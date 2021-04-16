Экс-боец UFC арестован в Дагестане. Антигулову грозит четыре года за решёткой

В первых числах декабря минувшего года в СМИ широко обсуждался скандал, случившейся на свадьбе в Дагестане. На торжественном мероприятии со знаком минус отметился известный гость, боец UFC Гаджимурад Антигулов. И дело не только в том, что он позволил себе распитие алкогольных напитков на традиционной мусульманской свадьбе. Когда ему сделали замечание по этому поводу, Антигулов, подумав, что бойцу UFC можно всё, решил доказать свою правоту силой и устроил драку. Получилось неудачно. Гаджимурада дважды буквально отправили в «нокдаун». Так что авторитет спортсмена был подорван, причём с самых разных точек зрения.

После этого чёрная полоса в жизни Антигулова продолжилась. 9 декабря стало известно, что его отчислили из UFC. Связано ли это было со скандалом, или стало следствием четырёх поражений кряду неизвестно. Как бы то ни было, конец 2020 года выдался не самым приятным.

Бойца UFC в Дагестане дважды отправили в нокдаун. Он спровоцировал драку на свадьбе После второго нокдауна обладатель 20 побед в ММА плюнул на свои боевые навыки и вооружился обычной тарелкой.

С тех пор новостей об Антигулове было не так много. В минувшем месяце он дал понять, что намерен продолжать карьеру.

«После того как у меня закончился контракт с UFC я остаюсь свободным агентом. Я ещё не подписывался ни в какую лигу. Планирую выступать дальше и сражаться с сильными оппонентами. Моим менеджером является Ризван Магомедов, пока они не ведут ни с кем переговоры. Я хочу подраться в России с хорошими бойцами. Слежу за нашим российским ММА давно и хотел бы подраться с лучшими», — говорил Антигулов.

Что же, простой, но неплохой план, не так ли? Но теперь велика вероятность, что ему не суждено будет сбыться. Антигулов столкнулся с серьёзными проблемами с законом. Как оказалось, к ним привёл тот самый приснопамятный инцидент на свадьбе.

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После той драки Гаджимурад публично примирился со своим обидчиком Расулом Билаловым. Невзирая на это, в правоохранительных органах Дагестана хотели пообщаться с Антигуловым по поводу того инцидента и выяснить все обстоятельства. Сам спортсмен игнорировал вызовы в полицию. Ну и как говорится, если гора не идёт к Магомеду, то Магомед идёт к горе. Всё закончилось тем, что представители власти взяли инициативу в свои руки и заявились домой к Антигулову с обысками. Во время следственного действия, у Гаджимурада был обнаружен пистолет, на который не было документов. Собственно говоря, именно за это, как сообщают источники и был задержан Антигулов. Эхо драки на свадьбе настигло бойца через четыре месяца. Если будет доказано, что огнестрельное оружие действительно хранилось у спортсмена незаконно, то перед ним замаячит мрачная перспектива попасть за решётку на четыре года. Что же, будем надеяться, что история завершится хэппи-эндом. Хотя, как показывают последние события в жизни Антигулова, с везением и удачей он пока на «Вы».