В помощь лишь кулаки и родной отец. Карьера Ломаченко в опасности

Василий Ломаченко – один из самых талантливых боксёров своего поколения. Тем не менее боец с невероятной техникой, работоспособностью и богатейшим арсеналом остаётся не у дел вот уже более полугода, а следующий поединок проведёт с практически ноунеймом. Что не так с карьерой двукратного олимпийского чемпиона и кто в этом виноват? Отвечаем прямо сейчас.

Поражение от Лопеса

17 октября 2020 года. Лас-Вегас. Измученный пандемическим годом профессиональный бокс наконец получает топ-событие. На знаменитой арене MGM Grand проходит объединительный поединок в лёгком весе. Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, WBC Василий Ломаченко в шаге от исполнения мечты – завоевания титула абсолютного чемпиона мира. Для того чтобы воплотить мечту в реальность, остаётся одно – победить чемпиона мира по версии IBF, небитого, молодого и достаточно мощного Теофимо Лопеса. Устроить этот поединок было просто, так как дела боксёров ведёт глава одной промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

Бой неожиданно прошёл не так, как ожидали многие болельщики. Украинец в первой половине схватки был слишком пассивен. Аккерманец включился только во второй половине схватки. И, невзирая на то, что Василий свои удачные раунды забирал гораздо ярче Лопеса, этого было мало. А с учётом странных оценок судей и подавно. Те увидели буквально разгром украинца. Таким образом, Василий разом потерял сразу три титула и лишился звания чемпиона мира. Почти сразу для аккерманца прозвучал тревожный звонок. Боб Арум вдруг заявил, что Ломаченко «похоже, действительно слишком мал для лёгкого веса». На языке промоутеров это означало, что в лёгком весе Василия уже видеть не желают, и если он желает сохранить место в топе, то ему нужно возвращаться во второй полулёгкий вес, где конкурентов ему практически не было.

Наступила долгая пауза, а через месяц, проигравший заговорил. Уже экс-чемпион мира выразил мнение, что он не проиграл и сделал заявление о «заряженности судей», что в США было воспринято неоднозначно и трактовалось едва ли не как обвинение в коррупции.

Украинец в первом после поражения интервью также рассказал, что боксировал с травмой плеча, это заставило его после боя перенести ещё одну операцию. Ломаченко также отметил, что возвращаться во второй полулёгкий вес не будет, а вместо этого попытается доказать случайность поражения. В общем-то, после тех заявлений многое стало ясно, но промоутер Василия Боб Арум не оценил высказывания клиента, назвав их «глупыми», что не сулило боксёру ничего хорошего.

Беготня американских звёзд от Василия

Когда Ломаченко приступил к тренировкам, начали обсуждаться возможные для него поединки. Речи о реванше с Лопесом быть не могло. Как оказалось, команда украинца оплошала и не прописала в контракте пункт об обязательном реванше, ну а добровольно его Лопес давать не собирался. Американец гондурасского происхождения словно мантру повторял слова о том, что он победил вчистую и оснований для реванша нет. Казалось, будто Теофимо сам пытается убедить себя в этом. Лопес также подчёркивал, что Василий не проявлял к нему уважения, не прописывая в контракте пункт о реванше, что стало ещё одной причиной нежелания Теофимо драться с аккерманцем во второй раз.

Таким образом, Ломаченко пришлось сосредоточиться на других вариантах. Благо в лёгком весе хватает восходящих звёзд, так что выбирать было из кого – Дэвин Хэйни, Райан Гарсия, Джервонта Дэвис. Всё это большие имена. Но проблема в том, что никто из них не хотел драться с Василием. Казалось, все понимали, что Ломаченко для них слишком опасен, и искали причины просто банально выключить его из игры. Звёздные американцы начали договариваться между собой, давая понять украинцу, что больших поединков ему пока не видать. Хэйни и вовсе заявлял, что Ломаченко после поражения выбыл из игры и в лёгком весе осталось четыре топ-боксёра. Тренер Джервонты Дэвиса говорил, что бой с украинцем был бы хорошим, но «это не то, что нужно».

Райан Гарсия воспевал Василию оды, но договаривался о других поединках. В общем, всё выглядело так, будто звёздный молодняк решил дождаться спортивной старости чемпиона и выйти с ним на бой тогда, когда побить его будет легче. Ну а промоутеры этому и не противились. В какой-то момент хайпить на имени Ломаченко стал Хэйни. Дэвин буквально через «Твиттер» договаривался о бое с Ломой, но на деле у него уже был практически готовый контракт на бой с Линаресом, так что то был не более чем пиар. Что же касается Лопеса, то он подписал контракт на бой с малоизвестным Джорджем Камбососом.

Бой с Накатани

В итоге стало ясно, что большой бой Ломаченко сразу после поражения от Лопеса не получит. В Top Rank Василию предложили в соперники долговязого и длиннорукого Масаёси Накатани из Японии. Аккерманец противиться не стал, по-видимому, трезво посчитав, что сейчас самое главное – вернуться. Чем известен японец? Прежде всего, поединком с Теофимо Лопесом. Боксёр из страны Восходящего солнца стал первым, кто заставил американца гондурасского происхождения работать в ринге 12 раундов. Тогда, в июле 2019 года, Лопесу пришлось несладко, но он всё же победил. Накатани после того поражения провёл лишь одну встречу. В яркой зарубе, после двух нокдаунов он сумел оправиться и досрочно победил Феликса Вердехо. Уже по этому эпизоду стало ясно, что характера Масаёси не занимать, и Ломаченко придётся несладко.

Впрочем, Василий дал понять, что намерен остановить Накатани. Во всяком случае он многозначительно посоветовал смотреть бой, а после сравнить его встречу с Масаёси и схватку японца с Лопесом. Ну а пока украинец проходит в США финальную стадию подготовки к ответственной встрече.

Промоутер сливает украинца?

Как бы то ни было, невзирая на все старания украинца вернуться в игру, похоже, в США уже приняли общее решение постепенно сливать его карьеру и дожидаться, пока возраст настигнет Василия.

Что на это указывает? Прежде всего, действия его промоутера Боба Арума. В одном из последних интервью, когда главу Top Rank начали спрашивать о возможных соперниках для Теофимо Лопеса после того, как тот подерётся с Камбососом, Арум даже не упомянул Василия! Функционер начал рассуждать о возможном переходе Фимо в первый полусредний вес или о поединке с победителем пары Линарес – Хэйни, но только не о Ломаченко. С учётом того, что другие звёзды лёгкого веса в лице Дэвиса и Гарсии пока и вовсе избегают Василия, можно прийти к выводу, что украинцу в США негласно выдана «чёрная метка». Что касается Арума, то у того, вероятно, своя большая игра. Хитрый лис опять-таки ждёт спортивной старости Василия, дабы свести его с восходящей звездой компании Шакуром Стивенсоном. Победив аккерманца, Шакур застолбит за собой статус топ-боксёра. Как видим, за океаном Василия повсюду ждут неблагоприятная среда и подводные камни. Сумеет ли он преодолеть все эти обстоятельства? Узнаем скоро. Но рассчитывать придётся лишь на себя, свои кулаки и подмогу отца и бессменного тренера Анатолия Ломаченко. От других помощи не будет.