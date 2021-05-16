Антонина Шевченко не выбралась из цепких лап КГБ. Не хватило 8 секунд. Видео

В ночь на 16 мая мск в Хьюстоне (штат Техас, США) проходит турнир UFC 262. В главном событии вечера за вакантный пояс чемпиона в лёгком весе сойдутся Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер. В предварительном карде россиянам и представителям постсоветского пространства было за кого поболеть: сестра чемпионки в наилегчайшем весе Валентины Шевченко Антонина сражалась с американкой Андреа Ли по прозвищу КГБ. Но, увы, Пантера проиграла сабмишеном во втором раунде.
Ли находилась на серии из трёх поражений подряд. Ещё одного ей допускать было просто нельзя – Дана Уайт сразу укажет на дверь. Антонина, в отличие от сестры, в UFC чередовала победы и поражения. В предыдущем поединке она досрочно одолела экс-чемпионку KSW Ариани Липски. И, к сожалению, своему пути Пантера не изменила: следующий поединок она проиграла.
В первом раунде девушки ещё обменивались ударами в стойке. Во второй пятиминутке Ли решила показать Антонине, что такое американские авиалинии, и совершила несколько хороших бросков. Поединок продолжился в партере. КГБ поймала Шевченко на треугольник и пыталась душить её почти 2 минуты. Антонине оставалось потерпеть всего 8 секунд до конца раунда, но здесь Андреа перешла на рычаг локтя. Болевой терпеть девушке было сложнее, и Шевченко сдалась.
Ли прервала свою серию поражений и спаслась от увольнения. Для Антонины этот проигрыш стал первым досрочным в карьере. Фанаты тут же начали поддерживать девушку в соцсетях, а некоторые даже шутили, что Валентина уже ждёт Андреа в раздевалке, чтобы отомстить за сестру. Шутки шутками, но Антонине всё же следует поработать над своими ошибками, чтобы стать в UFC более стабильной, и Валентине не пришлось за неё мстить ни в шутку, ни всерьёз.
- 16 мая 2021
-
07:31
-
07:20
-
07:18
-
07:03
-
06:49
-
06:31
-
06:10
-
06:00
-
05:58
-
05:53
-
05:49
-
05:21
-
04:40
-
03:30
-
02:58
- 15 мая 2021
-
23:15
-
21:40
-
20:25
-
18:49
-
17:56
-
16:55
-
15:41
-
15:32
-
14:59
-
13:39
-
12:42
-
11:33
-
10:19
-
09:55
-
05:56
-
02:59
-
01:48
-
00:32
- 14 мая 2021
-
23:44
-
22:16