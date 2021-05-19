«Засранец выбрал не ту машину для взлома». Льюис нокаутировал вора и передал его полиции

Ситуация, произошедшая со вторым номером рейтинга тяжёлого веса UFC Дерриком Льюисом, наверняка надолго отобьёт у автомобильных воришек желание проворачивать свои плохие дела. Или хотя бы заставит их предварительно выяснять, в чью машину они полезли. Одного из таких хулиганов боец поймал возле своей ласточки: парень пытался проникнуть в салон. Недолго думая, Льюис применил своё главное оружие – кулак.

«Засранец выбрал не ту машину для взлома. С ним всё нормально», – написал Деррик на своей странице в «Инстаграме». Также Чёрный Зверь выложил в «сториз» фото своего кулака с небольшими синяками и подписями: «Удовлетворение» и «С ним всё в порядке».

Инцидент случился в 9:30 утра по местному времени. Льюис рассказал полиции, что шёл к своему автомобилю после тренировки и услышал шум со стороны водительского сиденья. Затем он увидел парня, который пытался проникнуть в салон с помощью отвёртки. Тогда боец подошёл к нему, нокаутировал бедолагу, а потом усадил его на землю и ждал прибытия полиции. Вора-неудачника увезли в больницу. Парню грозит обвинение лишь в хулиганстве, так как внутрь автомобиля он попасть не успел.

К слову, «не ту» машину любители поживиться чужим имуществом выбирают уже не в первый раз. Похожая история случилась прошлой осенью с экс-чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джоном Джонсом. Боец разместил в «Инстаграме» запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как кто-то пробрался во двор его дома и начал обыскивать автомобили на парковке. Пёс Джонса залаял, а вскоре из гаража выбежал сам Костлявый с ружьём и погнался за преступником.

Правда, реакция публики на эти два случая была полярно разной. Льюис получил одобрение фанатов за задержание вора, а в комментариях все смеялись над злоумышленником. В ситуации Джонса же хихикали над самим бойцом: мало того, что выбежал с ружьём, так ещё и преступника не поймал. Вполне возможно, после инцидента с Льюисом на тот пост Джонса в «Инстаграме» совершат ещё один налёт и будут глумиться над экс-чемпионом пуще прежнего.

Забавно и то, что Льюиса поставили первым в очереди на титульный бой с Фрэнсисом Нганну. Пока о поединке официально не объявляли, но президент лиги Дана Уайт неоднократно говорил, что вскоре это должно случиться. Джонс же безуспешно пытается договориться с Даной о титульнике с тех пор, как перешёл в тяжи прошлым летом. В схватках с автомобильными ворами Льюис уже ведёт, а если в ближайшее время ещё и объявят о его поединке с Нганну, то Чёрный Зверь обойдёт Костлявого по всем параметрам.