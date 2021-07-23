Гассиев гипнотизировал немца три раунда, а в четвёртом проглотил его, как удав зайца

22 июля в Москве прошёл большой вечер профессионального бокса. В его главном событии выступил бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA Super и IBF Мурат Гассиев. Соперником россиянина стал мало кому известный боксёр из Германии Михаэль Валлиш.

Изначально Мурат должен был биться с другим представителем Германии турецкого происхождения, более значимым и опытным противником Эрканом Тепером. Но, как это бывало не один раз в ходе организации поединков Гассиева, оппонент внезапно сменился. И вместо крепкого Тепера в Москву привезли не раз хорошенько пробитого немца.

Для Гассиева этот поединок был первым в 2021 году. Предыдущий бой он провёл в октябре 2020 года, когда легко нокаутировал ноунейма из Албании Нури Сефери, потратив на победу менее минуты. Как бы то ни было, с учётом того, что прежний перерыв между боями Мурата составил более двух лет, нынешняя пауза в девять месяцев не казалась критичной. Вопрос лишь был по сопернику. Привод на убой очередного андердога откровенно расстраивал.

Да, на первый взгляд Валлиша нельзя было назвать безнадёжным. В его послужном списке значились 22 победы и четыре поражения, а в соперниках были такие восходящие звёзды хевивейта, как Тони Йока и Джозеф Джойс. Но почти половина побед была завоёвана в боях с соперниками с отрицательным балансом побед и поражений. А все четыре поражения, в том числе от Йоки и Джойса, он потерпел нокаутом, причём зачастую в третьем или четвёртом раунде. Так что конкурентного боя могли ожидать лишь отчаянные оптимисты.

Тем не менее в стартовых раундах они ликовали. Валлиш очень неплохо передвигался по рингу, постреливал джебами и классическими комбинациями из двух-трёх ударов, да и в целом выглядел сносно. Гассиев же был очень пассивен. Да, он оказывал на немца давление и шёл вперёд, но почти всегда делал это без удара, так что Михаэль смотрелся даже поактивнее. Впрочем, нельзя не отметить, что тревожные звоночки для Валлиша звучали в каждом раунде. Пусть и редко, но Мурат проверял на крепость подбородок соперника то классным правым через руку, то левым сбоку.

На деле всё смотрелось так, будто Гассиев просто изучает и гипнотизирует соперника, методично и без суеты преследуя его по периметру всего ринга. Так прошло три раунда. Уже в четвёртом россиянин включился. С первых секунд он пошёл вперёд, заставив Валлиша уйти к канатам. Михаэль сдержал этот натиск и попробовал вернуться к привычной манере ведения схватки. Но скоро Мурат донёс шикарный удар снизу по печени. Пусть и через блок, но Валлиш совершенно точно почувствовал этот панч и замедлился. Через несколько мгновений Гассиев снова пробил в правый бок соперника, на долю секунды даже показалось, что Михаэль сейчас присядет, но он устоял.

В любом случае принятые удары тут же отразились на его скорости, а от былой манёвренности не осталось и следа. Мурат, почувствовав, что в воздухе запахло нокаутом, продолжал атаковать и скоро отправил Валлиша в нокдаун великолепным боковым. Михаэль тяжело поднялся и показал рефери, что готов продолжать. Мурат, не желая больше затягивать представление, ринулся на добивание и донёс до цели ещё несколько тяжёлых попаданий. Гонг, просигнализировавший о перерыве, застал россиянина в атаке. Валлиш, вероятно, облегчённо вздохнул, но лишь на мгновение. Рефери Юрий Копцев вместе с гонгом дал отмашку на завершение встречи. По сути, третий в ринге принял верное решение. Валлиш начал пропускать слишком много, а оправиться за минуту от жёстких атак Гассиева он бы не сумел. Так что нокаут пришёл бы уже в пятом раунде, только, наверное, с гораздо более худшими последствиями.

Но ни Валлиш, ни его тренер не оценили поступка Копцева и бурно протестовали. Как бы то ни было, поменять исход встречи это уже не могло. Гассиев одержал вторую победу кряду в супертяжёлом весе. Виктория была по-настоящему красивой. Мурат не спеша изучил соперника, загипнотизировал его, а потом разобрал за раунд и проглотил, словно удав беззащитного кролика. Всё было сделано на классе.

Но всё же неприятное послевкусие остаётся. И, как говорилось в самом начале, связано оно с уровнем соперника. Понятно, что Мурат и Валлиш — бойцы совершенно разного калибра. Как следствие, нормального и конкурентного боя не получилось.

Очень хочется посмотреть, как Гассиев будет справляться с тяжеловесами, приближёнными к элите, к примеру, такими как Карлос Такам, Дерек Чисора, Кубрат Пулев, Майкл Хантер. Когда мы увидим такую возможность? Всё зависит от менеджмента Гассиева. Но пока можно констатировать, что Гассиева продолжают держать на мешочной диете. Возможно, кому-то выгодно снимать маржу, не рискуя своим боксёром. Но вряд ли сам Мурат, понимая все свои перспективы, будет долго терпеть такой путь развития карьеры. Ждём, что будет дальше.