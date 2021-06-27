Лучшая девушка-боец месяца в Bellator служила в армии. Теперь идёт к новому бою за титул

В июне состоялись два турнира Bellator. Для мужчин месяц вышел продуктивным. Здесь и первый украинский чемпион Ярослав Амосов, и временный титул Валентина Молдавского, и анонс первого мероприятия в России лиги Скотта Кокера, которое возглавит бой легендарного Фёдора Емельяненко. А вот у женщин событий минимум, всего два поединка. Потому выбирать лучшую девушку-бойца придётся между парой вариантов.

Марина Мохнаткина

Марина Мохнаткина дебютировала в промоушене ещё в марте 2019 года, когда единогласным решением судей уступила Джаней Хардинг из Новой Зеландии. И на этом всё, простой в два года (один бой сорвался в декабре 2020 года). До того момента россиянку можно было увидеть в Fight Nights Global, где она провела четыре поединка — три победы подряд болевым приёмом в первом раунде, а затем последовало поражение от Лианы Джоджуа, которая теперь выступает в UFC.

Марина является семикратной чемпионкой мира по боевому самбо, а также победительницей Универсиады-2013. Потому нетрудно догадаться, как она предпочитает вести бой. Тотальный контроль в партере!

33-летней Мохнаткиной противостояла 32-летняя американка Аманда Белл, шедшая с рекордом 7-7 и занимавшая восьмое место в рейтинге полулёгкого веса. Предыдущий свой бой она проиграла Лесли Смит (её в прошлом месяце нокаутировала Крис Сайборг), вдобавок провалила взвешивание. Зато на стороне Аманды был опыт и мощь — три последние победы в Bellator добыла техническими нокаутами.

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Белл с первых секунд взяла инициативу в свои руки, тогда как россиянка выжидала, чтобы перевести бой в партер. Осуществить это получилось в середине раунда — Мохнаткина поймала соперницу за ногу после размена. Выбраться Аманда смогла только в конце раунда, спасибо его окончанию. Следующие пять минут прошли по схожему сценарию. Белл пыталась попасть издали, а затем оказалась прижатой к клетке. Остаток раунда прошёл в стойке. Безрезультатно.

В заключительной пятиминутке ничего не поменялось. Россиянка понимала, что не вывезет кулачный бой, потому избегала столкновений. Зато Мохнаткина снова проявила себя в партере, обеспечив себе первую победу в Bellator. 30-27, 30-27, 30-27. Единогласно.

«Я очень долго ждала этого боя, потому что два года уже не дралась. Была задача выйти на этот бой как на праздник. И мне действительно хотелось подраться все три раунда, насладиться этой атмосферой октагона. Не хотелось торопиться. Поэтому я двигалась по октагону, словно в танце. В пандемию я решила что-то изменить и заявить себя в смешанных единоборствах. Показать всем, что такое русское самбо.

У Мохнаткиной нестандартная карьера для мира ММА. По сути, она заявила о себе только в этом году, а ей 33 года и рекорд 5-2. По сравнению с прошлыми боями выглядела физически мощнее. Бывало, что раньше ей не хватало сил, чтобы удерживать оппонентку или контролировать её в партере.

Но минусы всё ещё очевидны — это отсутствие базы бокса и кикбоксинга. Получится ли наработать навыки в таком возрасте и продолжать бегать от своих оппоненток? Вопрос. Тем не менее россиянка может серьёзно продвинуться по рейтингу полулёгкого веса Bellator, конкуренция в котором оставляет желать лучшего. После первой победы в промоушене она переместилась на девятую позицию, вытеснив из топ-10 Белл. Напомним, что чемпионом является великая и ужасная Крис Сайборг.

Лиз Кармуш

37-летняя американка Лиз Кармуш не нуждается в представлении. Участница первого в истории UFC чемпионского женского поединка (против Ронды Роузи), первая открытая лесбиянка в UFC (её отмечал даже Дана Уайт за смелость), ну и не стоит забывать про военную карьеру. Лиз отдала пять лет морской пехоте, где была авиационным электриком, а также дежурила на Ближнем Востоке (однажды оказалась в шести метрах от взрыва). Словом, человек с именем и историей.

«Я спешила на работу, когда рядом среагировало самодельное взрывное устройство. Меня больше расстроило то, что мой старший сержант узнал о моём опоздании. Какая-то высшая сила присматривала за мной и спасла мою задницу», — с чёрным юмором рассказывала Лиз.

С 2013 по 2019 год Кармуш выступала в UFC. Примечательно, что начало и конец карьеры в промоушене для нее были связаны боями за титул. Сначала проиграла Ронде, а затем уступила единогласным решением судей Валентине Шевченко. Примечательно, что Лиз одна из немногих бойцов, кто смог нанести поражение Пуле (в далёком 2010-м). А её тренером является Джастин Флорес, который ранее работал с Роузи.

На Bellator 261 Кармуш вышла в соглавном поединке вечера с японкой Каной Ватанабэ. Сошлись второй и третий номера наилегчайшего веса. Примечательно, что к тому моменту японка шла непобеждённой, пусть и проводила в Bellator третий бой (как и Кармуш). Хотелось конкурентного поединка. Мясо вышло, но только с одной стороны.

Новость по теме Кармуш техническим нокаутом победила Ватанабэ в первом раунде турнира Bellator

Чуть ли с первой секунды Лиз выплеснула град ударов, которым 32-летняя японка никак не могла противостоять, да и защита дала сбой. Она перенесла несколько серьёзных ударов в стойке, которые не прекращались. Один хлёсткий панч следовал за другим. Судья вынужден был остановить бой техническим нокаутом.

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16-я победа Кармуш при семи поражениях, три победы подряд в Bellator. Примечательно, что она победила нокаутом впервые с 2013 года. Чемпионом в дивизионе является 34-летняя бразильянка Жулианна Веласкес. Будет забавно, если её красивый рекорд 11-0 испортит одна опытная, но ещё голодная до побед американка. Бразильянка, между тем, выйдет в октагон на Bellator 262.

Выбор «Чемпионата»

При скудности выбора всё очевидно. Конечно, лучшей в этом месяце становится Лиз Кармуш. Против лома, в сочетании с опытом, нет приёма в наилегчайшем дивизионе Bellator. В крайнем случае, пока.