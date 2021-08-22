Боец ММА отказалась от боя ради съёмок в Голливуде. Потеряла и роль, и место в UFC

Довольно необычная история разыгрывается в Голливуде, где в центре скандала оказалась актриса Холли Берри. Оскароносная звезда мирового кинематографа может быть привлечена к ответственности: на неё в суд подала боец ММА Кэт Зингано.

Американская спортсменка пострадала из-за своего желания стать актрисой. Зингано должна была сняться в новом фильме «В синяках», который рассказывает о мире ММА. Картина должна стать дебютом Берри в качестве режиссёра.



Зингано ради съёмок в новом фильме отказалась от проведения очередного боя в UFC. А из-за сорвавшегося поединка организация уволила спортсменку. Только вот всё закончилось тем, что Берри попрощалась с Кэт: режиссёру обязательно нужна была девушка-боец, выступающая в UFC, а не уволенная из организации. Что ж, этот сюжет действительно достоин Голливуда, не правда ли?!

Зингано идеально подходила на роль

Зингано уже подала иск. В нём спортсменка рассказала, как всё произошло. По словам спортсменки, они впервые встретились с Холли в июле 2019 года, чтобы обсудить фильм актрисы «В синяках». На той встрече Берри убедила Зингано, что она идеально подходит на роль. Но вскоре ей позвонили из UFC и назначили следующий бой.

Берри была против того, чтобы Зингано выходила в октагон. Режиссёр посоветовала спортсменке отказаться от проведения поединка ради съёмок. Холли ссылалась на страховую компанию, которая не хотела, чтобы Зингано получила повреждения.

К слову, сама Берри, играющая одну из ролей, во время съёмок сломала два ребра. Но, несмотря на это, она продолжала сниматься. По словам Холли, она слишком много сил вложила в этот фильм, чтобы останавливаться из-за травм. Позднее хореограф картины Эрик Браун назвал Берри «невероятной актрисой».

Картина должна выйти на экраны 24 ноября. Её показ состоится на платформе Netflix.

Что касается Зингано, то она после увольнения из UFC уже перешла в Bellator. В судебном иске американка говорит, что Берри ввела её в заблуждение, пообещав роль в картине, из-за которой спортсменка лишилась контракта с UFC. Сама Берри пока никак не комментирует произошедшее.

Зингано за карьеру провела 16 боёв. В её активе — 12 побед, также она потерпела четыре поражения. В Bellator американка дебютировала в сентябре 2020 года. Тогда она победила Габриэль Холлоуэй. После этого Зингано также одержала победу в поединке с Оливией Паркер. Может, переход в Bellator был правильной идеей, учитывая, что в UFC у Зингано четыре поражения в пяти последних боях?