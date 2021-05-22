«Этот парень на ногах держится хуже Аскрена». Мародёр выглядел как мужик с улицы

В ночь с 21 на 22 мая по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 259. В его предварительно карде состоялось восемь поединков, шесть из них завершились досрочно. Так что зрителям было на что посмотреть. В одной из схваток сошлись бойцы тяжёлого веса. Опытный Тайлер Кинг по прозвищу Мародёр дрался с Дэвионом Франклином.

40-летний Кинг в последние годы не мог похвастать успехами. В клетку он выходил на серии из пяти поражений кряду, причём все он потерпел досрочно и в первом раунде. В целом же, он проводил 22 бой в карьере, так что опыта Тайлеру было не занимать. Что касается его соперника, мощный Франклин проводил лишь третий бой в карьере в смешанных единоборствах на профессиональном уровне. Предыдущие две схватки он также провёл в лиге Bellator и в обоих случаях победил досрочно. Потому Франклина смело можно было называть проспектом лиги.

В целом, этот статус он подтвердил и теперь, хотя говорить об этом можно говорить лишь с большой натяжкой, потому что соперник особо-то и не сопротивлялся и показать свои умения в таких условиях непросто. Кинг начал поединок так, словно уже был морально готов к поражению. У Тайлера полностью отсутствовал баланс и, казалось, что он вот-вот упадёт и без атак Франклина, что, к слову, подметили и болельщики, оставившие свои комментарии в социальных сетях. Бросалось в глаза и то, насколько у Кинга, для его-то веса, тоненькие ноги, возможно, это также было причиной явной неустойчивости Мародёра.

Как бы то ни было, невзирая на всё это, Тайлер добросовестно пытался атаковать. Но робкие попытки пробить лоу-кик своими чрезвычайно худыми ногами вряд ли могли напугать мощного Франклина. Тот быстро раскрепостился и, невзирая на огромный вес, пытался действовать разнообразно. Однажды Девион даже попробовал пробить так называемое летящее колено.

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Но очень скоро он понял, что соперник достаточно прост, чтобы справиться с ним и без подобных ухищрений. Пошли классические прямые, которые достигали цели. На исходе второй минуты поединка Франклин потряс оппонента левым боковым, тот попятился к сетке. Девион, почувствовав, что запахло досрочной победой, бросился на добивание и донёс до цели два размашистых правых. Кинг не сопротивлялся, так что рефери пришлось останавливать встречу.

Таким образом, Франклин завоевал третью победу кряду в Bellator, потратив на это 122 секунды. Ну а Кинг проиграл в шестой раз кряду. Похоже, он просто не был готов к бою. Многие болельщики не могли не обратить на это внимание.

«Этот мужик не мог стоять ещё до пропущенной атаки», — написал один из пользователей.

«Этот парень на ногах держится хуже Аскрена», — добавил другой.

«Тайлеру Кингу пора на пенсию», — оставил комментарий ещё один болельщик.

Что же, после шести поражений подряд в первом раунде бойцу с громким прозвищем Мародёр, похоже, действительно пора задуматься о завершении карьеры. Уж лучше уходить, чем выглядеть в октагоне мужиком, которого просто с улицы позвали. Нельзя же в столь почтенном возрасте отбывать номер банального мешка. Ну а за Франклиным, который сохранил идеальный послужной список, будем следить пристальнее.