«Кто-нибудь, подойдите и втащите ему!». Конор сорвался и угрожал журналисту расправой

Король сорвался на простой и логичный вопрос о том, стоит ли платить за столь частые его поражения.

В ночь на 11 июля 2021 года в Лас-Вегасе пройдёт самый ожидаемый турнир лета – UFC 264. В главном событии состоится третий бой между Дастином Порье и Конором Макгрегором. Счет в серии – 1:1. В эти выходные будет поставлена жирная точка в их противостоянии.

А в ночь с четверга на пятницу прошла пресс-конференция, где Конор решил напомнить всем, что он — король трэш-тока. Причем демонстрировал он это в очень резкой даже для себя форме. Похоже ирландец забыл, что мир больше не крутится вокруг него, хотя перед вторым боем ирландец был паинькой.

А что случилось с тех пор? У Макгрегора два поражения в последних трех боях и притянутое Даной Уайтом за уши пятое место в рейтинге легкого веса. Это, к слову, раздражает часть бойцов. Но все привыкли терпеть, ведь Конор несёт золотые яйца. Но от того неистового ирландца, который восхищал фанатов, уже мало что осталось. И пресс-конференция стала ещё одним примером. Если раньше была сплошная и яркая импровизация, то здесь мы видели и постановочные моменты.

Например, группа парней, которые сделали ставку на победу Конора. «Ставка – железная» — заверил их Печально известный. И вряд ли в итоге с него за это спросят. Был и ещё один колоритный журналист, который вывел Макгрегора на спич про молоты, перчатки и возвращение на стройку из небоскрёба на Уолл-Стрит. А вот Дастину он задал провокационный вопрос о том, куда подевалась его трушность, когда он выбрал не титульник, а денежный бой с Конором.

Макгрегор отреагировал моментально: «Не надо противоречить себе Дастин, потому что в прошлый раз ты сидел и говорил, что титул чемпиона значит для тебя всё. Однако ты предпочёл более выгодный бой, фейковый ты говнюк», — отлично срезал, здорово выглядел перед камерами.

Но вот в другом эпизоде Конор, который вёл себя как перерождённый пуп Земли, попался на схожий вопрос. Неудобный. И случился приступ банальной истерики. Журналист из зала задал простой и вполне логичный вопрос:

«Конор, ты выиграл ровно один бой с тех пор, как Барак Обама был президентом»…

Макгрегор схватил микрофон запустил в зал поток злобы и угроз: «Закрой свой рот или я приду и сломаю тебе нос! Я сейчас подойду и сломаю тебе нос, ты, крыса! Мелкая крыса, ты мелкая крыса! Кто-нибудь, подойдите и втащите ему!», — и это не была ирония.

Журналист не унимался: «Тебя отправили туда, где времени не существует, шесть месяцев назад. Мы хотим знать, почему кто-то должен ожидать другого результата в воскресенье?»

Конора было не остановить: «Это на один бой больше, чем ты выиграл в своей жизни, засранец! Ты – мелкая вонючка».

И тут, поднаторевший в трештоке Дастин, не упустил возможности поквитаться за каску и стройку: «Он говорит, что надел каску, что у него молотки в руках. Но мои рабочие ботинки были на мне последние 10 лет, я пахал».

И в этот момент нужно было видеть выражение лица Макгрегора, который понял, что перегнул палку и на все провокационные и конкретные вопросы по бою затем он отвечал лишь: «Купи PPV, увидишь».

Зайдя в зал для пресс-конференции королём, выходил из него Конор озлобленным гопником, который не сумел сохранить балланс достоинства и хамства. О том, что он учинил в отношении жены Дастина мы уже писали ранее.

Что сказать, так славно начинавшаяся психологическая атака захлебнулась в самый неподходящий момент. Порье не запуган, доминация не установлена. Аура Конора растворяется в воздухе и одними ужимками её не сохранить. Значит, придётся драться на победу. В мире единоборств подрастает достаточно ярких личностей, которые умеют шуметь, подать себя и с которыми Макгрегор уже не сможет чувствовать себя номером один. И эти ребята наказывают на Дану Уайта, но это совсем другая история.