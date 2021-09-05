Пимблетт нокаутирует соперников в первом раунде и заставляет злиться фанов Хабиба. Ну чем вам не новый Макгрегор?

«Он только что победил, а люди его уже невзлюбили». В UFC появился Конор 2.0

В эти минуты в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 36. Кард шоу явно не пестрит громкими именами. Но одно действительно ожидаемое событие намечалось. Причём, как ни парадоксально, ждали его не от главного поединка вечера, а от первой схватки основного карда. Дело в том, что в ней принимал участие дебютант лиги, экс-чемпион британского промоушена Cage Warriors Пэдди Пимблетт. Его соперником стал Луиджи Вендрамини.

Почему Пимблетт вызывал такой интерес? Да всё потому, что ливерпульский баламут не только умеет хорошо драться, но уже практически в совершенстве освоил искусство трэш-тока, которое так необходимо для собственного продвижения в фанатской среде.

Ещё в те времена, когда Пэдди зажигал в британском промоушене, он успел разругаться с рядом бойцов UFC. В частности, под раздачу попали грузинские спортсмены Гурам Кутателадзе и Илия Топурия. Дошло до того, что Пимблетт оскорбил весь народ Грузии и вынужден был извиняться.

Ну а буквально за пару недель до дебюта в американской лиге Пэдди снова взорвал информационное пространство, да так, что о нём заговорили все. Пимблетт, выбирая величайшего бойца в истории ММА, назвал Джона Джонса. Но проблема не в этом: когда он рассуждал о великих спортсменах, то подверг критике Хабиба Нурмагомедова. Это, естественно, не ускользнуло от внимания армии болельщиков Орла. Так что очень скоро Пимблетт стал жаловаться на то, что получает угрозы от фанатов Нурмагомедова.

В общем-то, весь этот ареал скандальности придавал интерес к Пэдди. Кроме того, читались и яркие параллели с Конором Макгрегором. Мало того, что Пимблетт был звездой в той же лиге, в которой на заре карьеры заправлял ирландец, так ещё два экстравагантных спортсмена обменивались сообщениями в «Твиттере», чем также помогали в первую очередь хайпиться именно Пэдди.

Так что внимание к персоне ливерпульца было объяснимым. За пару дней до поединка Пимблетт уже концентрировался на выступлении и обещал, что Вендрамини не продержится в клетке и пяти минут.

Но когда Брюс Баффер зачитывал послужные списки бойцов, уже находящихся в клетке, казалось, что на Пимблетта накатила паника, уж слишком взволнован был его взгляд. И в первые минуты схватки подумалось, что паренёк действительно перегорел. Он начал пропускать от Вендрамини атаку за атакой. Тяжелейшие боковые прилетали точно в цель, и всё, за что можно было хвалить говоруна из Ливерпуля — лишь за крепкую челюсть. Дошло до того, что бразилец в какой-то момент даже пытался набросить гильотину и задушить обладателя чёрного пояса по джиу-джитсу. Казалось, что дебют провален.

Но это впечатление оказалось обманчивым. К концу пятиминутки бразилец подсел, а Пэдди, напротив, восстановился. Британец перешёл в наступление. Всё началось с многоударной комбинации, в ходе которой Вендрамини пропустил хук и апперкот. После этого Пимблетт уже не отпускал ошеломлённого соперника. Бразилец отступал фактически по прямой и нахватал ещё множество чистых ударов. В итоге рефери остановил одностороннее избиение и зафиксировал победу Пимблетта техническим нокаутом.

Таким образом, дебютант UFC сдержал слово. Вендрамини не продержался с ним в клетке даже одного раунда. После такой шальной победы радости Пэдди не было предела. Он кривлялся, танцевал, показывал всем язык.

Видео доступно на странице UFC в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.

Откровенно говоря, многих такое поведение раздражает, а многих восхищает. Об этом пишут также и фаны UFC.

«Пэдди много говорит, но он отвечает за свои слова», — написал один из подписчиков UFC в «Инстаграме» под видео с эпатажным британцем.

«Он только что победил, но его уже невзлюбили», — поддержал того другой пользователь сети.

«Многие так и бесятся, что он победил. Мне это нравится», — отметил ещё один болельщик.

Что же, остаётся констатировать, что в UFC появился парень с потенциалом настоящей звезды. Уже сейчас у него есть армия преданных фанов и армия хейтеров. Уже сейчас он заставляет злиться фанов Хабиба Нурмагомедова, и да, уже сейчас, как когда-то Макгрегор, Пимблетт нокаутирует соперников в первом раунде. Скажите, ну чем вам не версия Конора 2.0? Ждём от Пимблетта новых боёв и новых скандалов. С этим пареньком скучать не придётся.