«Андрей вел весь бой, но повезло Лиме». Как Корешков проиграл чемпионский титул в Bellator

В ночь с 13 на 14 августа в американском городе Анкасвилл пройдет турнир Bellator 264. Главным событием станет титульный бой между легендарным Гегардом Мусаси и Джоном Салтером. Кроме них в основном карде выступят российские бойцы Магомед Магомедов и Андрей Корешков. Магомедову будет противостоять Рауфеон Стотс, а Корешкову — десятый номер в рейтинге полусреднего веса Сабах Хомаси.

Несмотря на то, что Корешкову 30 лет, его можно считать ветераном Bellator и одним из первопроходцев в этой организации. Его дебют состоялся аж в 2012 году и за время пребывания в ней он успел завоевать титул чемпиона в полусреднем весе в бою с бразильцем Дугласом Лимой. Но именно ему Корешков проиграл в реванше год спустя, причем очень обидно. Напоминаем, как это было.

Первый бой в 2015 году закончился победой россиянина единогласным решением судей. Затем Спартанец таким же образом одолел в следующей схватке Бенсона Хендерсона. После чего случился долгожданный реванш с Лимой. Второй пятираундовый поединок начался с осторожной разведки одиночными ударами. Ни у кого не было явного преимущества, хотя Дуглас вел себя немного собраннее и нацеленнее, чем чемпион.



Но известный своими сокрушительными лоу-киками бразилец почему-то не пользовался ими в полной мере. От этого он выглядел немного отрешенным и сдержанным. Поэтому, даже когда претендент прижимал Спартанца к сетке, он выбрасывал не серии, а одиночные удары с дальней дистанции, от которых Корешков легко уклонялся.

Права на видео принадлежат BellatorMMA. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале BellatorMMA

В таком неспешном ритме прошел первый раунд, оказавшийся скудным на события. Но все-таки его выиграл россиянин благодаря успешному тейкдауну, совершенному в середине пятиминутки. Андрей выбросил двойку в воздух, затем Лима ответил той же комбинацией, но Корешков, вместо того, чтобы отскочить назад, сделал проход в ноги.



Второй раунд начался с активных действий Лимы. Наконец-то он задействовал свои легендарные лоу-кики, от которых у Корешкова едва не подкашивались ноги. Но Андрей оказался не робкого десятка и смог переломить ход раунда благодаря грамотной работе на дальней дистанции. Плюс Дуглас очевидно опасался левого хука своего соперника, который Андрей часто выбрасывал в ответ на подходы Лимы. Так Спартанец контролировал бразильца и в итоге прижал его к сетке, у которой россиянин выбросил отвлекающий джеб. Сразу после чего он сделал проход в ноги и повалил Лиму на канвас.



Оставшиеся три минуты второго раунда прошли в партере, где россиянин безраздельно властвовал. Но этот контроль был опосредованным, потому что Лиме удавалось отбиваться, лежа в гарде. Единственное, что оставалось Андрею в таком положении — это держать ведущую позицию из-за чего он не пытался финишировать. И только в самом конце пятиминутки Спартанец набросился на Лиму с ударами, но уже было поздно. Во всяком случае второй раунд также остался за чемпионом.

Третья пятиминутка началась с неспешного размена ударами в стойке, хотя Лиме нужно было переворачивать ход поединка. Поэтому бразилец пытался взять центр октагона, но Корешков огрызался мощными ударами в ответ. Вследствие чего Спартанец прижал бразильца к сетке несколькими размашистыми ударами. Лима закрылся и Корешков начал осыпать соперника градом ударов, но Лима даже в полузакрытой позиции отбивался. И одним из таких ударов (левым хуком) он уложил нашего чемпиона на канвас, что тот не успел прийти в себя, как его сразу добили. Поэтому рефери Дэн Мираглиотта сразу же остановил схватку.



Андрей Корешков вел по судейским карточкам и даже смог перехватить инициативу в третьем раунде, но лишился всего из-за шального бокового удара. Горечь поражения разделили его поклонники в соц.сетях:



“Начал активно. Выздоравливай, Андрей. Спасибо тебе за труд!” — написал один из пользователей YouTube.



“Немного поспешил Андрей в 1 момент и пропустил плюху шальную.Так то бой шел в пользу Андрея Лима только защищался все время. Если реванш — Андрей возьмет его!” — еще один комментарий под видео. Но к сожалению в третьем бою Лима снова одолел россиянина.



“Андрей вел весь бой, но повезло же ведь Лиме” — самая емкая и уместная рецензия к этому поединку.



“Очень жаль, Андрей неплохо начал во втором раунде и мог добить Лиму в партере, но гонг всё испортил. Похоже случайно пропустил в 3-м, но вообще подбородок высоко держит. Было ощущение, что плана на бой у него не было. Вообще школе Шлеменко борьбы не хватает сильно. Андрей ещё получит пояс, сильный ударник” — таким выглядело одно из пророчеств в комментарии под видео боя, которое к сожалению еще не сбылось.



Последний поединок Корешков провел в октябре 2019 года, проиграв Лоренцу Ларкину раздельным решением. В прошлом году он не провел ни одного боя, а в начале этого года одолел бразильца Адриано Родригеса де Оливейру сабмишеном в конце первого раунда но уже не в рамках Bellator, а в отечественном промоушене Fight Nights.



Будем надеяться, что Андрей учтет ошибки прошлого и не повторит их против Хомаси. Тем более у будущего соперника россиянина 67% побед одержано нокаутом. Поэтому нельзя недооценивать противника, так как победа над ним вернет Спартанца в гонку за чемпионский титул.