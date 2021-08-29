«Как будто вырубило выстрелом из дробовика». В UFC нокаут года от африканского ветерана?

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 35. В главном бою турнира сошлись грузин Гига Чикадзе и бразилец Эдсон Барбоза, который проиграл техническим нокаутом в третьем раунде. Но, пожалуй, самый яркий поединок состоялся в рамках предварительного карда. В клетке сошлись Абдул Разак Альхассан из Ганы и итальянец Алессио Ди Кирико.

По сути, это был бой за право остаться в промоушене — в последнее время оба спортсмена не радовали своих фанатов результатами. 36-летний ганец успел провести два поединка в Bellator, а с 2016 года прописался в UFC, где заработал рекорд 4-4. В его пассиве была серия из трёх поражений, а последняя победа датировалась 2018 годом — тогда на 43-й секунде был нокаутирован Нико Прайс.

У 31-летнего итальянца ситуация немногим лучше — одна победа в четырёх последних поединках. Хоть он и проводил уже 10-ю встречу в UFC, но ни разу его имя не светилось на афише номерного турнира, пусть даже и в предварительном карде.

Примерно половину своих побед за карьеру Альхассан одержал в первом раунде, потому итальянец примерно должен был предполагать, к чему надо готовиться. Ди Кирико даже пошёл в наступление с самого начала, выбросив пару фронт-киков — их играючи заблокировал ганец и чуть не поймал ногу оппонента. Что он сделал дальше? Ответный хай-кик такой зубодробительной силы, что Алессио мгновенно отлетел в нокаут — рефери Херб Дин мгновенно остановил поединок.

Ни одного лишнего движения и конец боя через 17 секунд. Хоть это и выглядело брутально (номинация на нокаут года определённо), но во время интервью Абдул Разак даже пустил слезу. Всё-таки он одержал первую победу с 2018 года.

«Не могу дождаться, чтобы поговорить с сыном. Он смотрел мои последние несколько боёв. Когда я однажды вернулся домой, первое, что он сказал мне, было следующее: «Папа, ты должен перестать проигрывать и начать побеждать». Не могу дождаться, чтобы позвонить ему и сказать, что папа победил», — сказал эмоциональный ганец после боя.

Альхассан рассказал, что поменял тренировочную методику, так как его считали бойцом одного раунда. Если дело доходило дальше первой пятиминутки, где требовалось кардио, то он точно проигрывал. Впрочем, ганец снова сделал ставку на первый раунд и не прогадал. Все его 11 побед в карьере добыты в первом раунде, 8 – на первой минуте.

Умопомрачительная статистика. Недаром за этот бой он получил бонус от UFC в размере 50 тысяч долларов. Также он стал седьмым бойцом в истории промоушена, у которого в активе есть хотя бы три победы нокаутом на первой минуте поединка. Кроме того, это самый быстрый нокаут в UFC после хед-кика. Никита Крылов в 2014-м таким же образом уработал Уолта Харриса за 25 секунд.

Интересно, что у ганца на 4 поражения ушло более 45 минут. А вот для 11 побед ему было достаточно 15 минут и 39 секунд.

Болельщики, конечно, по достоинству оценили этот хай-кик в социальных сетях.

«Вы знаете, кто в качалке не пропускает день ног?»

«Де Кирико как будто вырубило выстрелом из дробовика».

«Удар Альхассана отбросил итальянцев на 100 лет назад в развитии».

«Альхассану нужна была эта победа, чтобы спасти свою работу».