Но друг Хабиба рад, что для дебюта в Bellator ему дали Примуса.

Американец ломал ногу Чендлеру и забрал пояс. Теперь под него бросают новичка из России

В ночь с 31 июля на 1 августа пройдёт турнир Bellator 263. Главным событием крупнейшего шоу лета станет финал Гран-при в полулёгком весе, в котором сойдутся чемпион в двух весовых категориях Патрисиу Фрейре по прозвищу Питбуль, и молодой голодный до побед Эй Джей Макки.

Кроме того, в карде турнира выступит целый десант из команды Хабиба. Зрители увидят поединки с участием Усмана Нурмагомедова, а также Ислама Мамедова и Гаджи Рабаданова.

Для двух последних это будет дебютный турнир в Bellator. И если Рабаданову на первый раз дали относительно простого соперника, то вот Мамедова, который имеет богатый опыт выступлений в США, не пожалели.

Новичка промоушена сразу же бросают под экс-чемпиона лиги Брента Примуса. Чем знаменит Брент? В первую очередь дилогией с одним из лучших бойцов Bellator в истории Майклом Чендлером. История о триумфе Примуса в противостоянии с Железным Человеком лишний раз даст понять, насколько непросто придётся Мамедову в предстоящие выходные.

Первая схватка Примуса и Чендлера состоялась 24 июня 2017 года. Чендлер выходил в клетку в статусе чемпиона, а Примус в качестве небитого претендента.

На тот момент на счету Майкла было немало громких побед. Его жертвами стали Патрики Фрейре (дважды), Эдди Альварес, Бенсон Хендерсон. Потому он считался безоговорочным фаворитом поединка.

Примус же подходил к схватке с рекордом 7-0. Во всём этом удивляло лишь то, что, невзирая на скромную статистику Брента, он уже мог считаться ветераном ММА, ведь к тому моменту ему уже стукнуло 33.

Невзирая на статус аутсайдера, у Брента были некоторые козыри, к примеру, преимущество в антропометрии — 5 см в росте и 10 см в размахе рук. Поэтому Железному Майклу ничего другого не оставалось, кроме как лезть в ближнюю дистанцию и там разбивать соперника. В качестве первого шага к успеху чемпион взял под свой контроль центр октагона. Но претендент ничуть не смутился и работал с дальней дистанции. Примечательно то, что Брент работал не руками, а ногами. Таким образом он не позволял Чендлеру сближаться.

Темп боя изначально был невысоким, так как бойцы выбрасывали одиночные удары. В целом ничего не предвещало нарушения размеренного ритма схватки, но вдруг после одного из лоу-киков Примуса у Чендлера подкосились ноги и он упал на канвас. Этим воспользовался Брент, попав летящим коленом в голову Железного Майкла. Но этот удар никак не смутил Чендлера, похоже, что в большей степени его беспокоила левая нога, за которую он взялся в одном из эпизодов.

Таким образом, он сам показал сопернику своё слабое место. Тогда Примус рьяно принялся расстреливать левую ногу лоу-киками, явно желая нанести противнику максимальный урон и сломать её. Чендлер едва удерживался в вертикальном положении.

После схватки Примус даже признавался, что Майкл специально подначивал его и просил бить в ногу.

В итоге Железному пришлось драться чуть ли не стоя на одной ноге, хотя он храбро держал повреждённую конечность впереди, не меняя стойку. Майклу удалось увернуться от нескольких атак, но вместе с тем он не мог контратаковать из-за того, что бой вёлся только на дальней дистанции. А Чендлер был недостаточно подвижен для сближения.

Поэтому он ждал, когда Примус перейдёт хотя бы на среднюю дистанцию. И чемпион дождался такого момента, пропустив десятый по счёту (!) лоу-кик менее чем за 1,5 минуты, он смог донести правый прямой в челюсть Брента. Претендент оказался на канвасе, но Железный Майкл не успел добить его, потому что тот быстро встал и отскочил на комфортную для себя дистанцию. Хотя Чендлер был близок к тому, чтобы перехватить контроль боя, но он снова споткнулся и уже не мог прочно стоять на двух ногах. Поэтому рефери решил приостановить бой и отправил Чендлера к врачам, которые не разрешили продолжить бой. В итоге Брент Примус стал чемпионом в лёгком весе, забрав пояс у Чендлера.

Проигравший же был не согласен с решением рефери и заявил, что был готов продолжить поединок:

«Знаете, я был так расстроен, что посмотрел врачам в глаза и сказал, «Будет лучше, если она действительно сломана. Если вы решите остановить бой на глазах у всех этих людей, несмотря на тяжёлую работу, которую я проделал, всё поставив на кон, включая титул, лучше бы она действительно была сломана», — говорил Майкл.

К счастью для Железного Человека, ему удалось избежать перелома ноги. Врачи диагностировали растяжение связок голеностопа, из-за чего он не мог прочно стоять на ногах. К слову, через год Майкл Чендлер взял реванш у Брента Примуса, одержав победу единогласным решением судей и вернув себе чемпионский пояс.

Брент после утраты титула провёл две схватки и в обоих случаях победил. Очевидно, что третий успех кряду приблизит его к ещё одному титульному шансу. Так что на схватку с Мамедовым он будет настроен серьёзно. Впрочем, сам Ислам нисколько не переживает, что в соперники для дебюта в лиге ему с ходу достался экс-чемпион Bellator.

«Если хочешь быть лучшим, надо драться с лучшими. Так что я рад, что мне дали бывшего чемпиона. Это будет интересный поединок двух борцов», — сказал Мамедов на пресс-конференции.

Что же, такой настрой лишь вызывает уважение. Удачи, Ислам!