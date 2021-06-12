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Bellator 260: Безрукий боец Ник Ньюэлл проиграл Бобби Кингу раздельным решением судей, видео

Однорукий боец потерпел второе поражение подряд, его засудили? Видео
Антон Мозговой
Ник Ньюэлл проиграл Бобби Кинг на Bellator 260
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Ник Ньюэлл продолжает удивлять, героически сражаясь в неравных схватках. Даже победивший Кинг удивился решению судей.

Американский боец ММА Ник Ньюэлл вернулся в октагон на турнире Bellator 260. Он — настоящий любимец публики, ведь речь идёт об атлете, который родился с одной рукой. Само появление в октагоне человека с весьма ограниченными возможностями уже кажется настоящим подвигом. Но на самом деле Ньюэлл уже доказал, что жалеть его не стоит, а слово «инвалид» совершенно не соответствует бойцовскому духу Ника.

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В очередном поединке Ньюэлл устроил настоящую рубку с Бобби Кингом, который к бою подошёл на серии из трёх побед подряд. Ник едва не прервал серию соперника, но не хватило самой малости. Сам Ньюэлл не дрался аж с октября 2019 года, тогда он уступил решением судей Луису Муро. Закрыть то поражение победой не получилось: соперники провели в октагоне все три раунда, но Кинг победил раздельным решением судей.

К слову, Bellator наконец вернул на трибуны зрителей. Турнир, проходивший 11 июня, стал первым, на который вновь стали пускать фанатов. И Ньюэлл получил тёплое приветствие от болельщиков. Они встретили его овациями, да и поддерживали на протяжении всего поединка.

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Первые 90 секунд бойцы провели в стойке, обмениваясь ударами. Ньюэллу даже удалось сбить соперника с ног после отличного удара. Но выдержать такой темп на протяжении всех пяти минут им не удалось: борьба и клинч у клетки были не самыми зрелищными. Впрочем, концовка раунда получилась зажигательной: Кинг и Ньюэлл завершили его обменом ударами в стойке.

Начало второго раунда напоминало бой кикбоксёров. Ньюэлл был близок к тому, чтобы досрочно завершить бой любимой гильотиной, но в концовке раунда его соперник сумел выбраться из непростой позиции.

Третий раунд проходил при довольно равной борьбе. Ньюэлл провёл классный тейкдаун в концовке, а Кинг ещё до этого неплохо пробивал с обеих рук. Последние 30 секунд соперники провели в стойке, устроив настоящую финальную рубку.

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Соперники провели конкурентный бой, в котором было сложно выделить победителя. Но судьи раздельным решением присудили победу Кингу, чем вызвали недовольство болельщиков.

К слову, после боя даже сам Кинг признался, что был немного удивлён решением судей, хоть и считал, что нанёс больше ударов. Также Бобби сообщил, что сильно травмировал руку ещё в первом обмене ударами. На пресс-конференцию победитель пришёл с огромным пакетом со льдом, замотанным вокруг правой руки.

Кинг одержал уже четвёртую победу подряд. Этот бой был первым для 37-летнего американца в Bellator. Что касается Ньюэлла, то он потерпел уже второе поражение кряду. Пока в Bellator у него лишь одна победа, но списывать со счетов его не стоит.

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Ранее Ник уже говорил, что планирует завершить карьеру именно в Bellator. Если в прошлом однорукий боец мечтал о UFC, то теперь он уже смирился с тем, что никогда не попадёт в главную лигу мира. Впрочем, в Bellator у него и так достаточно незавершённых дел: ранее он подписал контракт на несколько боёв с промоушеном. И, по всей видимости, Ньюэлл пока не планирует сдаваться. Конечно, два поражения подряд не настраивают на оптимистичный лад, но Ник в обоих случаях проигрывал раздельным решением судей и был близок к победе.

Очевидно, что серия неудачных результатов не выбьет бойца из колеи. Уж если кто и умеет преодолевать трудности, то это Ньюэлл, который всю жизнь доказывает, что даже физические недостатки не остановят его на пути к мечте.

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Теги Бокс/ММА Bellator Видео Bellator •••

Заглавное фото: bellator.com

Источник: «Чемпионат»

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