За летящее колено едва не лишился головы. Акопян не простил бразильцу подлость. Видео

В пятницу 28 мая в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 123. Фишкой этой одной из ведущих российских лиг является регулярное приглашение бразильских бойцов. Мастеров высокого уровня в этой латиноамериканской стране предостаточно. Но не всегда в наши непростые времена всё проходит гладко.

Изначально соперником российского бойца Арена Акопяна должен был стать опытный Чарльз Энрике. Но с боя он «слетел», и организаторам пришлось в спешном порядке искать замену. На ультракоротком уведомлении в кард ворвался крайне любопытный и всегда уверенный в себе Руан Перейра. На счету этого мастера джиу-джитсу было 7 побед при нуле в графе поражений.

Всем своим видом бразилец демонстрировал, что никаких сомнений в исходе боя у него нет. Ноль эмоций, минимум лишних движений. Даже во время представления он так и стоял, опершись спиной на сетку, лишь улыбнулся, продемонстрировав капу с нарисованными клыками. Спустя минуту станет понятно, что скрывалось за олимпийским спокойствием коварного бразильца.

Права на видео принадлежат АСА. Ролик можно посмотреть на странице АСА в «Инстаграме».

Очевидно, что короткое уведомление путает карты обоим бойцам. Акопян, на счету которого было 10 побед при 2 поражениях, планомерно готовился к другому сопернику, выстраивая соответствующий гейм-план. И чего ожидать от соперника, он, разумеется, даже не догадывался. При всех плюсах приглашения бразильцев (отличный опыт для наших бойцов), есть и очевидные минусы – очень сложно собрать про этих парней достаточно информации.

И Перейра удивил всех на первой же секунде боя. После команды «Бой», Арен двинулся навстречу сопернику, приветственно протягивая ему руку. В ответ же прилетело легендарное колено. Подленькое колено. Есть у нас и в элитных американских лигах товарищи, которые любят таким образом застать врасплох своих оппонентов. Хорхе Масвидаль именно таким образом добыл свой самый быстрый нокаут на первых секундах поединка с Беном Аскреном.

Арен проявил чудеса реакции, быстро перестроился и настолько разозлился, что ни о каком плане на бой думать не стал. Далее события развивались стремительно. Россиянин бросился за бразильцем, словно тот был зарвавшейся шпаной. Два плотных удара в голову сбили Перейру с ног, после чего Арен вложил в гильотину все силы, которые только мог выдать его организм. Руан постучал практически сразу. Россиянин всё ещё был зол и нервно отшвырнул соперника прочь, ударив ногами в грудь.

В комментариях под роликом сразу появились блюстители нравственности и благородства. Арен проявил благородство, оставив бразильцу голову на плечах. Что бы кто ни говорил, но такие финты на первых секундах боя, если ты не сумел сразу свалить соперника, делают его кратно сильнее. Бразилец дома своим расскажет…