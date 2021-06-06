«Нокаутировать Мейвезера и стать величайшим боксёром». Флойда ждёт позор века?

В ночь с 6 на 7 июня в Майами пройдёт выставочный бой между легендарным Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом.
Что нужно знать перед боем
- Формат боя — восемь раундов по три минуты.
- Никаких боковых судей.
- По истечении восьми раундов победителя не объявляют.
- Нокауты и нокдауны разрешены.
- Бой пройдёт в 10-унцовых перчатках.
Основной кард турнира Мейвезер — Пол
- Баду Джек — Дарвин Колина (Жан Паскаль провалил допинг-тест, поэтому Колина в экстренном порядке заменит канадца).
- Джаррет Херд — Луис Ариас.
- Чад Джонсон — Брайан Максвелл.
Кроме ожидания этого боя и пресс-конференции, пару дней назад прогремела новость о том, что брат Логана Пола Джейк сойдётся в боксерском ринге с бывшим чемпионом UFC Тайроном Вудли, который потерпел серию из четырёх поражений в октагоне, за что его исключили из главного промоушена ММА. Поэтому Флойд пригласил Вудли в свой зал в Лас-Вегасе для подготовки с Полом-младшим. Тем более, в отличие от своего старшего брата, Джейк смог нокаутировать не рядового блогера, а бывшего бойца ММА Бена Аскрена, из-за чего Пол является фаворитом в бою с Вудли.
Где смотреть бой Мейвезер — Пол
Бой Мейвезер — Пол в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ». Начало трансляции — в 4:30.
Что говорили перед боем Флойд Мейвезар и Логан Пол
В преддверии поединка бойцы обменялись репликами касательно предстоящего боя в адрес друг друга:
«Я собираюсь нокаутировать Мейвезера и стать величайшим боксёром на планете. Тогда я уйду на пенсию и не дам Флойду матч-реванш. Он не знает, с кем выходит на ринг, — сказал Пол. — Он действительно думает, что я ютубер. Он действительно думает, что я фальшивый боец».
«Флойд делает ставку на то, что я — отстойный боец, — добавил Логан Пол в интервью. — Ради него будем надеяться, что я ужасен. Но я не считаю, что настолько плох. Я полагаю, что я очень хорош».
«Между боксом на YouTube и элитным боксом есть разница — вы, ребята, увидите разницу», — сказал Мейвезер в интервью для Sky Sports.
«Это развлечение для людей, которые хотят развлекаться и страдают последние 18 месяцев из-за пандемии», — сказал 44-летний Мейвезер в интервью. «Мы никогда не говорили людям в мире бокса, что они должны смотреть. Мы надеемся, что все вы, ребята, посмотрите в это воскресенье, но вас никто не заставляет».
«Я ушёл из бокса, но не из индустрии развлечений».
В этом весь Мейвезер.
В ночь с субботы на воскресенье они прошли процедуру взвешивания. Логан Пол показал на весах 86 кг, а Флойд Мейвезер — 70,3 кг.
Эксперты увидели напряжённость у обоих бойцов, когда они стояли face-to-face. Но всё-таки в этой дуэли она больше всего проявлялась у Пола, который на протяжении большей части процедуры молчал и взволнованно смотрел на легенду бокса, пока Мейвезер расслабленно жевал жвачку и улыбался от происходящего. Похоже, нас ждёт «Шоутайм», как завещал Джимми Леннон-младший.
Или позор величайшего бойца XXI века в том случае, если он пропустит лаки панч и упадёт от руки боксёра-любителя. Или $ 100 миллионов компенсируют возможный репутационный урон? Как вы думаете, есть ли у Пола шанс?
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