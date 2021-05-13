Вместо клетки UFC — колония строго режима. Российский боец Сосновский осуждён на 8,5 лет

13 мая 2021 года наступила развязка в длящемся уже полтора года уголовном деле в отношении бойца UFC Дмитрия Сосновского. Дебютировал российский тяжеловес в американской лиге в марте 2018 года, в одном карде с Александром Волковым, Яном Блаховичем и Магомедом Анкалаевым. На лондонской O2 Arena он одержал досрочную победу над местным бойцом Марком Годбиром. В концовке второго раунда Дмитрий «задушил» оппонента.

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Этой победой Сосновский довёл свою беспроигрышную серию до 11 побед. Поражений в профессиональной карьере он не знал. Большую её часть атлет провёл в лиге «Оплот», которую и сейчас патронирует Алексей Олейник. Он и был одним из первых, кто осенью 2019 года прокомментировал арест своего товарища, которого он выводил на первый и единственный поединок в UFC.

«Он поехал к кому-то из своих знакомых поддержать, помочь: ему сказали, что их обидели — то ли отобрали деньги, то ли, наоборот, не отдают очень долго. И он поехал с его товарищем, которому должны были эти деньги, разбираться», — цитирует Олейника ТАСС.

В ноябре 2021 года Дмитрия, его одноклубника Александра Гладкова и ещё четверых мужчин полицейские задержали по подозрению в похищении человека и вымогательстве. Тогда же Сосновский был заключён под стражу. Накануне Никулинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Руслана Маматкулова, Андрея Козлова, Ильдара Салахотдинова, Дмитрия Сосновского и Александра Гладкова.

В приговоре фигурировали три статьи УК РФ: «Похищение человека с применением физического насилия», «Вымогательство с применением насилия», а также «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов».

По сообщению московской прокуратуры «члены банды с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, около дома по Мичуринскому проспекту встретились со знакомым предпринимателем и предложили проследовать с ними для беседы. Коммерсант отказался, тогда злоумышленники затолкали мужчину в автомобиль и увезли в офисное помещение. Бизнесмена удерживали, пытаясь с помощью угроз (вплоть до убийства) получить около 400 тысяч рублей, которые тот якобы задолжал их общей знакомой.

Получив от похищенного мужчины отказ выполнить их незаконные требования, один из обвиняемых осуществил захват руками за шею потерпевшего, перекрыв ему доступ кислорода, отчего тот стал терять сознание», — говорится в сообщении.

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Бойцов осудили на 8 с половиной лет лишения свободы, с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима. Бывший замруководителя Федерации бокса Московской области Руслан Маматкулов получил самый большой срок – 9,5 лет.

Приговор в законную силу не вступил, осуждённые ещё могут подать апелляцию.