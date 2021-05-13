«В интернете Чимаев уже выиграл все пояса UFC». Ответит ли Хамзат за слова?

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев с самого начала своего пути в UFC был известен острым языком. Ярко заявив о себе уже в первом бою, он продолжил вести себя так же и за пределами октагона. Естественно, поначалу всё это считали элементарной самораскруткой, которая на Западе – обычное дело, и никто к ней не относится слишком серьёзно.

Однако в последнее время Борз дерзит порой даже без особого повода, и его мотивация не всегда понятна. При этом последние его высказывания больше касаются российских бойцов, а здесь уже иной менталитет. Тут можно нарваться на ответную реакцию и вдобавок потерять часть фанатов.

«Что будет с мамой, если я умру?» Чимаев рассказал о битве с COVID-19 После победы над болезнью Хамзат уже сравнивает себя с Тайсоном и Мохаммедом Али.

Сейчас Чимаев в Чечне, отдыхает и восстанавливается после осложнений от перенесённого зимой коронавируса. Болезнь настолько сильно подкосила бойца, что он на эмоциях даже объявлял о завершении карьеры. Однако позже здоровье Борза улучшилось, и он снова заговорил.

Вернуться Чимаев обещает летом. И, конечно же, всех порвать. В последний раз он выходил в октагон в сентябре прошлого года. О том, насколько сильно скажется перенесённое заболевание на его форме непосредственно при подготовке к бою и в самом поединке, судить сейчас не может, пожалуй, никто. Но бойца это нисколько не смущает.

С тех пор как Борз поправился и снова «вышел на тропу войны», он начал вызывать на бой кого ни попадя. Чеченец обещал разобраться и с Леоном Эдвардсом, поединок с которым у него должен был состояться до болезни, и с Нилом Магни, которого видят следующим соперником Чимаева. Вдобавок Борз задирался на братьев Диаз, Хорхе Масвидаля и даже на чемпионов в среднем и полутяжёлом дивизионах Исраэля Адесанью и Яна Блаховича соответственно. Последний ответил на это заявление в недавнем интервью YouTube-каналу Jason Burgos' Back Talk. «Ему нужно что-то говорить, – сказал польский чемпион. – В интернете он уже выиграл все чемпионские пояса UFC через «Твиттер».

До этого момента всё действительно выглядело, как типичный западный трэш-ток. Но, видимо, этого внимания к своей персоне Хамзату не хватило, и он переключился «на российский рынок». Недавно боец прокомментировал в «Инстаграме» пост экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко. Шторм неоднократно говорил о своём желании заключить контракт с UFC. В публикации Александр заявил, что с его приходом в лигу в дивизионе до 84 килограммов появятся зрелищные бои. «Много не пей, Коля, это плохо для здоровья!» — написал Чимаев под фото.

И здесь уже публика начала заводиться не на шутку. В соцсетях пользователи стали наперебой напоминать Чимаеву, что он не дрался уже почти 8 месяцев и ещё не побил ни одного серьёзного соперника, в то время как Шлеменко значительно старше Хамзата и действительно уже многого добился в ММА. И такое отношение к именитому бойцу просто недопустимо и больше говорит о его невоспитанности, нежели о храбрости и дерзости. Однако самое интересное было впереди.

«Я и есть UFC!» Чимаев подружился с Даной, но рассорился с кучей бойцов Чеченский швед ведёт себя слишком шумно. Недовольны даже его земляки.

На днях глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проводил прямой эфир в «Инстаграме». Каким-то образом речь зашла о непобеждённом экс-чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове. Кадыров усомнился в том, что Орёл может побить кого-то из представителей клуба «Ахмат». Также он объявил о готовности предложить Хабибу «любой гонорар» за поединок с одним из бойцов чеченского клуба. В этот момент Чимаев написал комментарий к эфиру: «Мы и его порвём, если он захочет».

Конечно, Борз не мог не поддержать главу Чечни, который так много сделал и продолжает делать для бойца. К тому же это отличный момент для того, чтобы в очередной раз показать свою дерзость. Только не слишком ли высоко прыгнул Хамзат на этот раз? И даже более важный вопрос: не перегнул ли он палку в отношении не просто одного из лучших бойцов в истории ММА, но и представителя Северного Кавказа, также исповедующего ислам? К слову, многие фанаты разных наций, в том числе и дагестанцы, моментально разозлились и начали спрашивать у Чимаева на его странице, зачем он это сделал.

Похоже, Ян Блахович был недалёк от истины. Хамзат Чимаев пока чемпион лишь в интернет-битвах. Только вот слово – не воробей, и в реальности сказанное придётся подтверждать делами. Получится ли это у Хамзата, наверняка сказать сложно. Чеченец рискует и опозориться, и разругаться с бойцами, на которых задирался, и потерять значительную часть своей аудитории. Если Борз не остановится сейчас, последствия всех его слов могут быть непредсказуемыми.