Мурат Гассиев гробит свою карьеру. Ему нужно срочно бежать из страны

22 июля Мурат Гассиев вернулся на профессиональный ринг спустя 9 месяцев. Против Ирона вышел никому не известный немец Михаэль Валлиш, которого Гассиев одолел в четвёртом раунде. Но этот успех оставил много вопросов, которые мы и поднимем.

В первую очередь вопросы появились относительно способностей экс-чемпиона в первом тяжёлом весе боксировать в супертяжах. В хевивейте Мурат Гассиев стал очень инертным. Если в бою с Сефери мы этого не успели разглядеть, то четыре раунда с немцем Валлишем открыли нам глаза.

В схватке с Валлишем Мурат много пропускал, недопустимо много. Да, ему присущи прямолинейность и желание идти напролом, как и его другу Геннадию Головкину. Но казахстанец, в отличие от Гассиева, не всегда подставляет голову под удары, а также переходит на ближнюю дистанцию через нырки.

С другой стороны, если в арсенале есть тяжёлый удар, то почему бы и не воспользоваться им? Но если GGG выступает в среднем весе, то Мурат — в супертяжёлом, где любой удар может стать решающим. И ему повезло, что Валлиш пытался перебоксировать, а не рубиться, иначе Гассиеву могло бы не поздоровиться. Поэтому он легко остановил тычки немца мощными ударами по корпусу.

«Хрюновщина» хуже всякой «ржавчины»

Теперь давайте зададимся вопросом «А что дальше?». Если вы могли заметить, то на настиле ринга значился принт Hrunov Promotions. А как мы знаем, Владимир Хрюнов — признанный эксперт по привозу ноунеймов, джорнименов и просто сбитых лётчиков на российскую землю. Помните, как от него сбежал Александр Поветкин? А как он едва не загубил карьеру Дениса Лебедева?

В 2018 году Александр Усик и Мурат Гассиев находились на пике своей карьеры. Результат их схватки не имеет значения, но как сложились их карьеры после того боя? Украинец сейчас в одном шаге от титула в супертяжёлом весе, а сколько шагов нужно сделать Мурату, чтобы его хотя бы включили в рейтинг претендентов на чемпионский пояс? Очень много. Да, его подвели непрекращающиеся травмы, отбросившие его назад во всех смыслах.

Но самое печальное — это то, что Ирон оказался в «оковах» Хрюнова. Сам Мурат всячески отрицает, что Хрюнов управляет его делами. Гассиева, скорее, связывают отношения с экс-генеральным секретарём Федерации бокса России Умаром Кремлёвым, да и всей ФБР. Но всё-таки нельзя не заметить, что федерация и Владимир Хрюнов всё чаще работают словно в общей связке. Так, что как ни крути, а Мурат связан с одиозным промоутером. Другой вопрос — насколько сильно.

Как бы то ни было, хуже приговора, чем связь с Хрюновым, для бывшего чемпиона мира не придумать. Выражаясь современным языком, под управлением Хрюнова можно составить неплохое портфолио из ярких нокаутов на старте карьеры, чтобы потом их показывать акулам покрупнее. Но это ужасный плацдарм для реализации амбиций, потому что их рубят на корню.

С момента перехода под крыло федерации и Хрюнова Гассиев провёл два боя с бойцами на коротком уведомлении с интервалом девять месяцев, а Мурат вряд ли продвинулся в рейтинге. Таким образом ещё один год списан в утиль.

Сейчас у россиянина серьёзный застой, ибо мешочная диета не лучше спаррингов. Итого три года потрачены впустую. Но что делать в таком случае? Разрывать связи с альянсом в лице федерации бокса и Хрюновым и покидать Россию, ведь если вспомнить, за границей он себя проявлял очень неплохо.

Если боксёр не решится на такой шаг, его карьера, которая была по-настоящему многообещающей, превратится во что-то унылое. Достаточно взглянуть, что происходит с Фёдором Чудиновым под чутким руководством Хрюнова, и перспективы Ирона станут ясны. Карьера будет угроблена.

Самым оптимальным вариантом партнёрства для Гассиева является совместная работа с известным русскоязычным менеджером из США Эгисом Климасом, который успешно продвигает бойцов с постсоветского пространства, в том числе Василия Ломаченко, Александра Усика и Сергея Ковалёва. Кроме того, можно прибегнуть к услугам Андрея Рябинского и компании «Мир Бокса», которая имеет опыт успешного партнёрства с Эдди Хирном. Такое сотрудничество может посодействовать в организации боя на стриминговой платформе DAZN, на которой, к слову, бои Гассиева когда-то и планировалось транслировать.

Перемен в технике требуют наши…

Кроме трудностей с промоушеном, у Мурата проблемы и с техникой. В этом вопросе также нужны перемены. Можете вспомнить хотя бы одного супертяжа, который прёт на всех с открытым забралом? Даже храбрый мексиканец Энди Руис, прежде чем нанести очередной хук, делает уклон или нырок. Гассиеву 27 лет, и ещё не поздно изменить свой стиль боя. Ирону нужно научиться обороне, не только подставляя голову в глухой защите. Даже Деонтей Уайлдер научился чувствовать дистанцию, а ведь он пришёл в бокс в 20 лет.

Такую проблему может решить только смена тренерского штаба. К бою с Валлишем Мурат готовился под руководством Виталия Сланова, но при всём уважении это не совсем то, что сейчас нужно Мурату.

Что касается Абеля Санчеса, с которым Гассиев работал не один год, то официальных слов о расставании с давним наставником Ирона пока нигде не прозвучало. Молчание в этом вопросе заставляет задуматься о том, что Мурат вряд ли вернётся в зал к Абелю. В пользу этого говорит и то, что от услуг мексиканца отказался и друг Гассиева Геннадий Головкин. Да и не стоит забывать, какая порция критики обрушилась на Санчеса за бой Ирона с Александром Усиком.

Так что в случае возвращения в США Мурату стоит рассмотреть варианты сотрудничества с другими специалистами. Они должны быть именитыми, чтобы в случае чего могли надавить своим авторитетом. Такими тренерами являются:

Бадди Макгирт , реанимировавший карьеру Сергея Ковалёва;

, реанимировавший карьеру Сергея Ковалёва; Роберт Гарсия — наставник Маркоса Майданы, Майки Гарсии, Евгения Градовича ;

— наставник ; Ронни Шилдс , тренирующий Джермалла Чарло ;

, тренирующий ; Фредди Роуч, которого называют одним из лучших специалистов в истории бокса.

Если Ирон в ближайшее время не сменит промоутера и тренерский штаб, тогда ему никогда не дотянуть даже до элиминатора, не говоря про титульник. Потому что на этом пути его может переехать не только Энди Руис, но также Джозеф Паркер или Джо Джойс.

Конечно, Владимир Хрюнов может фантазировать о скором поединке Гассиева с Энтони Джошуа или Деонтеем Уайлдером. Но такие заявления, скорее, роняют те оставшиеся крохи авторитета, которые ещё остались у промоутера. Достаточно вспомнить, что Хрюнов после боя Харитонова с Дэнни Уильямсом обещал россиянину схватку с Дэвидом Хэем. Что из этого получилось? Как всегда, дел за словами не последовало. Так что Мурат, наверное, и сам понимает, что ситуацию пора менять. Если всё оставить как есть, то ему и дальше придётся слушать сказочные обещания Хрюнова о схватке с Уайлдером, но на деле драться с ноунеймами и сбитыми лётчиками. Перспективы Ирона будут ясны. Уже и сейчас можно говорить, что он гробит свою карьеру.