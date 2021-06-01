«Украину считают страной третьего мира». Терпению Усика приходит конец

Ситуация в супертяжёлом весе становится всё более запутанной. Да, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер договорились о поединке. Но вот у обладателя других престижных поясов Энтони Джошуа после срыва боя с Фьюри всё стало совсем непонятно. По идее, ЭйДжей должен был бы быстро договориться о схватке с официальным претендентом на пояс по версии WBO Александром Усиком, но внезапно в лагере британца начались метания. Похоже, там и сами не знают, что делать.

Что произошло в супертяжёлом весе за последние дни?

Итак, как говорилось выше, Уайлдер и Фьюри договорились о поединке. Оба подписали контракт о проведении третьей схватки. Вероятнее всего, она состоится 24 июля. Юридическое оформление сделки привело к окончательному срыву объединительного поединка в супертяжёлом весе между Тайсоном и Джошуа. Но если у Цыганского Короля с планами всё было ясно, то промоутер Джошуа Эдди Хирн запутался.

Сначала он почти уверенно говорил, что главная звезда его компании встретится с претендентом на пояс WBO Александром Усиком, но теперь всё не так определённо. Внезапно Хирн заявил, что вместо контракта на бой с украинцем Джошуа может просто оставить вакантным пояс по версии WBO.

«До тех пор пока переговоры проходят гладко и никто не пытается быть слишком умным, думается, что о бое можно договориться автоматически. Я работал с менеджером Усика Александром Красюком в последних трёх боях украинца, всё было достаточно разумно. Так что если всё будет разумно – бой состоится.

В любом случае мы не будем доводить переговоры до промоутерских торгов. Мы или договоримся, или оставим титул вакантным. Я ни в чём не виню руководство WBO, нам итак дали много времени на организацию боя с Фьюри, при том, что у них был сильный претендент в лице Усика. Так что снимаю шляпу перед президентом организации Пако Валькарселем. Но когда придёт время, он вынужден будет сделать то, что должен. Меня вовсе не раздражает WBO, меня раздражает то, что Джошуа фактически указывают с кем драться. Но это проблема наличия нескольких поясов», — сказал Хирн.

Из этого заявления стало ясно, что, невзирая на все заверения, будто переговоры с Усиком идут гладко, всё не так просто. Кроме того, стороны сделки Уайлдера и Фьюри заявили, что победитель пары может встретиться с Джошуа в декабре, так что, возможно, в лагере Энтони просто решили тянуть время и ждать более денежного файта. В любом случае всё это уже надоело Усику.

Терпению Усика приходит конец

То, что Усик устал от неопределённости, стало понятно после его свежего интервью. В нём он дал понять, что промоутеры калибра Эдди Хирна и Боба Арума пекутся лишь о собственных интересах, полностью пренебрегая спортивными принципами. Более того, Александр намекнул, что, возможно, не лучшее отношение к нему продиктовано лишь тем, что он представляет не США или Великобританию, а Украину.

«Знаю, что я обязательный претендент, но остаюсь, как зритель перед интернетом. Знаю, что хотят сделать мегабой. Все остальные, такие, как я и все остальные, — пассажиры. Просто наблюдаем и ждём чего-то. Думаю, что нам просто всем, моей всей команде нужно боксировать и не ждать, что кто-то отбоксирует. Я не то чтобы вцепился в статус официального претендента. Не я же себя поставил на первое место в рейтинге WBO. Покажите мне кого-то другого, кто имел бы такую возможность, и он бы просто её отдал.

Скажу тебе: как гражданину Украины мне гораздо сложнее. Они там думают, что мы какая-то страна третьего мира. Они там между собой что-то крутят и всё остальное. Давайте боксировать, пусть покажут, что они сильнее.

Я здесь, готов боксировать с любым. Джошуа, Фьюри, Джойс. Дайте мне конкретику. Я стою на первом месте в рейтинге WBO. Дайте Джошуа звание суперчемпиона, а мне дайте регулярный пояс. Такое же может быть? Я тоже хочу увидеть поединок Фьюри — Джошуа. Я реально хочу увидеть этот бой. Но давайте и другим ребятам дадим возможность. Чтобы не ждать и не быть вечным претендентом. Мы делаем пояса известными, а не пояса — нас», — сказал Усик.

Кроме того, Александр дал понять, что больше не намерен боксировать за звание официального претендента. Недавно Усику предложили поединок за звание контендера по версии IBF с небитым хорватом Филипом Хрговичем.

«Хргович? Вообще неинтересно. Да, я говорю, что готов боксировать с любым. Но сколько раз мне ещё драться за звание претендента», — резонно вопрошает Александр.

Что может быть дальше?

Варианта два. Первый – идеален для Александра. В течение недели его команда и представители Джошуа бьют по рукам и объявляют о поединке, который в таком случае, скорее всего, пройдёт в августе. Второй – Джошуа отказывается от титула WBO, и организация назначает поединок за полноценный титул между Усиком и Джозефом Джойсом. Ранее встреча этих боксёров планировалась за временный титул по версии WBO, но, как сказал Александр, из-за проблемы разделения гонораров переговоры затянулись.

Может ли Джошуа действительно отказаться от титула? Вероятно, да. Многие эксперты полагают, что он не хочет драться с Усиком и рисковать поясами. В случае отказа от схватки с Александром Энтони проведёт промежуточную проходную для себя защиту с прежними соперниками вроде Диллиана Уайта или Джозефа Паркера, а после будет ждать поединка с победителем пары Фьюри – Уайлдер.

Так или иначе, супертяжёлый дивизион в любом случае подарит две, а то и три титульные схватки (в случае отказа Джошуа от боя с Усиком) летом 2021 года, так что скучать любителям бокса в этот раз точно не придётся.