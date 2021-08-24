«Я банкрот, мне нужно драться». Будущий претендент на титул UFC шокировал публику

В ночь с 21 на 22 августа в Лас-Вегасе проходил турнир UFC Vegas 34. В главном поединке вечера встретились бойцы среднего веса Джаред Каннонье и Келвин Гастелум. На этот раз обошлось без яркого нокаута или убийственного сабмишена. Каннонье победил по очкам, а главное «шоу», если это можно так назвать, началось позже. После боя Джаред признался, что является банкротом.

Сразу после боя Каннонье дал интервью экс-чемпиону UFC в тяжёлом весе Даниэлю Кормье. Там-то средневес рассказал о своих финансовых проблемах.

Кормье поинтересовался у Каннонье, готов ли он ждать исхода титульного поединка Исраэля Адесаньи и Роберта Уиттакера, чтобы потом встретиться с победителем. На это Джаред довольно неожиданно признался, что для него длительный простой недопустим именно из-за финансовой ситуации.

«Я — банкрот, поэтому должен драться. Надеюсь, у меня ещё будет шанс на титул. Если предложат хорошего соперника, то я соглашусь на бой», — заявил Каннонье. Таким образом Джаред дал понять, что для него битва за пояс не так важна, как вопрос выживания и гонораров.

Титульный бой Уиттакера и Адесаньи запланирован на начало 2022 года. И, конечно, Каннонье в его нынешней финансовой ситуации ждать так долго невозможно. Сам Джаред дал понять, что будет готов сразиться с Пауло Костой или победителем поединка Дерек Брансон — Дэррен Тилл.

Заложники системы

Каннонье — далеко не первый боец UFC, который пожаловался на сложную финансовую ситуацию. Вообще, в UFC уже довольно давно идёт нешуточное противостояние между президентом организации Даной Уайтом и бойцами, которые выражают недовольство гонорарами.



Причём о проблемах рассказывают как начинающие, так и опытные бойцы. Например, в начале лета Шеянни Байс призналась, что является банкротом практически всю свою жизнь, чтобы выступать в UFC. На это Уайт ответил, что Байс провела лишь два поединка в UFC, поэтому рассчитывать на что-то другое ей было сложно.

Но есть и другие примеры. Например, Миша Тейт, не нуждающаяся в дополнительном представлении, рассказала, что потратила практически все деньги ради проведения тренировочного лагеря для возвращения в октагон. Да и сам Каннонье уже давно является ветераном. В ММА у него уже 19 боёв, а в UFC — 12. Джаред в рейтинге средневесов занимает 3-е место. И если уж у такого бойца возникли финансовые трудности, то что говорить о менее раскрученных спортсменах?

С другой стороны, нужно понимать финансовую систему промоушена. Бойцы UFC зарабатывают лишь в том случае, когда выходят в октагон. И Каннонье в последние годы не мог заработать много. Он провёл всего три поединка за три года. Он с 2017 года не дрался чаще, чем два раза в год. Поэтому его заработок, безусловно, сократился.



При этом бои Каннонье показывали на ESPN. Он дрался с Робертом Уиттакером со схемой Pay-Per-View, которая позволяет получить большой гонорар. Тот бой проходил на турнире UFC 254, который стал последним для Хабиба Нурмагомедова. Очевидно, что аудитория была там гигантская.



Поэтому нельзя сказать, что Каннонье обязательно недополучал гонорары. Возможно, речь идёт лишь о неправильном и легкомысленном использовании денег, которые он заработал.

Новая головная боль для Уайта

Как бы то ни было, резонансное интервью Каннонье вряд ли порадует Уайта. Президенту UFC то и дело приходится отбиваться от назойливых журналистов, которые задают вопросы о гонорарах бойцов. Недовольство выражали уже спортсмены всех рангов, включая и мега-звёзд вроде Хорхе Масвидаля и Джона Джонса.



И, конечно, подобные выступления — лишний повод для недругов Уайта потереть руки и поспекулировать на теме. Ведь все помнят, как YouTube-блогер и боксёр Джейк Пол пожертвовал $ 5 тыс. бойцу UFC Саре Альпар, которая запустила краудфандинговую кампанию на платформе GoFundMe? Спортсменка собирала средства для проведения тренировочного лагеря и подготовки к бою под эгидой в UFC. Теперь у Пола и других противников Уайта появился ещё один козырь в рукаве.