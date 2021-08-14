Фирменное колено Петра Яна. Австралиец из Екатеринбурга отправил соперника в больницу

В эти минуты в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК проходит турнир RCC Intro 15, в главном поединке которого местный боец Тимур Нагибин дрался с колоритным бразильцем Милсоном Кастро. В столице Урала высадился целый десант очень злых и голодных до побед бразильцев. Но первым настоящее шоу показал боец клуба «Архангел Михаил» — узбек из Австралии, прижившийся в Екатеринбурге.

Бехзод Усмонов превосходно говорит на английском, привёз с собой на Урал тренера из Австралии, купался в симпатии местных болельщиков и целой группы поддержки с исторической родины. Бехзод проводил в RCC второй свой бой. В первом он на 43-й секунде второго раунда нокаутировал сибиряка Григория Донцова. Сделал это в яркой манере, чем сразу завоевал сердца местных болельщиков.

Но дело не только в его бойцовских навыках. Однако об этом ниже. Соперником Усмонова должен был стать в этом поединке Гор Халатян, но снялся с турнира из-за травмы. На свою голову вызов принял Джамбул Аскаров. И очень быстро выяснилось, что головой — в прямом смысле. С первых минут местный парень доминировал, поддушивал соперника, временами буквально гонялся его по клетке. Под тяжестью ударов Джамбул становился всё медленнее, а в концовке раунда попытался спастись в клинче. В одном из эпизодов Джамбул перевёл Усмонова в партер, но лишь разозлил соперника.

Есть такое понятие в единоборствах — тайминг. Когда идёт отбивка последних десяти секунд, боец стремится совершить какое-то результативное действие, чтобы произвести впечатление на судей. Даже если раунд безнадёжно проигран. Трудно сказать, чем руководствовался Аскаров. После боя ему было не до разговоров. Однако же именно в этот ключевой момент он рванул в ноги, чтобы провести тейкдаун. Но, на его беду, Бехзод именно в этот миг решил атаковать соперника коленом.

Зрелище было не для слабонервных. Аскаров рухнул на канвас, теряя сознание уже в полёте. Никаких добиваний не требовалось. Ликование трибун стихло после того, как в клетке появились медики с носилками. Бойца аккуратно на них погрузили и отправили в госпиталь. Такой спорт, без травм тут не бывает.

Сам же Бехзод устроил настоящее шоу после боя. Просто фонтан энергии, именно таких парней не хватает в российском ММА. Он представил всем тренера, собрал вокруг себя большую компанию фанатов и никому не отказал в фото. Но прежде обстоятельно разложил по полочкам прошедший поединок, раскрыв секрет своего сокрушительного колена.

«Я планировал это колено. Этот приём я отрабатывал с Петром Яном на спаррингах. Огромная ему благодарность, что он сегодня прилетел на этот турнир нас поддержать», — рассказал после боя Усмонов.