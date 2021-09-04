Алекс Перейра доказывает, что в 34 года жизнь в UFC только начинается.

«Я был сплошным алкоголиком». В 12 лет бросил школу, нокаутировал Адесанью и дошёл до UFC

В первом полугодии UFC покинули знаковые бойцы – Тайрон Вудли (на днях проиграл блогеру Джейку Полу), Алистар Оверим, Джуниор дос Сантос, Омари Ахмедов с натяжкой. Также закачалось кресло под Кевином Ли, который ещё недавно собирался отправить в нокаут не кого-нибудь, а Хабиба Нурмагомедова. И кто же приходит на смену этим парням? Среди дебютантов есть любопытные личности, один из таких кикбоксёр Алекс Перейра.

34-летний бразилец является одним из сильнейших кикбоксёров мира, бывший чемпион промоушена GLORY в среднем весе и действующий в полутяжёлом.

Перейра – представитель коренных племен Бразилии. Он вырос в фавелах, что практически всегда означает трудное детство (к тому же, семь детей в семье). Алекс даже не закончил среднюю школу, и в 12 лет принялся работать в шиномонтажке. Рядом с таким местом оказался и алкоголь. Сначала вкус отталкивал будущего бойца, а затем пристрастился до такой степени, что к 16 годам выпивал порядка литра рома в день, плюс добавлял различные сорта пива.

«Я был алкоголиком, сплошным алкоголиком. Это был просто образ жизни в том месте. Не знал ничего другого», — впоследствии рассказывал Перейра.

Где алкоголь, там и драки, уличные столкновения. В итоге Перейра взял себя в руки и в 21 год оказался в зале для кикбоксинга. В любителях он достиг рекорда 25-3, все победы нокаутом. В самом начале любительской карьеры выигрывал чемпионаты страны в своей весовой категории, тогда тренеры заявили, что у него есть будущее в спорте.

«В тот момент я решил, что мне нужно бросить пить. Уволился, преодолел абстинентный синдром (на жаргоне ломка – Прим. «Чемпионата»). Это было тяжело, но у меня получилось и с тех пор ни разу не сделал глотка алкоголя. Сейчас праздную кока-колой», — рассказал Алекс.

Перейра стал профессионалом, потому что больше не нашлось любителей, готовых противостоять ему. Кардинально ничего не изменилось – он продолжал нокаутировать соперников, только за деньги. В профессионалах его рекорд составляет 33-6, победная серия достигла девяти поединков. В январе текущего года бразилец защитил чемпионский пояс от посягательств Артёма Вахитова, но уже сегодня, 4 сентября, россиянин, имеющий преимущество в кардио, совершит ещё одну попытку. В начале года он уступил раздельным решением судей. Как будет на этот раз и в каком настроении Перейра будет готовиться к дебюту в UFC?

Что касается кикбоксинга, то главный хайлайт с участием бразильца приходится на 2017-й год. На турнире в родной стране он нокаутировал не кого-нибудь, а Исраэля Адесанью – ныне чемпиона UFC. Представитель Новой Зеландии с нигерийским корнями «отлетел» в третьем раунде, не выдержав хука слева. Больше подобного за карьеру с ним не происходило, но, видимо, впечатлился настолько, что завязал с кикбоксингом. Кроме того, Исраэль проиграл бразильцу в 2016-м единогласным решением судей.

Перейра мог дебютировать в UFC в 2018 году. Его ждала Контендерская серия Даны Уайта, но руководство GLORY не позволило. Выступать Алекс будет в среднем весе. Уже некоторые фанаты мечтают о трилогии с Адесаньей.

— Непонятно что там у него с защитой от борьбы, да и возраст 34, Адесанья то в 28 в UFC попал.

— Вот бы трилогию с Иззи увидеть.

— Вспоминать старые поражения бойца, ну такое. Нынешний Иззи его выстегнет без шансов. Хотя новость определенно неплохая.

— Нарвется на Веттори или Брансона, будут его валять.

Дебют Алекса намечен на ноябрь, когда состоится турнир UFC 268. Можно предположить, что на бразильца рассчитывают, раз дали сразу поединок в номерном турнире. Конечно, это будет предварительный кард, всё-таки на грядущем мероприятии будут две титульные схватки (Усман — Ковингтон и Намаюнас — Чжан), плюс рубка Чендлера и Гэтжи.

Соперником выступит 33-летний грек Андреас Михайлидис, проигравший в своё время Владимиру Минееву. В UFC у него 1 победа и 1 поражение.

Для Перейры это будет пятый поединок по правилам ММА. Дебют в 2015 году получился неудачным (поражение сабмишеном), а затем добыл три победы. Конечно, нокаутом. В своё время бразилец тренировался с такими именитыми соотечественниками, как Лиоту Мачида и Гловер Тешейра. Этот факт тоже может сказаться на результате боя.

«Запомните его имя. Этот парень — феномен, мы тренировались вместе пару раз. Он быстро учится и уже имеет хорошую защиту от тейкдаунов. Я не сомневаюсь, что скоро он будет управлять дивизионом, — сказал о Перейре бразильский боец UFC Роналду Соуза.