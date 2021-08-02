«Лицо Армении в UFC». Взрывной хай-кик ереванца обезоружил соперника

Американский боец ММА армянского происхождения Мельсик Багдасарян триумфально дебютировал в UFC. Уроженец Еревана провёл великолепный бой на турнире UFC Вегас 33, победив Колина Энглина. Имя новичка промоушена стоит запомнить.

Из Еревана в Калифорнию

Багдасарян на поединки выходит с двумя флагами – армянским и американским. Мельсик родился в Ереване (Армения), но семья спортсмена в итоге перебралась в Калифорнию, в город Глендейл, где проживает большая армянская диаспора. К тому же Глендейл известен ещё и своими бойцами ММА. Например, здесь тренировались экс-чемпионка UFC Ронда Роузи, а сейчас процветает другой боец армянского происхождения Эдмен Шахбазян.

Багдасарян довольно долго пытался пробиться в UFC. За плечами Мельсика — титул чемпиона США в K-1. Боец занимался кикбоксингом и ММА. А путь в UFC он проложил через шоу Dana White Contender Series.

Отложенный дебют

Впрочем, долгожданный первый бой Багдасаряна в UFC был отложен. Ещё в сентябре 2020 года он прошёл путь через претендентскую серию, где победил Денниса Бузукиа, спарринг-партнёра чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга.

Ожидалось, что Багдасарян дебютирует в лиге в конце осени 2020 года. Но он глубоко переживал события армяно-азербайджанского конфликта, разгоревшегося с новой силой. В итоге Мельсик сосредоточился на участиях в митингах, которые проходили в Лос-Анджелесе. В эти дни спортсмену оказалось просто не до боёв. И именно война в Нагорном Карабахе отсрочила дебют Багдасаряна в UFC.

«Почему я тогда отказался от боя? Наш народ воевал. Я относился к этому, будто что-то происходит в моей семье. Мы армяне, если что-то случается, воспринимаем всё очень лично. В то время мы даже не тренировались. Звонили в Армению и узнавали, что происходит. Мы не спали и не ели», — рассказывал Багдасарян.

Бой с Энглином

От дебюта Багдасаряна в промоушене были большие ожидания. Армянский боец зарекомендовал себя в претендентской серии достаточно ярко, да и бэкграунд в профессиональном боксе и кикбоксинге говорил о многом. Статистика в смешанных единоборствах также была характерной — шесть боёв, пять побед, из которых четыре были добыты нокаутами и техническими нокаутами.

И надо сказать, что Багдасарян ожидания полностью оправдал. Перед боем Мельсик пообещал, что после поединка о нём узнают. Так и получилось. У его оппонента, Колина Энглина, ещё одного победителя претендентской серии, не было шансов. С первых секунд поединка Багдасарян начал жёстко прессинговать своего оппонента, здорово работая и руками, и ногами, особенно впечатляла частота хай-киков. Выглядело всё классно. Конечно, сравнивать это с экзекуцией, которую устроил Шон О’Мэлли Крису Коутиньо не стоит, но всё равно Мельсик владел огромным преимуществом.

Ещё в первом раунде он вполне мог нокаутировать соперника, но Колин выстоял. В ряде эпизодов Мельсику удавалось пошатнуть оппонента. У самого Энглина мало что получалось, разве что стоило отметить неплохой тейкдаун, но в партере Багдасарян ошибок не допускал.

Развязка наступила во втором раунде, очередной взрывной хай-кика ереванца обезоружил оппонента. Точный удар в область уха не оставил шансов сопернику, Энглин рухнул на канвас. Багдасарян успел выбросить ещё несколько ударов, прежде чем рефери остановил бой. Таким образом, Энглин потерпел второе поражение в карьере и первое досрочное.

Пожалуй, после такого выступления у президента UFC Даны Уайта не было выбора. Багдасарян абсолютно заслуженно получил бонус за выступление вечера, а организация пополнила его счёт $ 50 тыс. Дебют Мельсика получился близким к идеальному. Он произвёл фурор и среди его коллег по цеху.

«Мельсик, добро пожаловать, пушка», — написал в «Твиттере» тяжеловес Жаирзиньо Розенстрайк.

Другой боец UFC Нико Прайс оценил мощь ударов дебютанта.

«Этот парень бросает только бомбы», — написал он.

«Я бы сказала, что удивлена, но нет. Мельсик очень быстр», — добавила Татьяна Суарес.

Сам Багдасарян на пресс-конференции после боя заявил, что ни много ни мало готов стать лицом Армении в UFC.

«Конечно, я жду того, что стану новым лицом Армении в UFC. Все мы: Эдмен Шахбазян, я, Арман Царукян — все мы братья. Мы тренируемся вместе с Эдменом. Он мой брат. Царукян также мой брат, мой друг. Все мы братья», — заключил Багдасарян.