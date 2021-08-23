Тайсон проиграл жестоким нокаутом. Бой, разделивший карьеру Майка на до и после

Майк Тайсон. Как много в этом имени. У каждого фаната бокса оно вызывает яркий ассоциативный ряд – победы, нокауты, скандалы и поражения, но самое главное – величие. С момента пика карьеры Железного Майка сменилось не одно поколение боксёров-тяжеловесов. Но ни один из них не сумел затмить Тайсона. Да чего уж там, невзирая на поражения от Холифилда и Льюиса, даже они по уровню популярности и славы не превзошли скандального Майка. Что уж говорить о братьях Кличко, а уж тем более об Энтони Джошуа или Тайсоне Фьюри.

Львиную долю своего боксёрского авторитета Железный Майк завоевал в первые годы карьеры, когда крушил соперников одного за другим и штамповал досрочные победы. Яркая серия побед прервалась в феврале 1990 года на поединке номер 38. Тогда Тайсон встретился с Джеймсом Бастером Дугласом. Об этой схватке – в нашем материале.

Дуглас должен был спасти бой для Тайсона

В конце 80-х годов Майк уже был готовой звездой. Абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, который почти все свои победы одержал нокаутом. Тайсон к тому времени уже не был скромным парнишкой. Боксёра поглотили слава и большие деньги. Но у всего, как водится, есть и обратная сторона медали. От успехов устрашающего нокаутёра стали уставать и сами зрители. Продажи билетов на поединки Майка падали, так как мало кто хотел платить солидные деньги за то, чтобы посмотреть 2-3 раунда, а после идти домой из-за очередной быстрой победы Тайсона.

В таких условиях Майк заканчивал 1989 год. Впрочем, сам боец, наверное, особо и не заморачивался. Большую часть времени он проводил на вечеринках, да в компании девиц с низкой социальной ответственностью. По сути Тайсон забросил тренировки. В результате его промоутеру Дону Кингу пришлось отменять ноябрьский поединок своего подопечного с небитым Донованом Раддоком.

Кинг сослался на болезнь Майка, хотя, как впоследствии признавался Тайсон, он просто не хотел драться и тренироваться. Так что следующий поединок чемпиону мира назначили уже на 1990 год. Дон Кинг, примерно представляя в какой форме находится его боец, подобрал ему в соперники не более чем середняка, седьмого номера рейтинга WBC Джеймса Бастера Дугласа. Таким образом, последний фактически спасал Тайсона, потерявшего поединок с Раддоком. Схватка должна была состояться в Токио. По замыслу Кинга, это гарантировало бы куда бóльшие продажи. Ибо в стране Восходящего Солнца на Майка, конечно же, хотели посмотреть.

Подготовка к поединку

Тайсон не сделал никаких выводов из отмены осеннего боя 1989 года. Подготовка к схватке с Дугласом фактически также проваливалась. Об этом Майк подробно рассказывал в своей книге «Беспощадная истина».

«8 января 1990 года я зашёл на борт самолета, чтобы лететь в Токио. Я пинался и кричал. Я не хотел драться. Меня интересовали лишь вечеринки и доступные женщины. К этому моменту я набрал тридцать фунтов. Кинг был настолько обеспокоен моим лишним весом, что предложил мне бонус, если я вернусь к своей обычной норме и поединок состоится в течение месяца.

Я не считал Бастера Дугласа большой проблемой. Я даже не потрудился посмотреть какой-нибудь его бой на видео. Я легко одолел всех, кто нокаутировал его. Я видел его поединки на чемпионате, организованном телерадиокомпанией ESPN, когда я выступал «на разогреве», а его побил Джесси Фергюсон, которого я нокаутировал в своём первом бою, организованном широковещательной компанией ABC.

Я не мог нормально есть, поскольку у меня был лишний вес, а я хотел согнать его и получить бонус от Дона, поэтому я пил только суп, который должен был сжечь жир. На основное блюдо у меня была прислуга. Это было смешно, потому что в Японии женщины казались такими застенчивыми и замкнутыми. К счастью, я столкнулся с нестандартными японскими дамами.

Периодически я всё же показывался, чтобы потренироваться. За десять дней до боя я проводил показательный спарринг-бой с Грегом Пейджем, пропустил хук правой и упал.

Спустя несколько дней Дон организовал один из показательных спарринг-боёв, определив цену билета в $ 60. Ничего из этих денег я, конечно, не увидел. В то время я даже не был в курсе дела, что он берёт за это деньги. Мы должны были провести два раунда спарринг-боя, но я выглядел так плохо, что Аарон Сноуэлл и Джей остановили бой после первого раунда. Дон был просто взбешён. Он-то ведь хотел сделать на этом быстрые деньги. Он понятия не имел, что я был настолько не в форме. Дон ничего не знал о боксе. Он не видел разницы между парнем в форме и не в форме. Он даже не знал, как завязываются боксёрские перчатки», — откровенничал Майк.

Что касается Дугласа, то он был крайне мотивирован на схватку. Мало того что поединок со звёздным Тайсоном сам по себе поднимал его на новый уровень, Джеймса также заряжала и личная драма. Во время тренировочного лагеря боксёра настигла новость о кончине матери, так что в память о ней он хотел показать свой лучший перфоманс.

Бой

Тайсон попытался начать схватку в привычной для себя манере. Майк шёл вперёд, пытаясь выйти на удобную для себя ближнюю дистанцию. Но Дуглас не дрогнул под натиском чемпиона. Претендент начал встречать оппонента жёсткими джебами, которые заметно сбили агрессивный запал Железного Майка. Постепенно Дуглас сам начал переходить в наступление и уже не боялся включать комбинационную работу.

Когда подобный сценарий повторился во втором и третьем раундах, стало понятно, что Тайсону будет очень непросто, а Дуглас, возможно, проводит лучший бой в жизни. Начало каждого раунда отмечалось активными действиями Тайсона, но в то же время с каждым раундом период активности угасал всё быстрее. Положение Майка становилось незавидным. В пятом отрезке положение чемпиона усложнила проблема с глазом, который начал закрываться после точной атаки соперника.

«Дуглас доставал меня и в четвёртом, и в пятом раундах. В пятом у меня начал опухать глаз, но, когда я вернулся в свой угол, оказалось, что там не было ни «глазного утюга», ни даже пакетов со льдом, чтобы приложить к моему фингалу. Я не мог поверить, когда ледяной водой наполнили что-то, напоминавшее большой презерватив, и приложили это к моему глазу. К шестому раунду я был измучен. Левый глаз у меня полностью заплыл», — писал Тайсон в своей книге.

Но, невзирая на такое развитие событий, у чемпиона ещё были шансы на благоприятный исход. Дуглас после экватора поединка также заметно устал, и в восьмом раунде Майк улучил момент для одного из коронных ударов в своём арсенале – апперкота.

Под градом его ударов я не мог сосредоточиться, и вдруг увидел брешь. Весь бой он ускользал от меня. Я искал прорехи в его обороне, но никак не мог преодолеть её. Однако теперь он тоже устал и двигался хуже. Я выбросил свой фирменный апперкот правой — и он упал.

А затем меня кинули (в оригинале Тайсон использует более жёсткое слово. — Прим. «Чемпионата»). Судья-хронометрист был японцем, рефери – мексиканцем, они говорили на разных языках и не могли согласовать счёт. Когда рефери посчитал «пять», Дуглас, на самом деле, был на канвасе уже восемь секунд. Для него это был длинный отсчёт. А для меня разыгрался худший из вариантов – меня элементарно обманули. Это часть бокса, но в данном случае я оказался в невыгодном положении. Всемирная боксёрская ассоциация должна была быть на нашей стороне. Я знал, что выиграл, но вести бой приходилось не только с парнями, которые дрались со мной, но, по существу, и с судьями. Дон всегда платил судьям. По крайней мере, так он говорил мне. Может быть, он забыл заплатить рефери в тот вечер. Но я не хочу отнимать что-либо у Бастера. В тот вечер он проявил много мужества и смелости», — вспоминал Тайсон.

И действительно, даже если присмотреться к видео, то можно посчитать, что Дуглас был на канвасе минимум 12 секунд. Видно также и то, что подсчёт хронометриста, который восседал у канатов, и счёт самого рефери отличались на две секунды. Так что даже в столь непригодном состоянии Тайсон вполне мог выиграть тот поединок. По факту Дугласа спас попросту неверный отсчёт рефери. Как бы то ни было, в перерыве между раундами Джеймс восстановился, в то время как Майк, кажется, ещё больше подсел. Этот отрезок остался за претендентом. Развязка же наступила в десятой трёхминутке. Ближе к середине раунда Дуглас стал набрасывать лёгкий джеб. Тайсон никак не реагировал и просто принимал атаки на себя. Прикормив Майка ударом с передней руки, Дуглас неожиданно пробил мощный апперкот справа, который потряс чемпиона. Далее Дуглас выбросил серию ударов, которая отправила Тайсона на канвас. Чемпион пытался встать, для начала он поднял капу и попытался ухватить её зубами, а после попробовал вернуться в вертикальное положение. Впрочем, все эти старания были излишни. Во-первых, Майк не сумел это сделать за десять секунд, во-вторых, даже оказавшись на своих двоих, Тайсон был неустойчив. Таким образом, Дуглас добыл победу жестоким нокаутом, которая до сих пор называется одной из самых громких сенсаций за всю историю бокса.

Что было после

Дуглас после победы разрыдался прямо в ринге. Конечно, свой грандиозный успех он посвятил матери. Что касается Тайсона, то лучшее описание всей той ситуации он дал лично.

«Когда я оказался на канвасе, у меня вылетела капа, и, пока судья считал, я пытался одновременно подняться на ноги и ухватить её. Я действовал чисто инстинктивно. Я был в отключке. Досчитав до десяти, рефери обнял меня. Я вернулся в свой угол совершенно ошеломлённый. Я жевал свою капу, даже не понимая, что я делаю.

– Что случилось? – спросил я у своего угла.

– Судья отсчитал тебе десять секунд. Ты проиграл, чемпион, – сказал Аарон.

Я понимал, что это было неминуемо. Со мной было кончено с самого начала боя. После окончания поединка я не стал давать интервью телекомпании HBO, у меня в голове всё ещё стоял звон. Должно быть, у меня как минимум было сотрясение мозга», — вспоминал Тайсон.

После Дон Кинг пытался опротестовать результат и организовать реванш. Промоутер жаловался, что в восьмом раунде у Майка украли победу. Тем не менее со временем все боксёрские организации признали Дугласа чемпионом, реванш же организовать так и не удалось, хотя Майк того очень желал.

Дуглас лишился звания абсолютного чемпиона мира и всех своих титулов уже в следующем поединке. В октябре 1990 года он нокаутом проиграл Эвандеру Холифилду.

Что касается Тайсона, то поединок в Токио разделил его карьеру на до и после. Ореол боксёра, которого невозможно побить, был безвозвратно утерян. После той неудачи Тайсон успел провести ещё четыре поединка. Все закончились триумфально. Майк снова приблизился к титульному поединку, но далее произошли знаменитая скандальная история с моделью Дезире Вашингтон, обвинение в изнасиловании и тюремный срок.