«Люди плакали». Как великий Джо Луис проиграл нокаутом

Джо Луис и Макс Шмелинг по сей день остаются иконами бокса. Пожалуй, каждый тяжеловес мечтает повторить путь двух великих бойцов. О них до сих пор с восторгом говорят Владимир и Виталий Кличко, Энтони Джошуа, Леннокс Льюис и многие другие. Противостояние Луиса и Шмелинга и сегодня является одной из главных страниц в истории хэвивейта. В преддверии крупных осенних боёв в королевском дивизионе вспоминаем противостояние Коричневого Бомбардировщика и Чёрного Улана Рейна.

Прелюдия к бою

В 1934 году на профессиональном ринге дебютировал Джо Луис. Молодой паренёк крушил всех своих соперников. Американец практически всегда побеждал нокаутом и очень быстро полюбился фанатам бокса. К лету 1936 года в его активе было 24 победы в 24 боях. При этом он уже бил Примо Карнеру и Макса Бэра. До титула оставалось совсем чуть-чуть. Последним препятствием к поясу многие считали Макса Шмелинга.

Немец был на 9 лет старше оппонента. Эксперты полагали, что Луис легко обыграет уже изрядно потрепавшегося в прошлых поединках Макса. По сути, в Чёрного Улана Рейна не верил никто. Но главное, что веры в себя не был лишён сам Шмелинг. Он усердно готовился к схватке, изучал Луиса и настаивал, что нашёл его слабое место.

Джо же, напротив, был слишком в себе уверен. Он уже рассуждал о титульном поединке с Джеймсом Брэддоком, словно исход схватки со Шмелингом уже решён. С таким отношением Луис пренебрегал тренировками, уделял внимание гольфу, который со временем стал его пожизненным хобби, прогулкам и чему угодно, но только не подготовке к схватке. И это, как и должно было быть, сыграло с ним злую шутку.

Бой

Поединок Луиса и Шмелинга прошёл в Нью-Йорке, на заполненной толпой под завязку арене. Её нелюбовь Макс ощутил в полной мере. На ринг он выходил под свист и оскорбительные выкрики, которые касались якобы связи немца с политическим режимом в его стране.

Джо, как говорилось выше, был явным фаворитом схватки. На старте поединка он лишь оправдывал этот статус. Но с каждым раундом Шмелинг прибавлял и в четвёртой трёхминутке доказал, что таки нащупал слабое место противника. Макс развил атаку справа и увесистым прямым отправил соперника на канвас. Луис сумел подняться, но очевидно, что Шмелинг после этого захватил инициативу, как в спортивном отношении, так и в психологическом плане. От раунда к раунду он смотрелся всё лучше. Луис не мог найти противоядие правой руке соперника и скоро «наелся» так, что просто выживал в ринге. Развязка наступила в 12-м раунде (бой был 15-раундовым). Шмелинг перешёл в очередное наступление и нокаутировал Джо жёстким попаданием справа. Это был триумф.

Известный американский колумнист и прозаик Лэнгстон Хьюз так описал реакцию американцев на поражение Луиса.

«Я шёл по седьмой авеню и видел взрослых мужчин, которые плакали как дети. Женщины сидели на бордюрах, обхватывая голову руками. Люди, слышащие, что Луис проиграл, плакали», — вспоминал Хьюз.

Что было после

После той великолепной победы Шмелинга в Германии встречали как настоящего героя. Боксёра лично принимал Адольф Гитлер, также он попал в лапы главного пропагандиста той Германии — Йозефа Геббельса. Последний пытался превратить Шмелинга в ещё один инструмент зомбирования собственного народа. Сам Макс не особо разделял идеологию лидеров страны. Ярким свидетельством тому является то, что даже под невероятным давлением боксёр не стал отказываться от услуг своего менеджера, который по происхождению был евреем.

Как бы то ни было, в общественном сознании у Шмелинга сложился всё же негативный образ. Фотографии с лидером нацистской Германии делали своё дело, и репутация Макса по всему миру страдала. Сам он был не в восторге от всего происходящего.

В 1938 году боксёры провели реванш. Тогда американо-немецкие отношения уже совсем охладели, так что схватка была ещё более политизирована. Впрочем, Шмелинг не воспринимал всё это через такую призму и готовился к бою откровенно плохо. В результате Луис взял более чем убедительный реванш, нокаутировав Чёрного Улана в первом раунде. За две минуты Макс оказался на канвасе несколько раз, зрелище для фанов Шмелинга было унизительным.

Невзирая на такие непростые отношения в ходе спортивной карьеры, впоследствии принципиальные соперники поддерживали связь. Не испортил их отношения и тот факт, что во время Второй мировой войны они были по разные стороны баррикад. Шмелинг служил в Вермахте и даже участвовал в наступательной операции на Крите, а Луис приезжал на фронт в качестве почётного гостя, поддерживал боевой дух солдат, а также собирал средства для армии на благотворительных поединках.

В итоге великие спортсмены общались до последнего. Немец поддерживал Луиса, когда прознал, что тот столкнулся с серьёзными финансовыми проблемами. Более того, Шмелинг в 1981 году оплатил похороны давнего противника и даже нёс гроб с телом великого чемпиона. Сам Макс пережил Джо почти на четверть века и ушёл из жизни в 2005 году.