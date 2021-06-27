«Конго в 45 дерётся лучше, чем в 35». Молдавский хочет ещё 2 боя в 2021 году

В ночь на 26 июня 2021 года в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир Bellator 261. В главном событии россиянин Валентин Молдавский одержал уверенную победу над американцем Тимоти Джонсоном в поединке за звание временного чемпиона в тяжёлом весе. По возвращении на родину Валентин поделился впечатлениями от турнира, оценил своё выступление и поделился планами на 2021 год.

— Думаю, если бы я полностью выполнял все поправки от Фёдора, то я бы уронил Джонсона раньше. Я, бывало, перестаивал и не вовремя начинал атаковать. Когда он говорил бей и я атаковал, у меня всё проходило. Все атаки. Если бы я полностью следовал рекомендациям Фёдора, то уронил бы его пораньше.

— По раундам получилось 4-1. По вашим ощущениям, второй раунд был самым тяжёлым, когда Джонсон попал?

— Да все раунды были тяжёлые. Что касается ощущений, то не сказал бы, что я что-то в бою испытал. Прям чтобы он по мне попал как-то. Ну да, попал. Но тут у нас бои, странно было бы, если бы в тебя не попадали. Хотя за последние три боя только Веласкес по мне локтем попал. А два последних боя с Айалой и Роем мне по голове вообще ни разу не попали. А тут как бы да, несколько раз прилетело (улыбается). Не прям так, чтобы сильно, но прилетело.

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— Убедила форма Тимоти? Показалось, что в такой форме он никогда и не был.

— Он был подвижнее и быстрее, чем в тех боях, которые я смотрел. Он делал всё, как и раньше, но видно было, что функционально лучше оказался готов. Хороший ход набрал. Он, конечно, задышал в итоге, где-то с третьего раунда, наверное, но выглядел лучше, чем в предыдущих его боях, да. На его счету три уверенные победы подряд были. Митриона он вообще как школьника забил в первом раунде. Форчуна, которого, по-моему, вели к титулу, он тоже вырубил в первом раунде. Ну и у Конго он выиграл, которому раньше в первом раунде нокаутом проигрывал. Хороший ход набрал, спасибо ему за бой.

— По логике вещей, в следующем бою нужно драться с Бейдером уже за официальный пояс. Но когда этот бой случится, не понятно. Возможно, придётся защищать свежий пояс временного чемпиона. Возможно ли, что это случится на московском турнире?

— Я бы очень хотел, чтобы так произошло, но тут есть нюансы. У меня всё в порядке с американской визой, а у нас есть ребята, у которых её нет. И Фёдор будет стараться именно их в полном объёме разместить в московском турнире. Мне элементарно может не хватить места в карде, в котором будут выступать парни, которые по понятым причинам не попадают в Америку. Я, конечно, постараюсь туда влезть, но посмотрим. Там претендентов уже хватает, желающих. Мне и до этого боя вызовы бросали бойцы, которые ниже по рейтингу идут. Тот же Форчун, Вассел… Там желающих хватает, помимо Бейдера.

— А как вариант с Конго? Правда там не известно, сколько ему лет.

— Известно, 45 ему лет. Но он сейчас дерётся лучше, чем в 35, как ни странно. Какой-то странный период расцвета у человека. Так бывает, как мы видим на его примере.

— Как раз бой с ним в Москве для вас идеальный вариант?

— Не знаю. У меня нет такого понятия – идеальный соперник или нет.

— С точки зрения статуса соперника. Записать себе в актив победу над легендой.

— Не знаю, я так не рассуждаю.

— После боя нужно взять время на отдых. Когда планируете вернуться в зал и приступить к тренировочному процессу?

— Не знаю. Но скоро. Сначала в Белгороде начнём, потом на сборы, возможно, съездим. В горы куда-нибудь. Но основная база всё-равно в Осколе. Подводка там происходит.

— Идеальным был бы график с одним ещё боем в 2021 году? Одну защиту провести?

— Желательно, конечно, два боя. Но никто мне два не даст, я это понимаю. Один бой ещё провести уже было бы не плохо. А идеально, конечно, в октябре было бы его провести. И декабрь, так я хотел бы.

— Вы не так много весите для тяжёлого дивизиона. Не планируете ли добирать вес?

— Нет, я такими вещами не занимаюсь. Какой есть, такой есть.

— Чем-то новый визит в Америку удивил? Как там с ковидными мерами?

— Ну они там уже поменьше, чем были до этого. И меньше даже, чем в России.

— Что сказали Фёдор и Вадим после боя?

— Молодец, красавчик.