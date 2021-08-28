Боец вчистую проигрывал схватку. Спас Брендана эффектный удар коленом. Видео

В ночь с 27 на 28 августа по московскому времени в Лас-Вегасе прошёл турнир PFL 9, где в главном бою россиянин Мовлид Хайбулаев вышел в финал Гран-при, одержав победу над англичанином Бренданом Лоунэйном. В финальном поединке за $ 1 млн он встретится с Крисом Уэйдом.

Новость по теме Хайбулаев победил Логнэйна и вышел в финал Гран-при PFL

Но, кроме главного события, было немало интересных и зрелищных поединков, один из которых открывал вечер. Первыми в октагон вышли Брендон Дженкинс и Джейкоб Килбёрн. Фаворитом схватки считался 29-летний Дженкинс, для которого это дебют в PFL. У него нет опыта в топовых промоушенах. Свои 19 схваток он провёл в малоизвестных организациях. Однако он там набил неплохую статистику — 13 побед при шести поражениях. Восемь из 13 викторий были одержаны досрочно.



Что касается Килбёрна, то у него как раз имеется опыт выступлений в элитном промоушене. 26-летний Киллер (прозвище Килбёрна) пытался попасть в UFC через претендентскую серию Даны Уайта, где он проиграл свой бой сабмишеном. Но год спустя его взяли в святая святых всея ММА. Однако своим шансом Джейкоб не воспользовался от слова «совсем», проиграв оба поединка, за что его сразу же уволили из организации. Так Килбёрн оказался в PFL. Но серию из двух поражений никак не стереть. На счету Джейкоба 8 побед и 4 поражения. Из восьми успешных боёв американец четыре раза побеждал нокаутом и два раза сабмишеном, хотя он считается базовым дзюдоистом.

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Бой начался с активных действий со стороны андердога Килбёрна. Благодаря активной работе в стойке Киллер прижал Дженкинса к сетке. Но какого-то внезапного развития событий там не произошло. Однако это не охладило пыл Килбёрна, который продолжал выбрасывать точные серии ударов, сочетая их с хай-киками.



Брендон иногда отбивался одиночными ударами и лоу-киками, в остальном он был очень пассивен и легко отдавал первую пятиминутку. Дженкинс давал своему сопернику слишком много свободы. Но ему таким образом удалось усыпить бдительность своего визави и затем попасть летящим коленом точно в голову, отправив дзюдоиста на канвас. Рефери Гари Коупленд остановил поединок, так как Киллер не успел прийти в себя после пропущенного колена.



Стоит отметить, что в последний раз Брендон Дженкинс проиграл нокаутом как раз от летящего колена. А также это первое поражение Килбёрна нокаутом и уже третий проигрыш подряд. Похоже Киллер идёт вниз по накатанной: сначала UFC, затем PFL. Что будет дальше?