Спасал голову, пропустил в корпус. Каратист из Польши вовремя проснулся. Видео

В ночь на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир UFC Fight Night 190. В главном бою вечера россиянин Александр Волков уступил единогласным решением судей французу Сирилю Гану, в результате чего упустил очередной шанс вплотную приблизиться к титульному бою.

Но в одной из схваток предварительного карда случился редкий нокаут после попадания в печень. Это произошло в бою между бойцами полутяжелого веса Марчином Прачнио (14-5) из Польши и Исааком Виллануэвой (18-11) из США. Оба атлета идут в рейтинге довольно низко, поэтому они вышли четвертой парой из 13 заявленных. Для Прачнио это был пятый поединок в UFC, и счёт его боев пока неутешительный (1-3).

Причём поляк начал свою карьеру в главном ММА промоушене с трёх поражений подряд нокаутом, включая проигрыш россиянину Магомеду Анкалаеву хай-киком в голову. Но в своём последнем поединке Марчин спасся от увольнения победой единогласным решением судей над Халилом Раунтри. Поэтому предстоящий бой с Виллануэвой был очень важен для польского бойца для закрепления в элитном промоушене.

Что касается Исаака Виллануэвы, то он является ветераном ММА. Ему 37 лет, но в UFC дебютировал в мае прошлого года. И первый блин, равно как и второй, оказался комом. Айк проиграл Чейзу Шерману и Джордану Райту техническим нокаутом. Однако в январе 2021 года Исаак реабилитировался победой нокаутом в начале второго раунда над Винисиусом Морейрой.

Оба бойца являются панчерами – у Прачнио до боя с американцем 10 из 14 побед были одержаны нокаутом (71%), а у Виллануэвы – 15 из 18 (83%). Вдобавок к этому у Исаака 14 побед одержано в первом раунде. Поэтому не было никаких сомнений, что бой закончится досрочно. Фаворитом поединка с небольшим отрывом являлся поляк.

Но ход боя диктовал Айк Виллануэва. С первых секунд он взял под контроль центр октагона, гоняя поляка вдоль клетки. Прачнио пассивно начал бой, позволяя американцу работать в комфортном темпе и на удобной дистанции. Так Айк на первой минуте забил прижатого к клетке Прачнио серией ударов, в результате чего уже в начале второй минуты у поляка открылось рассечение вокруг глаза.

Затем Марчин смог нащупать дистанцию, успешно отбиваясь преимущественно лоу-киками, которых в итоге накопилось десять штук. Кроме того, поляк не забывал обстреливать корпус американца. Таким образом, Прачнио выровнял бой и был близок к тому, чтобы забрать первую пятиминутку себе. Но Виллануэва смог поймать ногу поляка при мидл-кике, переведя его в партер, где стал разбивать Марчина градом ударов. От остановки боя поляка спасла сирена об окончании раунда.

Во второй пятиминутке Прачнио больше не пятился назад, как в первом раунде, работая с комфортной дистанции. Виллануэва уже не мог взять центр октагона под свой контроль. Тем более Прачнио больше не выжидал атак со стороны американца, работая первым номером. Так после одной из серий ударов в исполнении поляка Виллануэва прижал правую руку к голове, чем воспользовался Марчин, сменив стойку и совершив мидл-кик в ничем незащищенную печень и отправив Виллануэву на канвас, откуда он больше не смог подняться. Рефери боя Херб Дин остановил бой в тот момент, когда поляк замахивался на поверженного соперника. Итог – яркая победа Марчина Прачнио, которая должна катапультировать его карьеру в UFC. А Виллануэву, скорее всего, ждёт увольнение, так как это его третье поражение в четырех боях под эгидой UFC.