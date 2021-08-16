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Как бразилец одним ударом перевернул бой с россиянином на турнире RCC

Российский боец Мухаметшин нещадно избивал бразильца, но пропустил фатальный удар
Антон Мозговой
Роман Мухаметшин
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Вместо уверенной и яркой победы получился главный апсет вечера в RCC.

Промоушен RCC провёл в Екатеринбурге очередной турнир по ММА. Вечер боёв RCC Intro XV получился ярким, а один из самых интересных поединков свёл в октагоне россиянина Романа Мухаметшина и бразильца Эдуардо Руфиньо.

Бой, проходивший в весовой категории до 77,1 кг, получился не только красивым, но и остросюжетным. Соперники не стали отсиживаться в обороне, устроив классную зарубу. Но в итоге всё завершилось совершенно неожиданной развязкой: уроженец Тюмени, уверенно двигавшийся к победе, проиграл нокаутом.

В первом раунде российский боец доминировал. Хоть Руфиньо и старался действовать первым номером, но толком попасть по сопернику у него не получалось. Зато бразилец то и дело нарывался на жёсткие контратаки оппонента.

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Казалось, что геймплан Руфиньо просто не работает. Бразильский боец пробовал что-то придумать в стойке, попытался перевести бой в партер, но ничего не получалось. Мухаметшин не только избежал сложной ситуации в партере, но также и сам выполнил эффектный тейкдаун, а затем ещё и контролировал ситуацию до конца раунда.

Естественно, что после столь уверенных действий именно Мухаметшин лидировал в судейских записках. А во втором раунде, как казалось, россиянин должен был добить Руфиньо, который толком ничего не показал.

Но вместо этого всё закончилось совершенно неожиданным апсетом. После размена ударами в стойке Руфиньо здорово попал с правой, а Мухаметшин не удержался на ногах. Далее добивание уже стало просто делом техники, рефери остановил бой, присудив победу бразильцу. А Роман после такого ещё долго не понимал, как умудрился отдать бой, в котором всё складывалось так здорово.

Для Эдуардо эта победа стала 11-й в карьере при четырёх поражениях. Бразилец подтвердил репутацию яркого бойца: он уже в 7-й раз победил нокаутом или техническим нокаутом. В свою очередь, Мухаметшин потерпел 4-е поражение при девяти победах. К слову, стрик россиянина перед этим поединком составлял пять боёв. В последний раз Роман терпел поражение ещё в начале 2018 года. Более того, уроженец Тюмени ещё никогда не проигрывал нокаутом.

После боя бразилец признался, что у него не было особой возможности подготовиться к поединку, так как он вышел на бой на коротком уведомлении.

«Я очень счастлив этой победе. Приехал сюда издалека, из очень маленького бразильского города. Рад, что здесь я был лучшим. Надеюсь, в будущем я ещё выйду в клетку в Екатеринбурге.

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Я вышел на коротком уведомлении, но это был мой шанс. Это возможность, которая предоставляется редко в жизни. И рад, что так получилось.

Во время первого раунда я изучал противника, а во втором уже понял его манеру драться и искал момент, чтобы провести этот удар. И постоянно говорил себе, что это тот момент, который ты должен забрать. И я его забрал. У меня не было и мыслей, что я проиграю», — сказал Руфиньо.

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Теги Бокс/ММА Brave/PFL/Прочие ММА •••

Заглавное фото: instagram.com/rcc_mma

Источник: «Чемпионат»

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