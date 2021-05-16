Антонина Шевченко не выбралась из цепких лап КГБ. Не хватило 8 секунд. Видео

В ночь на 16 мая мск в Хьюстоне (штат Техас, США) проходит турнир UFC 262. В главном событии вечера за вакантный пояс чемпиона в лёгком весе сойдутся Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер. В предварительном карде россиянам и представителям постсоветского пространства было за кого поболеть: сестра чемпионки в наилегчайшем весе Валентины Шевченко Антонина сражалась с американкой Андреа Ли по прозвищу КГБ. Но, увы, Пантера проиграла сабмишеном во втором раунде.

UFC 262: Оливейра — Чендлер. «Агент КГБ» едва не оторвала руку сестре Вали Шевченко! LIVE! Фергюсон сломал защиту Даны Уайта, Оливейра мотивировал Кукуя. Главное — о самом крутом турнире весны — на «Чемпионате».

Ли находилась на серии из трёх поражений подряд. Ещё одного ей допускать было просто нельзя – Дана Уайт сразу укажет на дверь. Антонина, в отличие от сестры, в UFC чередовала победы и поражения. В предыдущем поединке она досрочно одолела экс-чемпионку KSW Ариани Липски. И, к сожалению, своему пути Пантера не изменила: следующий поединок она проиграла.

В первом раунде девушки ещё обменивались ударами в стойке. Во второй пятиминутке Ли решила показать Антонине, что такое американские авиалинии, и совершила несколько хороших бросков. Поединок продолжился в партере. КГБ поймала Шевченко на треугольник и пыталась душить её почти 2 минуты. Антонине оставалось потерпеть всего 8 секунд до конца раунда, но здесь Андреа перешла на рычаг локтя. Болевой терпеть девушке было сложнее, и Шевченко сдалась.

Ли прервала свою серию поражений и спаслась от увольнения. Для Антонины этот проигрыш стал первым досрочным в карьере. Фанаты тут же начали поддерживать девушку в соцсетях, а некоторые даже шутили, что Валентина уже ждёт Андреа в раздевалке, чтобы отомстить за сестру. Шутки шутками, но Антонине всё же следует поработать над своими ошибками, чтобы стать в UFC более стабильной, и Валентине не пришлось за неё мстить ни в шутку, ни всерьёз.