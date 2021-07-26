Самый талантливый из семьи Орла. Мендес поставил Усмана выше Хабиба!

В ночь с 31 июля на 1 августа по московскому времени в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоится турнир Bellator 263. В главном бою встретятся финалисты Гран-при в полулёгком весе Патрисиу Питбуль Фрейре и Эй Джей Макки. Кроме того, в основном карде сойдутся непобедимый Усман Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, и Луис Муро по прозвищу Мэнни.
Когда бой?
Начало боя — не ранее 4:00 мск 1 августа. Старт поединков в предварительном карде намечен на 0:00 1 августа по Москве.
Полный кард турнира Bellator 263
Кроме Усмана Нурмагомедова, в основной кард попал Ислам Мамедов, который схлестнется с Брентом Примусом. А в прелимах будет драться Гаджи Рабаданов, бывший чемпион Eagle Fighting Championship (EFC) в лёгком весе.
Основной кард
- Патрисио Фрейре — Эй Джей Макки
- Эммануэль Санчес — Мэдс Бурнелл
- Усман Нурмагомедов — Луис Муро
- Ислам Мамедов — Брент Примус
Предварительный кард
- Георгий Караханян — Кифер Кросби
- Джаред Скоггинс — Брайан Мур
- Джони Киснерос — Джошуа Джонс
- Кристофер Гонсалес — Гоити Ямочи
- Ванесса Порто — Илара Джоанн
- Гаджи Рабаданов — Дэниэл Кэри
Ранее в этот кард был заявлен поединок между россиянином Магомедом Магомедовым и американцем Рофеоном Стотсом, но впоследствии был отменен по неизвестным причинам. Новая дата поединка не сообщается.
Продлит ли Усман свою победную серию?
В апреле этого года Усман Нурмагомедов успешно дебютировал в Bellator, одолев Майка Хэмела. Сейчас двоюродный брат Хабиба идёт с безупречным рекордом 12-0. На этом сходства со своим легендарным братом заканчиваются. Усман, в отличие от Хабиба, базовый ударник, что подтверждается его статистикой — 7 из 12 побед одержано нокаутом. Но это не означает, что он плох в борьбе, ибо Усман прошел школу борьбы своего ныне покойного дяди Абдулманапа Нурмагомедова.
Таким образом, Нурмагомедов-младший является универсальным бойцом, что сулит большие неприятности соперникам и дает самому Усману хорошие шансы побороться за чемпионский пояс. К тому же Хавьер Мендес, тренер и владелец зала АКА (American Kickboxing Academy), заявил, что Усман является самым талантливым спортсменом, из всех, с кем он работал. То есть Мендес поставил его выше по навыкам, чем Хабиба и Даниэля Кормье.
Что может предложить Мэнни Муро?
Мэнни Муро — средний боец, которого Усман должен легко проходить. Его рекорд посредственный — 12 побед и 6 поражений. Громких имен в оппозиции у него нет ни среди поверженных, ни среди обидчиков. Сам Муро не обладает ни выдающейся борцовской базой, ни ударной техникой, что подтверждает его статистика – две победы нокаутом и сабмишеном за всю карьеру.
В то же время Мэнни очень вязкий и выносливый боец, предпочитающий борьбу у сетки, благодаря чему он выиграл большинство схваток. Следовательно, Усману не стоит прижиматься к сетке и ввязываться там в борьбу, что выгодно как раз его сопернику. Самой заметной викторией в карьере Муро является победа над одноруким Ником Ньюэллом раздельным решением. Поэтому Нурмагомедов-мл. не должен испытать проблем в предстоящем поединке.
Прогноз на бой
Усмана Нурмагомедова можно назвать не просто хорошим ударником, а, скорее, панчером. К тому же у него более половины побед одержано нокаутом. Поэтому мы ожидаем, что бой не продлится полную дистанцию, хотя Муро попытается свести к таковой. Однако разница в классе между бойцами настолько велика, что должна сыграть решающую роль в бою. Из-за этого мы склоняемся к тому, что Усман одержит победу нокаутом в первом или втором раунде.
Где смотреть онлайн трансляцию боя Нурмагомедов – Муро
Трансляция этого боя начнётся ориентировочно в 4:00 по московскому времени и будет доступна в видеосервисе Оkko Спорт.
Результат боя Усман Нурмагомедов – Мэнни Муро
Результат боя между Усманом Нурмагомедовым и Мэнни Муро станет известен по истечении 3 раундов, если поединок не закончится раньше. Усман закончил 7 из 12 схваток в первом раунде. Хотя мы догадываемся, что Мэнни Муро постарается перевести бой в поздние раунды, где у него может быть небольшое преимущество.
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