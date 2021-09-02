Хабиб играет с огнём. После отказа от ринг-гёрлз дойдём до появления и ринг-бойз

Конец августа выдался крайне насыщенным для экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Россиянин посетил несколько мероприятий, в том числе провёл две пресс-конференции. На одной из них он сделал резонансное заявление о ринг-гёрлз, которое обсуждается до сих пор. Разбираемся, к чему могут привести выпады Хабиба и как это повлияет на мир ММА в будущем.

Что сказал Хабиб?

Темы ринг-гёрлз на пресс-конференции коснулись через призму организации турнира, посвящённого памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Сын прославленного тренера дал понять, что на таком мероприятии речи о полуголых девицах быть не может.

«Давайте так, вот ринг-гёрлз. Я никого не хочу обидеть, но это самое ненужное в единоборствах. Ну включите, что второй раунд начинается. Все понимающие люди в этом разбираются.

Это моё личное мнение, я не хочу его навязывать Камилу (Гаджиеву. — Прим. «Чемпионата»). Но это самые ненужные люди на турнире. Они спорт развивают? Или людям помогают понять, что идёт второй раунд? Что они делают? Вы мне ответьте.

В истории было много неправильных моментов. Мы зачем читаем историю? Чтобы в будущем не совершать ошибки тех, кто был до нас. Исторически они ненужные люди, это лично моё мнение», — сказал Нурмагомедов.

Конечно, мы тоже не стремимся навязать кому-либо наше мнение, но ринг-гёрлз – не главная проблема современных смешанных единоборств. И, гораздо логичнее было бы решать те вопросы, которые влияют непосредственно на бойцов. К примеру, работы рефери, частенько трактующих одинаковые эпизоды по-разному, или деятельности некоторых судей, которые нередко выставляют спорные оценки.

Ну а ринг-гёрлз – элемент шоу, который также уместен, как и яркие представления бойцов, и выход спортсменов в октагон под определённую музыку. Ведь, по логике Хабиба, музыка также никак не помогает, и её отсутствие не помешает зрителям понять, кто именно выходит в октагон.

Какова была реакция общественности?

Заявление Хабиба вызвало целую волну в мире единоборств, да и в мире спорта в целом. К примеру, одним из первых противоречивые заявления экс-чемпиона UFC прокомментировал известный комментатор Дмитрий Губерниев, который с иронией предложил сказать «нет» всем ринг-гёрлз.

«Да, пусть ходят мужчины в ватниках! Дружно скажем нет проклятым ринг-гёрлз», — написал Губерниев в «Инстаграме».

После высказалась российская ринг-гёрлз Дарья Шовкопляс, которая не сгущала краски, а просто ответила, почему её профессия в ММА так необходима.

«Мы же все понимаем, что ММА или бокс — это достаточно жестокие виды спорта. А когда ты долго смотришь на одну жестокость, в какой-то момент наступает перенасыщение. Зрителям нужно отвлекаться. Естественно, зрители, болельщики отвлекаются. И для них это как глоток свежего воздуха. Это элемент шоу, ведь турнир по единоборствам — это уже само по себе шоу сейчас», — сказала Шовкопляс.

Ну а очень скоро слова Хабиба вызвали резонанс и за океаном, и, пожалуй, там их обсуждают живее, чем в России. К примеру, Кевин Ли, который никогда не питал тёплых чувств к Нурмагомедову, ответил россиянину весьма жёстко.

«Позвольте мне за них вступиться. Слушай, оставь в покое ринг-гёрлз. Они были тут задолго до тебя. Они посетили гораздо больше боёв, чем ты. Зачем их трогать? Выбери кого-то своих габаритов. Он больше не дерётся и чувствует, что ему нужно драться со всеми. Оставь в покое ринг-гёрлз, они нам нужны»

Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг, напротив, всегда симпатизировавший Нурмагомедову, на этот раз всё же не согласился с Хабибом.

«Хабиб — человек чести, и он не играет в игры. Признаюсь, я его большой поклонник. Но брось это, приятель. Пусть девушки и дальше работают. Они делают хорошие деньги за счёт спонсорских соглашений», — сказал Майкл.

Конечно, не обошлось и без реакции Конора Макгрегора и его подпевалы Диллона Дэниса, которые попросту затроллили Нурмагомедова различными мемами. В общем-то, всё бы это могло показаться кому-то очень смешным, если бы не одно «но». Нынешние веяния общественно-политической жизни таковы, что борьба женщин за свои права лишь усиливается. Многие активистки феминистских движений считают работу ринг-гёрлз унизительной, а потому они с радостью подхватят волну, поднятую Нурмагомедовым, но сделают это в своих целях. Это может привести к действительно неприятным последствиям.

Что может произойти?

На самом деле, слова Хабиба действительно могут вызвать последствия, причём не в России, а именно в США. У нас в стране феминизм развит не настолько, как за океаном. Потому именно там есть риск оформления целостного движения против профессии ринг-гёрлз.

В среде активисток и борцов за права женщин эта тема обсуждается уже давно. Теперь же, когда поединки девушек набирают всё бóльшую популярность, появление красоток с табличками в перерывах между раундами порой кажется вообще несуразным (именно тогда, когда выступают девушки).

Но все эти разговоры долгое время оставались лишь разговорами. Речь Нурмагомедова же может стать тем катализатором, который поднимет обсуждение этой проблемы на новый уровень. Почему бы и нет, если на слова Хабиба отреагировала даже главная ринг-гёрлз UFC Бриттани Палмер, оценившая троллинг Макгрегора в адрес Нурмагомедова в данном вопросе.

Но что конкретно может случиться с ринг-гёрлз? Полная их отмена? Вряд ли. Всё-таки традиция, живущая уже более 50 лет, не будет выброшена на свалку истории из-за слов одного, пусть и великого бойца. А вот изменения в работе ринг-гёрлз могут произойти.

Какие? На фоне борьбы американских женщин за равенство, они легко могут продавить появление в UFC и ринг-бойз. Скажете, что парни модельной внешности с табличками, сигнализирующими о начале раунда, шутка? Отнюдь. Такое уже практиковалось в женской лиге Invicta FC. Да, зрелище для подавляющего большинства мужчин не самое приятное, но увы. В роли ринг-бойз в 2018 году выступил канадский боец UFC Элиас Теодору, который на сегодняшний день уже потерял место в лиге Даны Уайта.

Видео можно посмотреть на странице UFC Fight Pass в «Твиттере». Права на видео принадлежат UFC.

К слову об Уайте. Конечно, пока в промоушене всем руководит такой себе консерватор и американский ковбой, за работу ринг-гёрлз в UFC можно будет не беспокоиться. Но как только управление промоушеном будет передано в руки более мягкого человека, изменения будут почти неизбежны. Взгляните на НБА, где Адам Сильвер продавливает появление всё большего числа женщин в судейском корпусе и призывает клубы нанимать в тренерский штаб представительниц прекрасной половины человечества.

Да чего уж там, можно вспомнить, какую революцию в Формуле-1 устроили те же американцы. Именно с подачи Liberty Media (руководителей Ф-1) традиция выхода на трек грид-гёрлз была загублена.

Тогда в Ф-1 заявили, что «присутствие на стартовой решетке грид-гёрлз не отвечает нашему представлению о спорте и идёт вразрез с современными социальными нормами». Вместо девушек теперь на трассе можно увидеть детей. Потому риск преобразований в MMA совсем не надуман.

По сути, тема, поднятая Хабибом, может привести к революции в мире ММА, которую, полагаем, он и сам бы не хотел видеть в формате, который мы описали. Вместо отмены ринг-гёрлз он просто добьётся того, что к красоткам с турниров ММА добавятся ещё и ринг-бойз. Так что Нурмагомедов, сам того не желая, начал играть с огнём. Обожжёмся ли мы все вместе с ним? Узнаем скоро. Современный мир очень переменчив, и красивая традиция ринг-гёрлз может исчезнуть так же неожиданно, как и когда-то появилась.