях никому не присуждали победу и поражение, их бы стало меньше. Повод для судей и атлетических комиссий задуматься, если они не хотят получать новых обвинений как в свой адрес, так и в адрес бойцов.