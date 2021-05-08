«Отправлен на луну». Мадрид был уничтожен американцем

В ночь с 7 на 8 мая в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 258. Очевидно, что в основном внимание болельщиков было приковано к титульному поединку в легчайшем весе между Серхио Петтисом и Хуаном Арчулетой и четвертьфинальной схватке Гран-при в полутяжёлом весе между Энтони Джонсоном и Жозе Аугусто.

Но на разогреве у звёзд лиги также случилось несколько примечательных событий. В частности, ярчайшее зрелище подарили средневесы Джонни Эблен и Даниэль Мадрид, выступившие в предварительном карде.

У братьев Питбулей был отличный план. Но друг Макгрегора разрушил его одним локтем. Видео Фрейре-старший уверенно шёл к победе. Но ирландец Куилли подготовил сюрприз, решивший исход поединка.

Эблен проводил четвёртый поединок в Bellator, в предыдущих трёх он победил, потому его шестое место в рейтинге казалось весьма оправданным. В предыдущей схватке Джонни единогласным решением судей победил Тэйлора Джонсона. Что касается Мадрида, то его соперник, знакомый российским болельщикам ММА по выступлениям в турнирах М-1 Challenge, проводил вторую схватку в Bellator, в дебютном бою в промоушене он победил Пэта Кейси, так что теперь Даниэль настраивался на вторую победу подряд.

Впрочем, его действия в клетке говорили о том, что с настроем как раз-таки возникли проблемы. Боец с достаточно географической фамилией выглядел очень пассивно, изредка постреливая лоу-киками. Эблен в первую минуту боя также присматривался к оппоненту, но вскоре начал выбрасывать многоударные комбинации, которые на первых порах не достигали цели. Казалось, что Даниэлю стоило бы обратить внимание на резкие наскоки оппонента и скорректировать работу. Но Мадрид выглядел всё также пассивно и в конце концов поплатился. В середине раунда Эблен выкинул размашистую комбинацию. Прямой удар не достиг цели, но два боковых пришлись точно в голову Мадриду. Тот рухнул на канвас и уже тогда было очевидно, что Даниэль проиграл.

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Но рефери действовал то ли слишком не расторопно, то ли проявил какую-то нездоровую страсть к жестокости. Как бы то ни было, он дал возможность Эблену не только пойти на добивание, но и выбросить более 10 ударов, в том числе, несколько хаммер-фистов. Лишь после этого встреча была остановлена. К Эблену претензий быть не может, победа получилась убедительной, а вот действия третьего в клетке оставили вопросы, неужели у него не возникло желания сохранить здоровье спортсмена.

Рамбл был в шаге от поражения, но вернулся с нокаутом. Немкова ждёт очередной бой жизни! 1 460 дней простоя не сказались на Энтони Джонсоне? Американец эффектно вырубил Аугусто и идёт за поясом русского чемпиона.

На яркий нокаут отреагировали и болельщики смешанных единоборств. Кто-то поминал незлым тихим словом рефери Ямасаки, который и прославился поздними остановками поединков, ну а кто-то просто восхищался работой Эблена.

«Мадрид отправлен прямиком на луну», — написал один из болельщиков.

«Чёртова поздняя остановка», — добавил другой подписчик лиги в социальных сетях.

«Рефери вмешался слишком рано», — прокомментировал с иронией исход встречи ещё один фанат.

Как бы то ни было, невзирая на действия рефери, Эблена следует поздравить с яркой победой. После такого успеха место в топ-5 среднего веса ему точно обеспечено. Ну а Мадриду пожелаем здоровья и быть крепким!