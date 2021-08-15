«Он лежит и держится за голень, дай-ка я ему ещё раз ударю». Могучий нокаут лоу-киком

В ночь с 13 на 14 августа прошел турнир PFL 7, где в главном событии Рори Макдональд потерпел поражение от Рэя Купера III решением судей. Однако в прелимах был куда более скоротечный и зрелищный бой между Кайроном Боуэном и Майклом Ломбардо.

Боуэн является номинальным кикбоксером, и у него все девять побед были одержаны досрочно. Однако у американца шесть поражений, что объясняет его нахождение в прелимах. К тому же Кайрон шел на серии из двух проигрышей, одно из которых потерпел от россиянина Магомеда Умалатова. Поэтому ему нужно было закрывать хотя бы одно из них.



Для Майкла Ломбардо это дебютный бой в PFL. Он является атлетом команды American Top Team, что подразумевает под собой знак качества. У Ломбардо неплохая статистика, состоящая из 11 побед и 2 поражений. Из известных организаций ранее он выступал в претендентской серии Дэйны Уайта, однако отобраться в UFC не удалось. В отличие от своего оппонента Майкл шел с серией из трех побед. Поэтому именно он являлся фаворитом схватки.

Дон (прозвище Ломбардо) начал подтверждать свой статус с первых секунд, забрав центр октагона. Фаворит работал активным первым номером и ему не мешала разница в антропометрии (на 5 см ниже рост и размах ног, чем у Боуэна, и на 15 см короче размах рук). Майкл сразу же нащупал дистанцию, что не удалось сделать Кайрону, из-за чего ему приходилось отбиваться у сетки. Поэтому андердог искал счастье даже в ближней дистанции, но Майкл Ломбардо грамотно закрывался.

Несмотря на практически равный счет попаданий, преимущество в первом раунде было на стороне более активного и собранного Ломбардо. Но этого ему оказалось мало, и Майкл отправил Боуэна в нокдаун точным лоу-киком. Дебютант PFL решил не лезть в маунт, а вместо этого захватил ногу соперника, пробив по ней пару раз кулаком, после чего позволил ему встать.



А спустя полминуты Ломбардо повторил лоу-кик, снова отправив Мамбу на канвас. Но на этот раз Боуэн кричал от боли, схватившись за ногу. Дон на секунду опешил от этого, но не получив указаний от рефери Гари Коупленда, пробил по поврежденной ноге еще раз. И Боуэн еще раз вскрикнул от боли, после чего Коупленд все-таки остановил бой. Кикбоксер Кайрон Боуэн потерпел третье поражение подряд, причем самое болезненное во всех смыслах. А Майкл Ломбардо успешно дебютировал в PFL.



Сразу после остановки поединка Ломбардо подошел к поверженному оппоненту и извинился перед ним. Ведь Майкл частично виноват в травме Боуэна, так как перед тем, как пробить ногу лежащего соперника, рефери спросил у Мамбы «You’re done?», но не успел получить ответа, потому что Ломбардо еще раз пробил по ноге. Не совсем джентльменский поступок добивать поверженного бойца, однако Коупленд не сделал ничего, чтобы защитить Боуэна.

В комментариях к видео нокаута набросились на рефери и Ломбардо.

«Остановите бой», — самый очевидный комментарий.

«Он лежит и держится за голень, дай-ка я ему ещё раз ударю», — отметил один из болельщиков. Хотя так и было на самом деле.

«Разве крик боли не приравнивается к сдаче?» — логичный вопрос от одного из пользователей «Инстаграма».



«Поздняя остановка», — такой вердикт вынес другой пользователь соцсети.



Тем не менее желаем здоровья Кайрону Боуэну и ярких бесспорных побед Майклу Ломбардо.