Шикарный болевой от непобеждённого бойца. Выбираем лучший сабмишен июня в Bellator

В июне в Bellator состоялись два турнира. Промоушен порадовал великолепными поединками, в которых были зрелищные сабмишены. По традиции мы выбрали лучший удушающий уходящего месяца. Самые яркие из удушающих приёмов пришлись на турнир Bellator 261. Собственно говоря, из них и пришлось выбирать наиболее эффектный.

Тэйлор Джонсон — Лэнс Райт

Не слишком долгим получился бой Тэйлора Джонсона и Лэнса Райта. Соперники провели в октагоне лишь половину раунда. Джонсон сперва атаковал соперника классными ударами, а затем повалил на пол и провёл отличный удушающий приём. Всё было настолько быстро, что Райт даже не успел оказать сопротивления. Превосходный удушающий приём!

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Джонсон выиграл уже седьмой поединок в карьере при двух поражениях. Отметим, что американец ещё ни разу не доводил дело до решения судей! При этом он в пяти случаях побеждал сабмишенами, впечатляющий показатель.

Райт потерпел второе поражение при четырёх победах. К слову, оба поражения Лэнса пришлись на сабмишены, ему явно стоит поработать над борьбой.

Джейлон Бейтс — Коди Мэттьюс

Отличное шоу на Bellator 261 выдали Джейлон Бейтс и Коди Мэттьюс.

В этом поединке было всё, что так любят болельщики. Соперники с удовольствием работали в стойке, демонстрируя весь арсенал мощнейших ударов. Казалось, бой завершится нокаутом, но Бейтс показал и превосходные навыки борьбы.

Развязка наступила в концовке второго раунда. Джейлон исхитрился забрать руку оппонента. Мэттьюс пытался выкрутиться из непростой ситуации и даже было перевернулся, но всё закончилось для него плачевно. Бейтс удержал руку соперника и отличным армбаром завершил бой. Коди пришлось постучать, выбраться там уже вариантов не было.

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Бейтс и вовсе заслуживает того, чтобы к нему присмотрелись поближе. 24-летний американец делает первые шаги в ММА на профессиональном уровне. Для него это был лишь третий бой в профи. И пока он идёт без поражений, все три победы добыты в Bellator, причём уже во второй раз он завершает поединки сабмишеном. В любителях у Бейтса было ещё девять побед, пока что он остаётся непобеждённым. Возможно, вскоре этого парня мы увидим в поединках с действительно серьёзными соперниками. Если он продолжит в том же духе, то вполне может стать проблемой в своём дивизионе.

В последнее время он тренировался в зале American Top Team в Портленде. Как признавался сам боец, именно тренировки в этом клубе помогли ему резко прибавить.

Что касается Мэттьюса, то путь 23-летнего американца пока складывается менее успешно. Он провёл три боя в профессионалах, потерпев уже второе поражение. Поединок с Бейтсом был для него дебютным в Bellator, первый блин комом.

Майлс Джури — Сидни Аутло

Нельзя оставить в стороне и яркий поединок Майлса Джури и Сидни Аутло. 29-летний Аутло доминировал, но сумел довести бой до победы лишь в самой концовке. Сидни заметно превосходил своего оппонента в борьбе, а в ряде случаев Джури лишь чудом удавалось сбрасывать с себя соперника. Аутло забирал спину, а Майлс просто бросался спиной вниз на настил.

Но в концовке такая защита не сработала. Когда до окончания боя оставалось уже менее 30 секунд, Аутло довёл дело до конца, заставив соперника постучать.

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Нет ничего удивительного, что Аутло выстроил стратегию именно таким образом, он одержал уже 16-ю победу, в восьми случаях завершая бои сабмишенами. За последние пять лет, включивших в себя 12 боёв, Сидни проиграл лишь однажды, и то Майклу Чендлеру, который недавно едва не взял пояс в UFC.

Что касается Джури, то он потерпел шестое поражение в карьере, при 19 победах. Правда, в Bellator результаты у него пока скромные — две победы и два поражения.

Выбор «Чемпионата»

Вынуждены признаться, нам действительно нравится Бейтс. Этот пока ещё малоизвестный боец уже выигрывал нашу номинацию за лучший сабмишен месяца в апреле. Тогда он «японским галстуком» заставил капитулировать Джеффри Глосснера, помните?

На этот раз получилось не менее эффектно и также эффективно. Ждём новых классных приёмов из борьбы от американца!