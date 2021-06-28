«Продолжит пить — может умереть». За Александра Емельяненко по-настоящему тревожно

Российский боец ММА Александр Емельяненко, надолго выпавший из медиапространства, вновь вернулся в социальные сети. Спортсмен объявил об окончании «романтических приключений» и начале тренировок.

Скажем прямо, получилось неубедительно. Первый пост со словами об «окончании романтических приключений» Емельяненко сопроводил старой фотографией на ринге. Но зато в следующем посте Александр предстал уже лично. Спортсмен сообщил, что прибыл в Карачаево-Черкесию, чтобы начать тренировки. На фото боец выглядит не лучшим образом, заметен лишний вес, да и общая рыхлость.

К слову, после едких комментариев пользователей Емельяненко удалил пост. Но, конечно, интернет всё помнит.

39-летний спортсмен последний поединок провёл ещё в июле 2020 года. С того момента уже прошёл почти год, но пока нет уверенности, что Саша не планирует возвращаться в октагон.

На турнире АСА 107 Емельяненко получил действительно большой бой, его соперником стал Магомед Исмаилов. Тогда многие ожидали, что тяжеловес Емельяненко одержит убедительную победу, но дагестанский полутяж буквально уничтожил Александра. Было понятно, что у Магомеда будет серьёзное преимущество в борьбе, учитывая отличную школу. Но мало кто представлял, что Исмаилов ещё и уверенно перебьёт своего соперника.

Емельяненко истекал кровью, держался, но не смог выстоять, всё закончилось плачевно: технический нокаут, перелом носа и многочисленные травмы. И, конечно, тот бой наглядно показал, что лучшие годы Александра остались уже далеко позади.

После поражения Емельяненко на несколько месяцев выпал из медиапространства. Впервые на публике он предстал в феврале 2021 года, когда приехал на один из турниров. Тогда же Александр сообщил, что договаривается о следующем бое и обсуждает его с президентом бойцовского клуба «Ахмат» Абузайдом Висмурадовым. Но с тех пор прошло уже четыре месяца, а воз и ныне там. К слову, на фотографиях в феврале Емельяненко выглядел откровенно неважно. Азамат Бостанов, менеджер Емельяненко фактически признавал, что тот совсем не следит за режимом. При этом Бостанов подчёркивал, что Александр сможет подготовиться к бою за несколько месяцев.

Битва проиграна?

В последний месяц поступали тревожные сообщения. Сам Бостанов недавно выложил фото с Емельяненко, на нём боец выглядит неважно.

Рамазан Исмаилов, старший брат и тренер Магомеда Исмаилова, сделал неутешительный прогноз. Он призвал Емельяненко образумиться, пока не наступили тяжёлые последствия.

«Если Емельяненко не остановится, это может привести к смерти. Можно инвалидом стать. Даже как мы видели в последний раз — такое состояние может быть у человека. Просто может забыть о спорте. Можно только с Джиганом боксировать в дальнейшем, с такими спортсменами. Какие-то имена, которые к спорту мало имеют отношения. С ними можно, а с профессиональным бойцом среднего уровня он не потянет в таком состоянии.

Нужно самому захотеть этого, закодироваться. Какие-то выходы искать, работать. Если в Чечне не смогли этого сделать, только на какой-то период помогли, то, мне кажется, его уже не остановят. Только он сам должен прийти к этому. Я не знаю, у каждого свой недуг. Алкоголизм хуже наркотиков», — сказал Исмаилов.

Об очередных проблемах Емельяненко с алкоголем рассказал и бывший боец АСА Евгений Гончаров. По его словам, он хотел провести поединок с Александром, но всему помешал запой потенциального соперника.

«В своё время у меня не получилось провести поединок с Александром Емельяненко, до его поражения от Маги Исмаилова, когда он что-то из себя представлял. До таких запоев я хотел с ним подраться, когда он был на хайпе, чтобы больше людей обо мне узнало. Естественно, нужно было его победить, но важен сам факт, что я хотел такого боя», — сказал Гончаров.

В последнее время Емельяненко активно разжигал тему возможного поединка с певцом Джиганом. Но, как утверждает экс-чемпион мира по боксу Костя Цзю, пока провести такой бой просто нереально. Причём, виноват во всём Емельяненко, который сейчас находится не в том состоянии, чтобы выходить на бой даже с музыкантом.

«Сегодня сидели с Джиганом, разговаривали, он мне честно сказал, что не готов Саша сейчас – опять где-то в загуле. Конечно, у Емельяненко больше шансов, если он будет готов. За счет того, что опыт у него определенный есть. Но у Джигана есть характер, который тоже имеет громаднейшее значение. У нас такой вид спорта, что зевать нельзя совсем. Нокауты летят, выключается свет», — заключил Цзю.

Ожидается, что бой Емельяненко и Джигана может состояться осенью 2021 года. Но пока что Александр делает всё, чтобы оказаться неготовым даже к такому, скажем откровенно, странному поединку. Если Емельяненко не сможет подготовиться к этой «битве», то уже точно можно будет констатировать достижение дна.