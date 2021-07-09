«Я вернулся на стройку, а ты за хайпом, фейковый ты говнюк». Конор ещё до боя ведёт — 1:0?

В ночь на 11 июля 2021 года в Лас-Вегасе на Ти-Мобайл арене пройдёт самый ожидаемый турнир лета – UFC 264. В главном событии состоится завершение трилогии между Дастином Порье и Конором Макгрегором. До этого бойцы по разу одерживали победы. Учитывая запредельную активность Печально известного и Бриллианта в социальных сетях, фанаты по всему миру с нетерпением ожидали их очной встречи – на битве взглядов и пресс-конференции.

Как и ожидалось, Конор попытался пнуть соперника на камеру, чтобы выдать максимум ярких фото, всё получилось в лучших традициях. А затем на сцене появился огромный стол, за которым развернулась первая очная словесная баталия. Направлений было много – от откровенного хамства до разбора вариантов ведения боя.

В данном материале мы отметим эпизод, в котором на высоте оказался Конор. Это был редкий случай, а потому хочется выделить его в отдельную реплику. Сначала он заверил какого-то любителя ставок в том, что, загрузив всё на его победу, они не прогадают. На вопрос, железная ли эта ставка, Мак ответил: «Железная, верняк! Я убью этого человека!». Ну что ж, это их деньги, их выбор.

И тут в зале появился экстравагантный человек, который задал два очень крутых на общем фриковом фоне вопросов.

— Конор, ты уже попадёшь в Зал Славы. Твоё наследие закреплено. Но как победа над Дастином Порье в третьем поединке сравнится с твоими остальными достижениями – победой над Алдо, завоеванием второго титула против Энди Альвареса? Как ты оценишь это?

— У меня настрой, будто я вернулся на стройку. На мне каска, жилет и 2 молота в руках. Вот мой настрой, и я не думаю о своих прошлых достижениях, деньгах в банке, рекордных достижений в списке Forbes и т.д. Я вернулся на стройку в экипировке и с молотками в руках.

— Из любопытства, ты съел тот острый соус, который Дастин подарил тебе на Бойцовскомь острове?

— Даже не прикоснулся к нему.

— И, Дастин, вопрос для тебя. Победа в предстоящем бое будет ли более значимой, чем завоевание временного пояса в бою против Макса Холлоуэя на UFC 236?

— Я думаю, что это будет более значимая победа для хайпа, — начал было Бриллиант, но его жёстко прервал Конор.

— Не надо противоречить себе Дастин, потому что в прошлый раз ты сидел и говорил, что титул чемпиона значит для тебя всё. Однако, ты предпочёл более выгодный бой, фейковый ты говнюк, — завершил Конор свою короткую ремарку очевидным нокдауном.

И венчали этот сюжет овации в зале.