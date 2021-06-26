«Имейте совесть!» Футболистов надо учить любить Россию

Российские боксёры и бойцы ММА выступили против футболистов

Провал сборной России по футболу на чемпионате Европы не остался незамеченным и в мире ММА и бокса. Российские боксёры и бойцы жёстко отреагировали на досрочный вылет команды Станислава Черчесова с турнира. Так, футболистам досталось за высокие зарплаты и невзрачную игру.

Сборная России заняла в своей группе на чемпионате Европы четвёртое место. На турнире команда потерпела крупные поражения в матчах с Бельгией (0:3) и Данией (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0). В целом, результаты сборной не стали сюрпризом, но два крупных поражения, а также не самая удачная игра в матче с Финляндией были болезненно восприняты в России.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев рассказал, что боксёры хотят провести совместную тренировку с футболистами. По словам генсека федерации, предложение в ближайшее время будет направлено в Российский футбольный союз.

Объясним, что значит любить страну и биться за неё

«Нам, боксёрскому сообществу, после Евро показалось, что у футболистов сборной страны не горят глаза. Сборная России по боксу хотела бы объяснить, что значит любить страну и биться за неё. Ведь боксёр выходит в ринг без единого рубля и готов умереть за свою страну. А у футболистов такого нет, они думают о деньгах», — сказал Щекутьев.

Именно финансовый вопрос задел многих боксёров и представителей ММА. Зарплата главного тренера сборной России Станислава Черчесова превышает оклады его визави из сборных Бельгии, Дании и Финляндии. А ведущие российские футболисты зарабатывают на том же уровне, что и игроки из топовых чемпионатов, хотя явно им уступают в классе.

По мнению экс-чемпиона мира по боксу Дениса Лебедева, российские футболисты заслужили жёсткую критику, учитывая их зарплаты и зачастую скандальный образ жизни.

«Мне очень жаль наших футболистов. Из-за тяжёлой ситуации в стране народ у нас нынче очень злой. Но и похвалить игроков мне не за что. И тут уже получайте то, что заслужили. Сколько у нас футболистов, которые сорят деньгами, а потом снимают на видео.

Не все, конечно, такие. Но вы все эти случаи знаете. А пас этот назад! Что это такое? Привыкли назад отдавать… Да ещё такие зарплаты! В голове не укладывается! Провести бы опрос. Эти люди хоть одну операцию оплатили ребёнку? Я на стороне людей. Но нельзя так жить! Имейте совесть», — заметил Лебедев.

При этом отметим, что Лебедев, всё же, не до конца обладает всей информацией. Так, многие российские футболисты регулярно участвуют в благотворительных акциях, поэтому претензии, что они «не оплатили операцию», выглядят неуместно. Но, конечно, уровень зарплат в российском футболе действительно нелогичен.

С Денисом согласился экс-чемпион мира Сергей Ковалёв. Его комментарий был лаконичным, но очень едким.

«За что вообще эти дикобразы получают миллионы?» — возмутился Ковалёв.

Также Ковалёв опубликовал мем с Дзюбой, который держит в руках кубок в виде фаллоса. Этот мем активно публиковался в социальных сетях после провала сборной России на Евро-2020.

Послушная команда Черчесова или сборная страны

Привычно язвительно о происходящем отозвался первый российский чемпион UFC Олег Тактаров. Он дал понять, что выступает против того, чтобы работу с командой продолжил Станислав Черчесов. Ожидается, что в конце июня Черчесов представит на исполкоме РФС отчёт о проделанной работе, после которого уже будут приняты дальнейшие кадровые решения. Но сам специалист не планирует покидать должность.

«Ура! Мы получили шанс неплохо сыграть на чемпионате мира. Теперь будет сборная России… точнее, это от нас зависит, будет ли это опять послушная команда Станислава Саламовича или всё-таки сборная страны», — написал Тактаров.

О неудачном выступлении сборной России высказался и скандальный боец ММА Александр Емельяненко. Он признался, что его расстроила невнятная игра команды. При этом перед решающим матчем с Данией Емельяненко весьма оптимистично отзывался о шансах сборной на выход в плей-офф.

«Расстроил не столько результат, сколько уровень игры сборной. Точнее, полное отсутствие этого так называемого уровня. В команде выделил бы только одного яркого футболиста — Головина.

Все остальные сыграли как минимум неудовлетворительно. Удивили слова главного тренера, что игра с Данией — лучшая игра сборной. Если 1:4 — это лучший матч, то как тогда нужно проиграть, чтобы назвать противостояние худшим?» — заключил Емельяненко.