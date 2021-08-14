«Я выгляжу худым, но сил у меня достаточно». Мусаси задал американцу настоящую трёпку

В ночь на 14 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на арене Мохеган Сан состоялся ивент Bellator 264. Российских поклонников MMA в первую очередь интересовали поединки соотечественников – Андрея Корешкова и Магомеда Магомедова.

Боец клуба «Шторм», когда-то владевший чемпионским поясом Bellator, после крайне несправедливого поражения спорным судейским решением, более двух лет не выступал в американском промоушене. Причин была масса – от участившихся травм, до проблем с визой. С ними сейчас сталкивается масса российских бойцов. Но возвращение Андрея получилось ярким и крайне убедительным. Верим, что Спартанец сумеет ещё раз добраться до титульного шанса.

А вот ещё один россиянин расстроился сам и огорчил болельщиков. Магомед провёл классический для себя бой, он делал ровно столько, сколько было нужно для победы. После сложного первого раунда, Тигр реабилитировался во втором, а вот в заключительной пятиминутке Стотс сумел в одном из эпизодов сконтрить и занять доминирующую позицию в партере. Это был бой двух контендеров, и титульный шанс судьи решили американцу. За Магомеда невероятно обидно.

Ну а венчало турнир противостояние действующего чемпиона в среднем весе Гегарда Мусаси и первым номером рейтинга Джоном Солтером. И первые минуты поединка дали надежду на то, что на этот раз нидерландцу с армянскими корнями дадут настоящий бой. Американец довольно оперативно перевёл чемпиона на канвас и продемонстрировал, что у того серьёзные пробелы в борцовской технике. Хотя, сейчас факт никогда не был ни для кого секретом.

Но уже в дебюте второго отрезка боя Гегард включил на полную мощь свою ударную технику и устроил претенденту изрядную трёпку. Рефери поединка Дэн Мираглиотта бдительно следил за состоянием Джона, казалось, что избиение может прекратиться в любой момент. Но опытный страж бойцовских правил дал американцу шанс восстановиться в перерыве и продолжить схватку.

И Солтер продолжил… Правда совсем ненадолго. Чуть более двух минут потребовалось Мусаси, чтобы окончательно вывести из строя своего соперника. И тут уже Дэн решил не рисковать здоровьем атлета, остановив схватку. Гегард осваивается в далеко не новой для него роли чемпиона.

«Я намного сильнее, чем думают люди», — сказал заявил после боя Мусаси. «Может, я и выгляжу худым, но силы у меня достаточно. Определённые сложности с Солтером были, он ведь левша. Было сложнее попадать по нему, но я чувствовал себя хорошо и решил эту проблему».

Ещё в начале 2021 года реальным был поединок нашего Анатолия Токова с Гегардом. Именно в июле мы на него и рассчитывали. Но проблемы с визой в США сломали эти планы. А тут ещё и Остин Вандерфорд встрял между россиянином и нидерландцем. После главного боя Bellator 264 матчмейкеры дали прямой намёк на то, что следующую защиту Мусаси проведёт с мужем Ванзант.

Правда, пора бы нам уже отменять эту ремарку. Остин одержал пять побед после подписания Bellator и в полной мере заслужил свой шанс. «Я очень рад выйти на титульный бой с Мусаси и проверить себя», — заверил Вандерфорд.