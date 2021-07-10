Хабиб даёт Макгрегору пять минут. Большинство же вовсе не верит в Конора

Ирландец превратился в аутсайдера. Удивляться нечему, одна победа с 2016 года говорит сама за себя.

В ночь на 11 июля в Лас-Вегасе (США) состоится один из самых ожидаемых поединков года. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор завершит трилогию боем с американцем Дастином Порье. Эта схватка возглавит турнир UFC 264. Третий бой двух ярчайших бойцов лёгкой весовой категории обещает стать настоящим событием, уж слишком много поставлено на карту.

Многие эксперты полагают, что Конор в случае поражения окончательно завершит карьеру. Уж слишком плохо выглядел Макгрегор в прошлом поединке с Порье, который закончился нокаутом. Вряд ли экс-чемпион выдержит второе поражение в бою с Дастином.

Ещё одна причина огромного интереса к противостоянию — градус ненависти, который задал Макгрегор. Если второй бой проходил в атмосфере взаимоуважения, то сейчас всё это напоминает трэш-ток, который был перед боем Макгрегора с Хабибом!

Впрочем, большинство экспертов не верят, что Конор сможет что-либо изменить по сравнению с предыдущим боем.

Вернуть Конора как «курицу, которая несёт золотые яйца»

Российский боец Иван Штырков полагает, что UFC может быть заинтересован в победе скандалиста Макгрегора.

«Если UFC хотят вернуть Конора как «курицу, которая несёт золотые яйца», то Порье однозначно проиграет. Если нет, то Порье снесёт его в третьем или четвёртом раунде», — сказал Штырков.

О возможном завершении карьеры Макгрегора высказался Хавьер Мендес, знаменитый тренер Хабиба Нурмагомедова.

«Если он проиграет вновь, я думаю, что всерьёз задумается, нужно ли это ему, является ли он по-прежнему бойцом топ-уровня.

Безусловно, он может задуматься. Но Макгрегор также является настоящим бойцом. Поражение может ещё больше мотивировать его. Он задумается: «Я не уйду из ММА таким образом». Такие ребята, как он, хотят уходить на мажорной ноте. Да и он ещё довольно молод», — заключил Мендес.

При этом в Макгрегора верит чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Тайсон Фьюри. Британец предположил, что Конор сделал выводы.

«Считаю, на этот раз победит Макгрегор. Он усердно тренировался, и ему есть что доказывать. Это будет большое событие, которое стоит посмотреть. Не пропустите!» — сказал Фьюри.

Фьюри поддержал российский пилот Формулы-1 Даниил Квят. Россиянин признался, что симпатизирует ирландцу.

«Я в команде Конора, и думаю, что Конор победит где-то в третьем раунде. Думаю, он с командой исправят ошибки прошлого матча, так что удачи Конору!» — добавил россиянин.

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра также поставил на Конора. К слову, в случае победы ирландец с большой долей вероятности оспорит пояс в схватке бразильцем.

«Думаю, победит Конор. Он выйдет с иным психологическим настроем, будет более сосредоточен. Это очень конкурентный поединок, но я ставлю на Конора. Думаю, он заберёт бой. Не могу обосновать, но мне так кажется», — заключил Оливейра.

«Конору опять надерут зад»

Но большинство бойцов и боксёров уверены в победе Порье. Заклятый соперник Макгрегора, экс-чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что у Конора будет шанс лишь в первом раунде, то есть в первые пять минут. По словам Орла, если бой зайдёт дальше, то шансов у ирландца почти не будет.

«Первый раунд я за Конором оставляю. Если нет, то второй раунд и выше отдаю Порье», — сказал Хабиб.

А вот экс-чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи, бывший спарринг-партнёр ирландца, высказался весьма категорично.

«Знаете, мне кажется, что Конору, вероятно, опять надерут зад. Но это нормально, некоторые скажут, что он снова не был сосредоточен. Они скажут: он только что продал свой бренд виски за $ 600 млн», — сказал Малиньяджи.

С Малиньяджи согласен и экс-чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо.

«По моему мнению, бой не сложится в пользу Конора. Всё пройдёт по сценарию второго поединка. Порье снова планирует его остановить, потому что Конор потерял ритм. Как пел Крис Браун? Его холодильник потёк. Это часть тщеславия Конора. Когда вы проигрываете, вы можете вернуть себе уверенность. Но ваш соперник будет знать, что вы можете проиграть.

Для вас всё может быть по-прежнему, но не для вашего оппонента. Думаю, они дойдут до третьего раунда, но Порье снова его остановит. Не знаю, как. Может быть, ударом ногой. Может быть — рукой», — заключил Сехудо.

Американский боец Колби Ковингтон отдаёт предпочтение Порье, указывая на проблемы Макгрегора с мотивацией.

«Да, Порье, наверное, снова побьёт Конора. Но о чём мы говорим? О победе над парнем, у которого уже нет мотивации в спорте. Я люблю Конора, у него была выдающаяся карьера, он творит великие вещи в спорте. Но время ушло. Очевидно, что он не тренируется каждый день, не совершенствует своё мастерство, думает о других вещах, которые наполнят его карман и банковский счёт.

Просто у Конора уже нет былого голода до побед. Он стал другим, это конец пути. Нет ничего выдающегося в том, чтобы побить его», — сказал Ковингтон.

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко и вовсе заявил, что Дастин «сожрёт» Конора.

«Интрига умерла в прошлом бою Макгрегора и Порье. Думаю, Макгрегор не сможет победить Порье, показать что-то у него не получится. Порье более голодный до побед, он его сожрёт, и всё.

Деньги у Макгрегора есть, поэтому он борется не за них. Тут принципиальная история. Макгрегор в прошлый раз думал, что переедет Порье, а получилось наоборот. И сейчас он хочет поставить точку в этой истории. Если бы Макгрегор хотел денег, он бы устроил бой поинтереснее, с более слабым соперником. Макгрегор вошёл в когорту легенд. Его имя вписано в историю этого вида спорта. Его будут смотреть всегда. Даже если Конор проиграет, он ничего особо не потеряет. Всё всем доказал», — заключил Шлеменко.

Как видим, мало кто верит в успех бывшего лидера лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Макгрегор в третьем бою с Порье – аутсайдер. Впрочем, стоит ли этому удивляться? За всю карьеру он завоевал одну победу в лёгком весе. А с ноября 2016 года победил лишь раз. Чтобы восстановить былую репутацию, ему нужно побеждать во что бы то ни стало. Удастся ли? Ответ получим менее чем через сутки.