«Нокаутировать Мейвезера и стать величайшим боксёром». Флойда ждёт позор века?

Легенда выйдет в ринг с блогером, который на 15 кг крупнее, и получит около $ 100 млн.

В ночь с 6 на 7 июня в Майами пройдёт выставочный бой между легендарным Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом.

Что нужно знать перед боем

Формат боя — восемь раундов по три минуты.

Никаких боковых судей.

По истечении восьми раундов победителя не объявляют.

Нокауты и нокдауны разрешены.

Бой пройдёт в 10-унцовых перчатках.

Основной кард турнира Мейвезер — Пол

Баду Джек — Дарвин Колина (Жан Паскаль провалил допинг-тест, поэтому Колина в экстренном порядке заменит канадца).

Джаррет Херд — Луис Ариас.

Чад Джонсон — Брайан Максвелл.

Кроме ожидания этого боя и пресс-конференции, пару дней назад прогремела новость о том, что брат Логана Пола Джейк сойдётся в боксерском ринге с бывшим чемпионом UFC Тайроном Вудли, который потерпел серию из четырёх поражений в октагоне, за что его исключили из главного промоушена ММА. Поэтому Флойд пригласил Вудли в свой зал в Лас-Вегасе для подготовки с Полом-младшим. Тем более, в отличие от своего старшего брата, Джейк смог нокаутировать не рядового блогера, а бывшего бойца ММА Бена Аскрена, из-за чего Пол является фаворитом в бою с Вудли.

Где смотреть бой Мейвезер — Пол

Бой Мейвезер — Пол в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ». Начало трансляции — в 4:30.

Что говорили перед боем Флойд Мейвезар и Логан Пол

В преддверии поединка бойцы обменялись репликами касательно предстоящего боя в адрес друг друга:

«Я собираюсь нокаутировать Мейвезера и стать величайшим боксёром на планете. Тогда я уйду на пенсию и не дам Флойду матч-реванш. Он не знает, с кем выходит на ринг, — сказал Пол. — Он действительно думает, что я ютубер. Он действительно думает, что я фальшивый боец».

«Флойд делает ставку на то, что я — отстойный боец, — добавил Логан Пол в интервью. — Ради него будем надеяться, что я ужасен. Но я не считаю, что настолько плох. Я полагаю, что я очень хорош».

«Между боксом на YouTube и элитным боксом есть разница — вы, ребята, увидите разницу», — сказал Мейвезер в интервью для Sky Sports.

«Это развлечение для людей, которые хотят развлекаться и страдают последние 18 месяцев из-за пандемии», — сказал 44-летний Мейвезер в интервью. «Мы никогда не говорили людям в мире бокса, что они должны смотреть. Мы надеемся, что все вы, ребята, посмотрите в это воскресенье, но вас никто не заставляет».

«Я ушёл из бокса, но не из индустрии развлечений».

В этом весь Мейвезер.

В ночь с субботы на воскресенье они прошли процедуру взвешивания. Логан Пол показал на весах 86 кг, а Флойд Мейвезер — 70,3 кг.

Эксперты увидели напряжённость у обоих бойцов, когда они стояли face-to-face. Но всё-таки в этой дуэли она больше всего проявлялась у Пола, который на протяжении большей части процедуры молчал и взволнованно смотрел на легенду бокса, пока Мейвезер расслабленно жевал жвачку и улыбался от происходящего. Похоже, нас ждёт «Шоутайм», как завещал Джимми Леннон-младший.

Или позор величайшего бойца XXI века в том случае, если он пропустит лаки панч и упадёт от руки боксёра-любителя. Или $ 100 миллионов компенсируют возможный репутационный урон? Как вы думаете, есть ли у Пола шанс?